Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Không dùng kết quả triển khai để xếp loại thi đua trường học

Thông tư cụ thể hóa việc đánh giá mức độ triển khai Đề án "Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025. Đề án hướng tới mở rộng việc sử dụng tiếng Anh trong dạy học, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục, từng bước hình thành môi trường sử dụng tiếng Anh thường xuyên, hiệu quả trong nhà trường.

Trường THPT Hồng Quang (Hải Phòng) thí điểm dạy Toán bằng tiếng Anh từ năm học 2025-2026. Ảnh: Minh Thu - TTXVN

Theo Thông tư, các tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá được xây dựng riêng cho từng loại hình cơ sở giáo dục, gồm mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện tổ chức hoạt động.

Mức độ triển khai được xác định theo ba mức, với yêu cầu tăng dần. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương ứng; để đạt Mức độ 2 phải đáp ứng Mức độ 1 và các yêu cầu bổ sung; tương tự, Mức độ 3 đòi hỏi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hai mức trước và các tiêu chí bổ sung. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ Mức độ 1 thì chưa xác định được mức độ triển khai.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, mỗi đơn vị được đánh giá riêng. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên; trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đáp ứng yêu cầu.

Thông tư trao quyền cho cơ sở giáo dục chủ động tự đánh giá, tự công nhận mức độ triển khai. Người đứng đầu thành lập Hội đồng tự đánh giá, tổ chức thu thập, phân tích dữ liệu, minh chứng và đối chiếu với các tiêu chuẩn, tiêu chí. Khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu, người đứng đầu quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định này.

Đáng chú ý, cơ sở giáo dục được tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án. Kết quả được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Việc tự đánh giá được thực hiện theo chu kỳ, gắn với hoạt động quản trị và chuyên môn. Hằng năm, cơ sở giáo dục rà soát, cập nhật dữ liệu và tiến độ thực hiện nhưng không phải tiến hành lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Để giảm áp lực hành chính, Thông tư quy định thông tin, dữ liệu, hồ sơ đã được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng chung, không phải cung cấp lại. Kết quả đánh giá phải dựa trên dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng.

Một điểm đáng chú ý là kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai không được sử dụng để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả triển khai Đề án cũng không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cần Thơ: Hội giao lưu hùng biện tiếng Anh cho giáo viên tiểu học. Trong ảnh: Các giáo viên tham gia sự kiện. Ảnh: Ánh Tuyết - TTXVN

Thông tư đồng thời yêu cầu cơ sở giáo dục bảo đảm điều kiện, chế độ, chính sách đối với nhà giáo tham gia dạy song ngữ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy; bảo đảm kinh phí bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ khi hoạt động này thuộc trách nhiệm của cơ sở theo quy định.

Căn cứ kết quả đánh giá, các cơ sở giáo dục xác định nhiệm vụ, giải pháp phù hợp để đưa vào kế hoạch năm học hoặc kế hoạch phát triển. Trọng tâm là bồi dưỡng đội ngũ, phát triển học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh và hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ.

Việc triển khai phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền và năng lực đội ngũ; chú trọng hỗ trợ các địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh cho người học.