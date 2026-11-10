Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Không dùng kết quả để xếp loại

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19.12.2026.

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học

Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí riêng đối với từng loại hình cơ sở giáo dục, gồm giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, nghề nghiệp và đại học. Mức độ triển khai Đề án được xác định theo ba mức. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của mức này.

Để đạt Mức độ 2, cơ sở giáo dục phải đạt Mức độ 1 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, cơ sở giáo dục chỉ đạt Mức độ 3 khi đã đạt Mức độ 2 và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bổ sung của Mức độ 3. Trường hợp chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Mức độ 1 thì chưa được xác định mức độ triển khai.

Đối với trường có phân hiệu hoặc điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai Đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên. Trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục thành lập Hội đồng tự đánh giá; tổ chức thu thập, cập nhật và phân tích thông tin, dữ liệu, minh chứng; đối chiếu thực trạng với các tiêu chuẩn, tiêu chí để xác định mức độ đáp ứng. Khi cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ yêu cầu của mức tương ứng, người đứng đầu quyết định tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Cơ sở giáo dục được tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả tự đánh giá cho thấy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án. Kết quả tự công nhận được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

Hằng năm, các trường rà soát, cập nhật dữ liệu, tiến độ và những nội dung cần tiếp tục cải thiện. Việc cập nhật hằng năm không đồng nghĩa với việc phải thực hiện lại toàn bộ quy trình tự đánh giá.

Thông tin, dữ liệu, hồ sơ và tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng chung, không phải cung cấp lại. Quy định này nhằm hạn chế việc trùng lặp hồ sơ khi tự đánh giá và khi cơ quan quản lý kiểm tra kết quả.

Thông tư quy định không sử dụng kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả đánh giá và tự công nhận mức độ triển khai Đề án không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cơ sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, chế độ và chính sách đối với nhà giáo tham gia dạy song ngữ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Nhà trường cũng phải bảo đảm kinh phí bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nhà giáo nếu việc bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc của cơ sở giáo dục và thuộc trách nhiệm bảo đảm kinh phí của đơn vị.

Đối với địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc triển khai phải gắn với các điều kiện bảo đảm và giải pháp hỗ trợ phù hợp, tạo cơ hội để người học tiếp cận giáo dục tiếng Anh.