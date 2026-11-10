Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, hiệu trưởng và hiệu phó cần đáp ứng gì?

Hiệu trưởng, hiệu phó không chỉ quản lý hoạt động dạy học mà còn phải có khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và làm việc với người nước ngoài. Đây là một trong những tiêu chí Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra khi đánh giá mức độ triển khai Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Thông tư số 94 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, hiệu lực từ 19/12 tới, việc đánh giá được chia thành 3 mức độ. Trong đó Mức độ 3 là cao nhất. Bộ quy định hệ thống tiêu chuẩn, tiêu chí riêng đối với từng loại hình cơ sở giáo dục, gồm: mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và đại học.

Đối với giáo dục phổ thông, các tiêu chuẩn đánh giá tập trung vào 6 nhóm nội dung: môi trường sử dụng tiếng Anh và hoạt động truyền thông; kế hoạch giáo dục và hoạt động dạy học; học liệu, tài liệu và cơ sở vật chất; chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh; hợp tác quốc tế và hợp tác tổ chức các hoạt động giáo dục sử dụng tiếng Anh.

Để đạt mức độ 1-2 về “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”, trường phải có ít nhất một lãnh đạo có thể sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài; mức độ 3 (cao nhất) yêu cầu ít nhất 2 người. (Ảnh minh họa: Moet)

Đáng chú ý, ở nhóm tiêu chí về đội ngũ cán bộ quản lý, Bộ GD&ĐT đặt ra yêu cầu cụ thể về năng lực ngoại ngữ của hiệu trưởng, hiệu phó.

Theo đó, để đạt Mức độ 1 hoặc Mức độ 2, mỗi trường phổ thông phải có ít nhất một cán bộ quản lý có khả năng sử dụng tiếng Anh để làm việc trực tiếp với người nước ngoài. Ở Mức độ 3, yêu cầu nâng lên ít nhất hai cán bộ quản lý đáp ứng điều kiện này.

Như vậy, năng lực sử dụng tiếng Anh của đội ngũ lãnh đạo nhà trường không chỉ dừng ở khả năng đọc hiểu tài liệu hay giao tiếp thông thường mà còn được đặt trong yêu cầu làm việc trực tiếp với người nước ngoài.

Việc ban hành bộ tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá được xem là bước cụ thể hóa lộ trình triển khai, giúp các trường xác định điều kiện hiện có, những nội dung còn thiếu và xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực đội ngũ, cơ sở vật chất cũng như môi trường sử dụng tiếng Anh.

Theo quy định, các cơ sở giáo dục được tự đánh giá và tự công nhận mức độ triển khai khi đáp ứng đầy đủ yêu cầu tương ứng, đồng thời phải chịu trách nhiệm về kết quả công nhận.

Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 2371/QĐ-TTg ngày 27/10/2025. Mục tiêu của Đề án là nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, từng bước hình thành hệ sinh thái sử dụng ngoại ngữ trong trường học, góp phần xây dựng thế hệ công dân có năng lực hội nhập quốc tế. Theo định hướng này, tiếng Anh không chỉ được sử dụng trong các tiết học ngoại ngữ mà còn từng bước hiện diện trong hoạt động dạy học các môn khác, giao tiếp, quản lý và các hoạt động giáo dục. Ở bậc phổ thông, Đề án đặt mục tiêu tổ chức dạy tiếng Anh bắt buộc từ lớp 1. Đến năm 2035, hướng tới 100% học sinh, sinh viên được học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.