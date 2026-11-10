Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai: Hiệu trưởng tự công nhận mức độ triển khai

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94/2026/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Đáng chú ý, người đứng đầu cơ sở giáo dục được thành lập hội đồng tự đánh giá, tự công nhận mức độ triển khai và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Thông tư có hiệu lực từ ngày 19/12/2026.

Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí riêng đối với từng loại hình cơ sở giáo dục, gồm giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Các tiêu chuẩn, tiêu chí được cụ thể hóa, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức hoạt động của từng loại hình.

Ba mức độ triển khai

Theo quy định, mức độ triển khai Đề án được xác định theo ba mức. Cơ sở giáo dục đạt Mức độ 1 khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tương ứng. Để đạt Mức độ 2, cơ sở phải đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Mức độ 1 và các yêu cầu bổ sung của Mức độ 2. Tương tự, Mức độ 3 đòi hỏi cơ sở giáo dục đáp ứng đầy đủ yêu cầu của hai mức trước đó và các yêu cầu bổ sung của Mức độ 3.

Thông tin chi tiết về các tiêu chí của từng mức độ xem tại đây.

Đối với trường có phân hiệu, điểm trường, trường chính và mỗi phân hiệu, điểm trường được tính là một đơn vị triển khai Đề án. Mức độ chung của nhà trường được xác định trên cơ sở tổng hợp kết quả đánh giá của từng đơn vị. Trường có từ ba đơn vị trở lên phải có ít nhất 65% tổng số đơn vị đạt mức độ tương ứng trở lên. Trường có dưới ba đơn vị thì tất cả các đơn vị phải đạt mức độ tương ứng trở lên.

Thông tư trao quyền tự đánh giá, tự công nhận cho người đứng đầu cơ sở giáo dục sau khi thực hiện đầy đủ quy trình theo quy định. Cơ sở giáo dục có thể tự công nhận mức độ cao hơn ngay khi kết quả đánh giá cho thấy đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu, không phải chờ đến hết giai đoạn hoặc mốc rà soát của Đề án. Kết quả tự công nhận phải được cập nhật trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục và công khai theo quy định.

(Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Việc tự đánh giá phải dựa trên thông tin, dữ liệu xác thực, có thể kiểm chứng và phản ánh đúng thực trạng triển khai. Những thông tin, hồ sơ, tài liệu đã được cập nhật, lưu trữ trên cơ sở dữ liệu ngành hoặc hệ thống quản lý của cơ sở giáo dục được khai thác, sử dụng chung, không phải cung cấp lại. Quy định này nhằm hạn chế việc trùng lặp hồ sơ trong quá trình tự đánh giá và kiểm tra của cơ quan quản lý.

Không dùng kết quả tự đánh giá để xếp loại thi đua

Một điểm đáng chú ý khác là Thông tư quy định không sử dụng kết quả tự đánh giá, tự công nhận, kiểm tra và điều chỉnh mức độ triển khai Đề án để xếp hạng, xếp loại hoặc làm căn cứ trực tiếp đánh giá, xếp loại thi đua đối với cơ sở giáo dục.

Đối với nhà giáo, kết quả tự đánh giá, xác định và tự công nhận mức độ triển khai Đề án cũng không được sử dụng làm căn cứ trực tiếp để đánh giá, xếp loại, bổ nhiệm, tuyển dụng hoặc xác định chế độ, chính sách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Cùng với đó, cơ sở giáo dục có trách nhiệm bảo đảm điều kiện, chế độ, chính sách theo quy định đối với nhà giáo tham gia dạy song ngữ, sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy. Kinh phí bồi dưỡng, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho nhà giáo phải được cơ sở giáo dục bảo đảm khi việc bồi dưỡng là yêu cầu bắt buộc và thuộc trách nhiệm bảo đảm kinh phí của cơ sở theo quy định pháp luật.

Căn cứ kết quả đánh giá, các cơ sở giáo dục xác định những nội dung cần tiếp tục thực hiện, điều chỉnh nhiệm vụ và đưa giải pháp vào kế hoạch năm học, kế hoạch phát triển nhà trường hoặc kế hoạch liên quan. Các giải pháp có thể tập trung vào bồi dưỡng đội ngũ, phát triển học liệu, đổi mới phương pháp dạy học, tổ chức hoạt động giao tiếp bằng tiếng Anh, tăng cường cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ.

Thông tư cũng nhấn mạnh việc triển khai Đề án phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm vùng miền, loại hình cơ sở giáo dục và năng lực đội ngũ. Đối với vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và địa bàn còn khó khăn, cần chú trọng điều kiện bảo đảm và giải pháp hỗ trợ để người học có cơ hội tiếp cận giáo dục tiếng Anh./.