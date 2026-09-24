Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng núi

Tại các địa bàn miền núi còn hạn chế về điều kiện tiếp cận và thực hành ngoại ngữ, Câu lạc bộ (CLB) Tiếng Anh xã Mỹ Sơn đang tạo thêm một sân chơi cho học sinh và người dân. Những buổi sinh hoạt được tổ chức linh hoạt, với các trò chơi, giao tiếp và hoạt động nhóm, giúp người tham gia mạnh dạn làm quen và sử dụng tiếng Anh.

Học tiếng Anh qua trò chơi

Một buổi sáng cuối tuần, khoảng sân nhỏ trước quán tạp hóa của chị Chamaléa Thị Phượng ở thôn Rã Trên rộn ràng tiếng nói cười. Chị Phượng cho CLB mượn khoảng sân này làm nơi sinh hoạt. Những chiếc ghế được kê lại, các em nhỏ quây thành từng nhóm, cùng chơi trò chơi, đọc từ mới và thực hành những câu giao tiếp bằng tiếng Anh. Có em phát âm chưa tròn tiếng, có em còn ngập ngừng trước một từ mới, nhưng khi được cô giáo và bạn bè động viên, các em lại hào hứng nói lại.

Đây là một trong những buổi sinh hoạt của CLB Tiếng Anh do Đoàn Thanh niên xã Mỹ Sơn thành lập và duy trì từ tháng 3-2026. Thay vì tổ chức cố định tại một nơi, CLB lựa chọn địa điểm phù hợp với từng khu vực để tạo thuận lợi cho học sinh và người dân tham gia. Vì vậy, số lượng người tham gia mỗi buổi có thể thay đổi tùy địa bàn, trung bình duy trì khoảng 20 người/lần tổ chức. Mỗi tháng, CLB tổ chức khoảng 3 buổi.

Tình nguyện viên hướng dẫn học sinh thực hành tiếng Anh tại buổi sinh hoạt.

Phần lớn học sinh tham gia là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Với nhiều em, cơ hội sử dụng tiếng Anh ngoài giờ học ở trường còn ít. Vì thế, thay vì đặt nặng kiến thức, các buổi sinh hoạt chú trọng tạo môi trường để các em nghe, nói, nhớ từ mới và hình thành phản xạ giao tiếp. Em Dương Thị Tuyết Ngưng (14 tuổi) cho biết, trước đây em chủ yếu học tiếng Anh trên lớp, ít có cơ hội thực hành nên chưa tự tin khi giao tiếp và khó nhớ từ mới. Từ khi tham gia CLB, qua các trò chơi và hoạt động nhóm, em nhớ được nhiều từ hơn và biết cách sử dụng trong những tình huống đơn giản. Mới 6 tuổi, chưa học tiếng Anh nhiều nhưng em Katơr Thị Tâm vẫn chăm chú nhìn các anh chị tham gia trò chơi rồi đọc theo từng từ. Có lúc phát âm chưa đúng, Tâm nghe hướng dẫn rồi thử lại. Cứ thế, những từ tiếng Anh đầu tiên dần trở nên quen thuộc.

Để những buổi sinh hoạt thêm hào hứng, cô Nguyễn Thị Mai Hương, giáo viên Tiếng Anh Trường THCS Trần Hưng Đạo (phân hiệu Phước Trung), tham gia CLB với vai trò tình nguyện viên, thường chuẩn bị các trò chơi ngôn ngữ, câu hỏi và tình huống giao tiếp phù hợp với độ tuổi của các em. Qua đó, học sinh vừa ôn từ vựng, luyện những mẫu câu cơ bản, vừa được khuyến khích nói và tương tác với nhau. Theo cô Hương, điều quan trọng không phải các em nói được bao nhiêu từ sau một buổi sinh hoạt mà là sự chủ động hơn của các em trong giao tiếp.

Các em nhỏ hào hứng làm quen với từ vựng tiếng Anh qua các hoạt động tại câu lạc bộ.

Sân chơi mở cho cộng đồng

Không chỉ dành cho học sinh, tùy địa điểm tổ chức, người dân có nhu cầu cũng có thể tham gia CLB. Chính cách tổ chức mở này giúp một buổi học tiếng Anh trở thành hoạt động giao lưu của cộng đồng. Không chỉ cho CLB mượn khoảng sân phía trước làm nơi sinh hoạt, những lúc vắng khách, chị Chamaléa Thị Phượng cũng tranh thủ ngồi học cùng các em. Với chị, đây vừa là dịp để bản thân làm quen thêm với tiếng Anh, vừa là cách đồng hành, khuyến khích các em học tập. Theo chị Phượng, người lớn cũng có thể bắt đầu học từ những từ, câu gần gũi với cuộc sống. Đặc biệt, khi phụ huynh quan tâm hoặc cùng tham gia, trẻ có thêm động lực và cảm thấy việc học ngoại ngữ gần gũi hơn.

Từ thực tế hoạt động, CLB không đặt mục tiêu tạo ra những buổi học nặng về kiến thức mà hướng đến duy trì một không gian để người học được tiếp xúc với tiếng Anh thường xuyên hơn. Địa điểm có thể thay đổi, số người tham gia có thể nhiều hoặc ít tùy từng nơi, nhưng cách tổ chức vẫn tập trung vào giao tiếp, trò chơi và sự tương tác.

Học sinh cùng trao đổi, hoàn thành bài tập tiếng Anh trong một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ.

Chị Chamaléa Thị Ngoánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên xã Mỹ Sơn cho biết, CLB được thành lập với mong muốn tạo thêm sân chơi để học sinh có điều kiện làm quen, thực hành tiếng Anh trong môi trường gần gũi. Đây cũng là một trong những hoạt động hưởng ứng Chương trình “Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh” do Tỉnh đoàn Khánh Hòa triển khai. Việc tổ chức linh hoạt theo từng địa bàn giúp hoạt động đến gần hơn với học sinh và người dân. Qua từng buổi, các em không chỉ có thêm cơ hội ôn luyện những gì đã học ở trường mà dần hình thành sự tự tin khi sử dụng ngoại ngữ.

Một buổi sinh hoạt cuối tuần không thể giúp các em lập tức nói tiếng Anh thành thạo, nhưng từ một từ mới nhớ được qua trò chơi, hay lần đầu mạnh dạn đứng lên giao tiếp bằng tiếng Anh, các em, nhất là học sinh vùng núi đã có thêm một bước nhỏ để vượt qua sự rụt rè, thêm một cơ hội để tiếng Anh trở nên gần gũi hơn trong cuộc sống.