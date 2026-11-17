Chỉ với thao tác quét mã QR trên điện thoại thông minh, NLĐ tại Quảng Trị có thể tiếp cận thông tin tuyển dụng, cơ hội việc làm, chính sách hỗ trợ và các nguồn thông tin chính thống hoàn toàn miễn phí. Đó là tiện ích mà “Cẩm nang việc làm dành cho thanh niên” mang lại. Cẩm nang đặc biệt này ra đời từ sự trăn trở của chị Đồng Thị Tùng Lâm (SN 1997), Ủy viên Ban Chấp hành Chi đoàn Sở Nội vụ, hiện đang công tác tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.

Từ thực tiễn công việc, chị Lâm nhận thấy một bộ phận người dân đã và đang gặp khó khăn khi tiếp cận thông tin tuyển dụng. Trên không gian mạng, tình trạng NLĐ bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do thiếu thông tin chính thống còn xảy ra. Trước thực tế ấy, chị đã nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số kết hợp trí tuệ nhân tạo xây dựng “Cẩm nang việc làm dành cho thanh niên” trên nền tảng Web App. Cẩm nang có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, tích hợp nhiều thông tin về lao động và việc làm. Việc liên kết trực tiếp với cổng thông tin điện tử Sở Nội vụ, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh… đã giúp cẩm nang trở thành đầu mối tra cứu tập trung.

Chị Đồng Thị Tùng Lâm (bên phải) trao đổi với đồng nghiệp về “Cẩm nang việc làm dành cho thanh niên” - Ảnh: T.L

“Từ trước đến nay, tôi luôn trăn trở làm thế nào để thông tin tuyển dụng và các chính sách hỗ trợ đến với NLĐ nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả nhất. Dù “Cẩm nang việc làm dành cho thanh niên” đã cơ bản hoàn thiện nhưng tôi vẫn tiếp tục tìm tòi, nâng cấp để tích hợp thêm nhiều tiện ích mới”, chị Lâm chia sẻ.

Sáng kiến của chị Tùng Lâm là một trong những minh chứng sinh động cho nỗ lực cải cách hành chính (CCHC), nâng tầm nền hành chính số của tuổi trẻ Quảng Trị. Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa ở các xã, phường, có thể cảm nhận rõ luồng sinh khí mới từ những người trẻ. Ở đây, không khó để gặp các cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên tận tình hướng dẫn, hỗ trợ người dân.

Không những thế, họ còn tích cực tham mưu, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý văn bản, điều hành công việc, xây dựng quy trình... Các đợt cao điểm hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và những phong trào sôi nổi như: “Tuổi trẻ xung kích tham gia CCHC”, “3 trách nhiệm”, “4 nhất”… đều được kiến thiết từ sức trẻ.

Nếu sáng kiến cá nhân tạo ra điểm sáng về giải pháp thì sức mạnh tập thể của các cấp bộ Đoàn lại được thể hiện rõ nét qua việc đưa tiện ích hành chính số đến gần hơn với Nhân dân. Không để người dân phải vất vả tự xoay xở trước những quy trình trực tuyến còn mới mẻ, các chương trình, hoạt động như “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Gia sư thanh niên đồng hành cùng chuyển đổi số”, “Mùa hè số cùng VNeID”… của tuổi trẻ Quảng Trị đã lan tỏa mạnh mẽ tại các khu dân cư.

Với phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, cầm tay chỉ việc”, các bạn trẻ đã kiên nhẫn hướng dẫn người dân cài đặt định danh điện tử VNeID, kích hoạt ứng dụng công dân số Quảng Trị-S, thực hiện thủ tục cư trú trực tuyến… và làm quen với việc thanh toán không dùng tiền mặt.

Để “mềm hóa” những quy định hành chính vốn khô khan, Tỉnh đoàn Quảng Trị xây dựng chuyên mục “Tips số Thanh niên” với nhiều infographic và video clip ngắn gọn, trực quan, giúp người lớn tuổi, bà con vùng khó thuận tiện làm theo. Dịch vụ công được các đội hình thanh niên tình nguyện đưa đến gần hơn với người dân, đặc biệt là các trường hợp già yếu, ốm đau dài ngày… Đặc biệt, sau thời điểm sáp nhập tỉnh, các bạn trẻ đã giúp người dân cập nhật thông tin cư trú, làm quen với địa giới và thủ tục mới, góp phần giữ nhịp vận hành thông suốt cho bộ máy cơ sở.

Anh Nguyễn Quốc Toản, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh cho biết, CCHC và chuyển đổi số hiện nay đã trở thành môi trường thực tiễn sinh động để thanh niên rèn luyện và cống hiến. Đặc biệt, tuổi trẻ Quảng Trị không làm phong trào theo lối hình thức, mà chọn nhìn thẳng vào từng vướng mắc của người dân và cơ sở để đề xuất, triển khai những giải pháp hiệu quả.

“Từ những sáng kiến ứng dụng AI của cán bộ trẻ đến việc xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan hay hoạt động trực tiếp hỗ trợ người dân tại bộ phận một cửa, các bạn trẻ đã chứng minh: Thanh niên Quảng Trị hôm nay hoàn toàn đủ năng lực làm chủ công nghệ. Họ đã và đang đóng vai trò cầu nối quan trọng, giúp nền hành chính ngày càng minh bạch, hiện đại và gần dân hơn.

Thời gian tới, Tỉnh đoàn sẽ khuyến khích đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục đề xuất các ý tưởng cải tiến quy trình làm việc, nhân rộng những mô hình số hóa hiệu quả, đồng thời tạo diễn đàn để thanh niên trao đổi, thảo luận hiến kế về CCHC. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Quảng Trị đóng góp nhiều hơn cho đất nước, quê hương", anh Nguyễn Quốc Toản trao đổi thêm.