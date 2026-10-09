Đưa tiện ích số đến vùng đồng bào dân tộc

Ngày 8/10, UBND xã Hưng Hội (tỉnh Cà Mau) phối hợp cùng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vĩnh Lợi-Bạc Liêu, VNPT Cà Mau tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 và ra mắt mô hình “Chợ số và tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt”. Ban tổ chức tin tưởng, các tiện ích số sẽ dần trở thành thói quen trong đời sống sinh hoạt của người dân.

Không mất thời gian kiểm đếm, chỉ với vài thao tác trên điện thoại, việc thanh toán đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Mô hình “Chợ số và tuyến đường thanh toán không dùng tiền mặt” là giải pháp thiết thực giúp bà con tiểu thương nâng cao hiệu quả kinh doanh, hạn chế rủi ro trong giao dịch tiền mặt và bắt nhịp cùng xu hướng phát triển của thời đại số hiện nay. Mô hình ra mắt tại xã Hưng Hội - địa phương có đông đồng bào Khmer cho thấy quyết tâm của các cấp chính quyền tỉnh Cà Mau trong việc đưa chuyển đổi số đi sâu, sát vào các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến gần với người dân hơn.

Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Hội Ký Trọng Nghĩa thông tin, thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, chủ trương, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh Cà Mau, xã xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài phải được triển khai thực chất, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể và đối tượng thụ hưởng. Thời gian qua, công cuộc chuyển đổi số ở xã Hưng Hội đã đạt được những kết quả quan trọng. Hạ tầng công nghệ thông tin từng bước được quan tâm nâng cấp; Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã hoạt động ngày càng hiệu quả. Mô hình Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử VneID, thanh toán không dùng tiền mặt… dần đi vào cuộc sống, mang lại sự thuận tiện và tiết kiệm thời gian cho người dân.

Chợ là nơi gắn bó mật thiết với đời sống của người dân. Vì vậy, khi công nghệ số được ứng dụng vào từng quầy hàng, từng giao dịch mua bán, thì chuyển đổi số không còn là khái niệm mà trở thành những tiện ích cụ thể, thiết thực trong đời sống hằng ngày. Từ những giao dịch chủ yếu bằng tiền mặt, bà con tiểu thương và người dân từng bước sử dụng mã QR, chuyển khoản và các phương thức thanh toán điện tử, góp phần hình thành thói quen số, kỹ năng số, tạo sự nhanh chóng, thuận tiện, an toàn và minh bạch trong giao dịch, góp phần tiết kiệm thời gian, hạn chế rủi ro và nâng cao tính thuận tiện trong giao dịch.

Ông Huỳnh Văn Lắm, tiểu thương chợ Gia Hội (xã Hưng Hội) cho biết, người dân rất phấn khởi khi được các cấp ngành quan tâm hỗ trợ tài khoản, lập các bảng quét QR chuyển tiền. Lúc đầu hơi bỡ ngỡ vì thao tác chưa quen nhưng làm vài lần thấy việc giao dịch nhanh, an toàn và hiệu quả, tiện lợi hơn.

Bà Ngô Thị Kiều Loan, tiểu thương chợ Gia Hội chia sẻ, bây giờ từ hàng rau, hàng cá đến tiệm tạp hóa nhỏ đều có mã quét thanh toán. Chuyển đổi số không còn là điều gì xa lạ mà đã thực sự đi vào đời sống hằng ngày, giúp bà con tiết kiệm thời gian và tiếp cận với lối sống văn minh, hiện đại hơn.