Đưa tiện ích số đến từng hộ dân vùng biên giới Lao Chải

Cán bộ Công an xã Lao Chải đến tận nhà chụp ảnh, hỗ trợ hoàn thiện thông tin cho người dân. Ảnh: Công an xã Lao Chải

Lao Chải là xã vùng cao, biên giới có địa bàn rộng, bị chia cắt, nhiều thôn, bản cách xa trung tâm. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Một số người chưa biết chữ hoặc chưa quen sử dụng điện thoại thông minh nên việc tiếp cận công nghệ, dịch vụ công và các tiện ích số còn hạn chế.

Thực hiện phong trào thi đua “Ba Nhất” với các nội dung “Trung thành nhất, Kỷ luật nhất, Gần dân nhất”, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lao Chải đã chủ động xuống cơ sở, thay vì chờ người dân đến trụ sở để được hỗ trợ.

Cán bộ Công an xã Lao Chải thu nhận vân tay, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục định danh điện tử

Vượt qua những tuyến đường quanh co, dốc cao, lực lượng Công an đến từng thôn, bản, hộ gia đình tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng phục vụ đời sống. Nội dung hỗ trợ tập trung vào kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID, ứng dụng VNeTraffic và một số tiện ích số thiết thực khác.

Với những người chưa quen sử dụng điện thoại thông minh, còn lúng túng khi thao tác hoặc chưa biết chữ, cán bộ Công an trực tiếp làm mẫu, hướng dẫn để người dân có thể ghi nhớ và tự sử dụng khi cần thiết.

Cách làm này giúp những ứng dụng tưởng như xa lạ từng bước trở nên gần gũi hơn với đồng bào vùng cao. Mỗi tài khoản được kích hoạt, mỗi tiện ích được cài đặt và mỗi thao tác người dân có thể tự thực hiện đều là kết quả cụ thể trong quá trình đưa chuyển đổi số đến cơ sở.

Cán bộ Công an trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic và các tiện ích số thiết thực khác

Hoạt động không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ mà còn giúp lực lượng Công an nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong quá trình sử dụng các nền tảng số. Từ đó, cán bộ, chiến sĩ lựa chọn cách hướng dẫn phù hợp với trình độ, khả năng tiếp nhận và điều kiện thực tế của từng gia đình.

Đối với địa bàn vùng cao, biên giới Lao Chải, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi người dân hiểu, sử dụng được và nhận thấy lợi ích thiết thực trong cuộc sống. Việc hỗ trợ không dừng lại ở cài đặt ứng dụng mà còn hướng tới hình thành kỹ năng, thói quen sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Những chuyến xuống thôn, bản của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Lao Chải đang góp phần thu hẹp khoảng cách số giữa vùng cao với khu vực trung tâm. Qua đó, tinh thần gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, giúp người dân vùng biên Lao Chải từng bước tiếp cận nhịp sống số.