Đưa tiện ích số đến hơn 1.5 triệu người dân

Hỗ trợ dân "trên từng cây số".

Theo đó, tỷ lệ kích hoạt tài khoản định danh điện tử của công dân từ 6 tuổi trở lên đạt 94,78% (tương ứng 1.560.585/1.646.455 tài khoản), kích hoạt thêm 217.807 tài khoản (tăng 3,89 điểm phần trăm so với trước chiến dịch). Riêng nhóm công dân từ đủ 6 đến dưới 14 tuổi, toàn tỉnh đã thu nhận thêm 155.455 hồ sơ, nâng tổng số lên 232.975 trường hợp (đạt 77,81%) và kích hoạt thêm 118.634 trường hợp, nâng tổng số đã kích hoạt lên 136.318 (đạt 58,53%). Công tác làm sạch dữ liệu đạt kết quả tích cực với hơn 28.900 dữ liệu được làm sạch, giải quyết 100% tồn đọng về số định danh cha, mẹ (26.772 dữ liệu), hoàn thành rà soát 141/141 dữ liệu công dân chưa đăng ký thường trú; đồng thời tích hợp thành công 601.648 sổ sức khỏe điện tử và 280.519 tài khoản an sinh xã hội.

Chặng đường 15 ngày nước rút tiếp theo của chiến dịch đang đòi hỏi sự nỗ lực cao độ của toàn lực lượng Công an Quảng Ngãi. Mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, bám sát cơ sở, đồng hành cùng nhân dân trên hành trình xây dựng xã hội số.