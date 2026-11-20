Nhân viên Viettel Thanh Hóa hướng dẫn người dùng cài đặt Tammi trên điện thoại thông minh.

Chiều 20/11, trước giờ diễn ra trận đấu bóng đá giữa Thanh Hóa với Hoàng Anh Gia Lai, Viettel Thanh Hóa đã bố trí nhân viên giới thiệu, hướng dẫn người dân và khán giả cài đặt, trải nghiệm ứng dụng số Tammi. Bên cạnh các tiện ích nhắn tin, gọi điện, chia sẻ hình ảnh, video, ứng dụng còn hỗ trợ kết nối nhóm, đáp ứng nhu cầu giao tiếp, tương tác của người sử dụng.

Người dùng thuê bao Viettel được miễn phí cước dữ liệu di động khi liên lạc trên Tammi.

Đáng chú ý, thuê bao Viettel được hưởng chính sách miễn cước dữ liệu di động đối với hoạt động liên lạc trên Tammi trong phạm vi áp dụng, giúp tiết kiệm chi phí.

Ứng dụng còn tích hợp các công cụ bảo vệ quyền riêng tư, xác thực tài khoản, góp phần nâng cao tính an toàn khi trao đổi thông tin trên môi trường số.

Tammi hướng tới mục tiêu đưa nhiều tiện ích cho người dùng trong một ứng dụng số.

Thông qua hoạt động hướng dẫn trực tiếp tại sự kiện, người dân có cơ hội tìm hiểu, trải nghiệm Tammi với những tiện ích phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Đây cũng là cách đưa công nghệ đến gần hơn với cộng đồng, bắt đầu từ những hoạt động quen thuộc trong đời sống.