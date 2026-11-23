Thời gian qua, các Tổ công nghệ số cộng đồng tại tỉnh Lào Cai đang phát huy vai trò là cầu nối đưa kiến thức, tiện ích số đến với người dân thông qua hoạt động tuyên truyền và lồng ghép trong các hội nghị, cuộc họp ở thôn, bản.

Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vân Hội 2, xã Việt Hồng (Lào Cai) đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hướng dẫn từng hộ dân về công tác chuyển đổi số. Ảnh: Anh Thùy/TTXVN

Từ khi được thành lập, đều đặn hàng tuần, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vân Hội 2, xã Việt Hồng không dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn tổ chức từ 1 - 2 buổi đến từng hộ dân trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ bà con sử dụng điện thoại thông minh; tạo tài khoản, thực hiện dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; tích hợp giấy tờ cá nhân trên ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Không chỉ dừng lại ở việc hướng dẫn thao tác kỹ thuật, các thành viên còn giúp người dân nhận diện nguy cơ trên không gian mạng, nâng cao cảnh giác trước hành vi lừa đảo trực tuyến, bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng mạng xã hội một cách an toàn, văn minh.

Các thành viên trong Tổ kiên trì hướng dẫn từng thao tác, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với những người chưa thành thạo sử dụng điện thoại thông minh, việc được hướng dẫn trực tiếp giúp họ dễ dàng tiếp cận hơn ứng dụng VNeID, hiểu rõ cách sử dụng và khai thác tiện ích của tài khoản định danh điện tử.

Chia sẻ về quá trình hỗ trợ người dân, anh Nguyễn Văn Huân, thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vân Hội 2 cho biết, trong quá trình hướng dẫn, chúng tôi nhận thấy, một số người dân, nhất là người lớn tuổi còn lúng túng khi thao tác trên điện thoại thông minh, chưa nắm rõ các bước tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID. Vì vậy, các thành viên trong tổ phải hướng dẫn cụ thể từng bước, giải thích dễ hiểu để người dân có thể thực hiện. Chúng tôi mong muốn ngày càng có nhiều người dân biết sử dụng VNeID, chủ động tích hợp giấy tờ cá nhân để thuận tiện hơn trong cuộc sống hằng ngày.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Vân Hội 2, xã Việt Hồng (Lào Cai) đến các hộ dân hướng dẫn người dân tích hợp giấy tờ trên VNeID. Ảnh: Anh Thùy/TTXVN

Được hướng dẫn từng bước làm quen với các tiện ích trên điện thoại, bà Nguyễn Thị Được, thôn Vân Hội 2 chia sẻ, khi sử dụng điện thoại thông minh, bà rất lúng túng chưa biết dùng như nào. Nhờ các cháu trong Tổ công nghệ số hướng dẫn cách sử dụng mạng xã hội an toàn và gọi điện bằng video cho con cháu ở xa, bà thấy rất thiết thực và rút ngắn khoảng cách địa lý.

Cũng sinh sống tại thôn Vân Hội 2, ông Chu Văn Minh cho hay, trước đây, ông chưa biết cách tích hợp các loại giấy tờ cá nhân trên điện thoại cũng chưa hiểu hết những tiện ích của ứng dụng VNeID. Được các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng hướng dẫn cụ thể, ông đã biết cách thực hiện và thấy việc lưu trữ giấy tờ trên ứng dụng rất thuận tiện. Ông tiếp tục tìm hiểu, sử dụng các tiện ích khác phục vụ công việc và sinh hoạt hằng ngày.

Anh Đặng Thanh Cầu, Trưởng thôn Vân Hội 2 thông tin, toàn thôn có 369 hộ dân với 1.325 nhân khẩu, trong đó, có khoảng 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Nhận thấy người dân, chủ yếu người lớn tuổi chưa sử dụng thành thạo điện thoại, 8 thành viên trong Tổ công nghệ số cộng đồng thôn thường xuyên đến hỗ trợ bà con. Với cách làm “cầm tay chỉ việc” cùng sự hướng dẫn kiên trì, tỉ mỉ, người dân trong thôn đã từng bước tiếp cận và sử dụng thành thạo các tiện ích số.

Lực lượng nòng cốt xây dựng xã hội số

Toàn xã Việt Hồng có 12 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 115 thành viên đã góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh và internet trên địa bàn xã đạt 97%; tỷ lệ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt 90%. Ảnh: Anh Thùy/TTXVN

Việc đưa công nghệ số đến gần hơn với người dân không chỉ đòi hỏi sự đầu tư về hạ tầng mà còn cần những cách làm phù hợp. Bởi với không ít người dân, nhất là người cao tuổi và những người chưa thường xuyên sử dụng điện thoại thông minh, các thao tác trên ứng dụng số vẫn còn khá mới mẻ.

Nắm bắt thực tế đó, các Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn xã Việt Hồng lựa chọn hình thức tuyên truyền gần gũi với đời sống nhân dân. Tại gia đình hay trong các hội nghị, cuộc họp thôn, thành viên các tổ trao đổi, hướng dẫn người dân tìm hiểu về chuyển đổi số, lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, cách bảo vệ thông tin cá nhân khi tham gia môi trường mạng. Việc tuyên truyền trực tiếp, gắn với những vấn đề người dân thường gặp trong cuộc sống góp phần giúp các nội dung về chuyển đổi số trở nên gần gũi, dễ hiểu hơn.

Toàn xã Việt Hồng có 12 tổ chuyển đổi số cộng đồng với 115 thành viên. Lực lượng nòng cốt này đã góp phần nâng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng điện thoại thông minh và internet trên địa bàn xã đạt 97%; có 52% người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 102% so với kế hoạch; tỷ lệ người dân đủ điều kiện được cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID mức độ 2 đạt 90%.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Việt Hồng Đào Trọng Hai, thời gian qua, Tổ công nghệ số cộng đồng là cánh tay nối dài và cầu nối quan trọng trong việc đưa chủ trương, chính sách về chuyển đổi số đến gần hơn với người dân. Xã xác định công tác tuyên truyền phải gắn với những nhu cầu thiết thực trong đời sống, giúp người dân hiểu được lợi ích và từng bước hình thành kỹ năng sử dụng công nghệ số. Mỗi người dân biết sử dụng thêm một tiện ích số, mỗi giấy tờ được tích hợp đúng quy định chính là một bước tiến, góp phần xây dựng công dân số và xã hội số ngay từ cơ sở. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm phát huy vai trò của các tổ, lựa chọn nội dung tuyên truyền phù hợp, tập trung vào những tiện ích thiết thực như, sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và bảo đảm an toàn trên không gian mạng.

Toàn tỉnh Lào Cai hiện có 1.609 Tổ công nghệ số cộng đồng với hơn 12.000 thành viên. Tỉnh đang đẩy mạnh đưa công nghệ số đến khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng tiện ích số, từng bước thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền.

Tỉnh triển khai đồng bộ hoàn thiện hạ tầng, phát triển nền tảng số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Trong đó, các Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò cầu nối, trực tiếp hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ vào đời sống. Đến nay, tỷ lệ phủ sóng 4G trên địa bàn tỉnh đạt 99,3%; có 99% số thôn, bản được kết nối internet cáp quang; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 92,4%; tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt 98,68%.

Để chuyển đổi số phát huy hiệu quả bền vững, Lào Cai xác định người dân và doanh nghiệp là trung tâm, đồng thời chú trọng hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn.

Phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng cùng với việc đầu tư hạ tầng, hoàn thiện các nền tảng số và nâng cao chất lượng dịch vụ công đang giúp Lào Cai từng bước đưa chuyển đổi số đi vào đời sống. Từ những việc làm cụ thể ở từng thôn, bản, người dân không chỉ được tiếp cận các tiện ích công nghệ mà còn từng bước hình thành kỹ năng số, chủ động tham gia vào môi trường số. Đây là nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu xây dựng công dân số, xã hội số, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.