Đua tiến độ mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành

Gói thầu XL01 dài gần 10km, có giá trị gần 5.600 tỷ đồng. Khởi công từ tháng 8/2025 nhưng đến tháng 6/2026, gói thầu mới được bàn giao đầy đủ mặt bằng, khiến quỹ thời gian thi công bị rút ngắn đáng kể.

Mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành đạt hơn 80% sau một năm thi công. Ảnh: Tô Hùng.

Để bù đắp tiến độ, liên danh nhà thầu đã huy động gần 900 nhân sự, hơn 200 máy móc, thiết bị, tổ chức 33 mũi thi công, gồm 22 mũi cầu cạn, 5 mũi cầu Long Thành và 6 mũi đúc dầm. Các mũi thi công được triển khai đồng loạt, duy trì hoạt động liên tục nhằm đẩy nhanh khối lượng công việc còn lại.

Theo ông Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc điều hành gói thầu XL01, sản lượng thực hiện toàn gói đến nay đạt khoảng 80%. Phần đường cơ bản hoàn thành xử lý nền; phần cầu cạn đã hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới đạt gần 98%. Công tác lao lắp dầm đạt 92%, thi công bản mặt cầu đợt 1 đạt 81% và lan can đạt 43%.

Đặc biệt hạng mục cầu Long Thành, nhà thầu đã hoàn thành thi công cọc khoan nhồi đường kính 2.000mm, bệ trụ, thân trụ và đỉnh trụ K0.

Công tác đúc hẫng đã triển khai được 8/85 đốt, hướng tới mục tiêu hợp long vào cuối tháng 12/2026.

Mục tiêu hợp long cầu Long Thành vào cuối tháng 12/2026. Ảnh: Tô Hùng.

Công nhân miệt mài thi công tại dự án. Ảnh: Tô Hùng.

Theo kế hoạch, phần cầu cạn và cầu Sông Tắc sẽ hoàn thành trong tháng 11/2026, tạo điều kiện chuyển hướng giao thông để triển khai sửa chữa mặt cầu cũ. Với khối lượng công việc còn lại lớn, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, thiết bị và tổ chức thi công đồng thời nhiều hạng mục để bảo đảm các mốc tiến độ đề ra.

Mục tiêu hoàn thành gói thầu XL01 trong tháng 3/2027 là một trong những yêu cầu quan trọng của dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần nâng cao năng lực khai thác tuyến cao tốc, giảm áp lực giao thông trên tuyến hiện hữu. Đồng thời tăng cường kết nối TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai và các trung tâm kinh tế khu vực Đông Nam Bộ.