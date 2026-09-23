Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì

Chậu rửa chén bị thoát nước chậm hoặc tắc nghẽn là tình trạng khá phổ biến trong gia đình. Nguyên nhân thường đến từ thức ăn thừa, dầu mỡ và cặn bẩn tích tụ lâu ngày trong đường ống. Trước khi gọi thợ, một số cách xử lý đơn giản tại nhà có thể giúp giải quyết những trường hợp tắc nghẽn nhẹ