Đưa tiền cho con gái mở sổ tiết kiệm cho cháu ngoại, tôi đau lòng khi biết số tiền đó được dùng vào việc gì
Từ khoản tiền đền bù đất, vợ chồng tôi dành một phần cho các cháu, mỗi cháu có một khoản nhỏ để sau này lớn lên thì dùng. Tôi không ngờ có ngày mình lại biết số tiền dành cho hai cháu ngoại đã bị dùng cho việc khác. Điều khiến tôi đau lòng không chỉ là tiền mất, mà là cảm giác niềm tin của mình đã bị đặt nhầm chỗ.
Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/dua-tien-cho-con-gai-mo-so-tiet-kiem-cho-chau-ngoai-toi-dau-long-khi-biet-so-tien-do-duoc-dung-vao-viec-gi-172260923200311472.htm