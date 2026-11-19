Chủ động ứng dụng kỹ thuật

Tại nhiều địa phương, người dân đã đầu tư nhà màng phục vụ sản xuất cây giống và rau màu. Mô hình này giúp kiểm soát tốt hơn các điều kiện canh tác, hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Cùng với đó, hệ thống tưới tự động giúp phân bổ nước đồng đều, tiết kiệm nước và giảm công lao động.

Gia đình bà Chu Thị Sửu, thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình là một trong những hộ mạnh dạn đầu tư nhà màng để sản xuất cây giống và rau màu. Trong quá trình canh tác, gia đình ứng dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa kết hợp bón phân qua nước. Đáng chú ý, hệ thống tưới sử dụng bể chứa đặt trên cao để tạo áp lực nước, không cần sử dụng điện. Nhờ đó, nước và dinh dưỡng được phân bổ đến từng gốc cây, vừa tiết kiệm nước, phân bón, vừa giảm đáng kể công chăm sóc.

Bà Chu Thị Sửu, thôn Đoàn Kết, xã Thái Bình trao đổi về hiệu quả ứng dụng hệ thống tưới tự động trong sản xuất rau màu.

Bà Chu Thị Sửu chia sẻ: “Vào vụ đông, việc sản xuất trong nhà màng mang lại hiệu quả rất cao. Cây ươm, cây con đều phát triển tốt, đồng đều, hạn chế sâu, bệnh hại. Việc ứng dụng thêm hệ thống tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa kết hợp bón phân qua nước đã giúp gia đình giảm rất nhiều sức lao động, tiết kiệm nước, mang lại giá trị kinh tế cao hơn rất nhiều so với canh tác truyền thống”.

Không chỉ đầu tư thiết bị, nhiều hộ dân còn chủ động tìm tòi, áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao hiệu quả sử dụng đất. Tại thôn Khánh Xuân, xã Hùng Đức, anh Bùi Xuân Thiện đã cải tạo diện tích bưởi kém hiệu quả bằng cách ghép mắt chanh trên gốc bưởi để chuyển sang trồng chanh. Cùng với đó, anh lắp đặt hệ thống tưới tự động và áp dụng các biện pháp chăm sóc phù hợp.

Hiện nay, vườn chanh của gia đình anh cho thu hoạch hơn 6 tấn quả mỗi vụ, doanh thu trên 100 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Không chỉ tập trung vào thu hoạch chính vụ, anh còn áp dụng kỹ thuật khoanh vỏ, xử lý cho cây ra hoa trái vụ nhằm điều chỉnh thời điểm thu hoạch, cung ứng sản phẩm cho thị trường vào tháng Giêng, tháng Hai. Anh Thiện cho biết: “Để có chanh thu hoạch trái vụ, gia đình cũng chủ động vệ sinh vườn, áp dụng biện pháp khoanh vỏ và xử lý cho cây ra hoa trái vụ. Nhờ đó, có thể điều chỉnh thời điểm thu hoạch, đáp ứng nhu cầu thị trường”.

Nhân rộng những mô hình hiệu quả

Để khuyến khích người dân đổi mới phương thức sản xuất, các địa phương chú trọng tuyên truyền, tổ chức cho hội viên tham quan, học hỏi kinh nghiệm từ những mô hình hiệu quả, qua đó lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Ông Nguyễn Mạnh Dũng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Bình chia sẻ: “Thời gian qua, Hội Nông dân xã thường xuyên tổ chức cho các hội viên đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm tại các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở trong và ngoài tỉnh. Từ những chuyến đi thực tế đó, hội viên thay đổi về tư duy sản xuất và áp dụng trong thực tiễn để nâng cao thu nhập. Đến nay, xã đã có 3 mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, phấn đấu đến cuối năm 2026 có 5 mô hình”.

Không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích người dân học hỏi, áp dụng kỹ thuật mới, các địa phương và ngành chuyên môn còn chú trọng xây dựng mô hình điểm, chuyển giao kỹ thuật, tạo điều kiện để người dân tiếp cận phương thức sản xuất tiên tiến.

Đồng chí Nguyễn Văn Tú, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, Chi cục đã phối hợp với các doanh nghiệp, cơ sở có tiềm năng xây dựng các mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Qua triển khai, các mô hình được đánh giá hiệu quả thực tế, làm cơ sở khuyến cáo người dân lựa chọn phương thức sản xuất phù hợp để nhân rộng. Thời gian tới, Chi cục sẽ tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng tỉnh xây dựng, ban hành đề án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, đồng thời đề xuất các chính sách thúc đẩy, hỗ trợ một phần kinh phí cho người sản xuất.

Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đã giúp người dân từng bước thay đổi cách thức sản xuất, từ khâu chăm sóc, tưới tiêu đến lựa chọn giống cây trồng và thời điểm thu hoạch. Qua những mô hình thực tế, hiệu quả mang lại không chỉ thể hiện ở năng suất, chất lượng nông sản mà còn ở việc tiết kiệm chi phí, công lao động và nâng cao thu nhập. Đây là hướng đi đang được nhiều hộ dân quan tâm, lựa chọn trong quá trình phát triển sản xuất nông nghiệp.