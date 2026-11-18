Ngày 18/11, các vận động viên Mạc Thị Thanh Thuỷ, Bùi Thị Yến, Lê Thị Phương Minh và Diệp Thị Hương đã giành Huy chương Vàng nội dung canoe bốn nữ 500m (C4W500m).

Thể thao CAND có thêm Huy chương Vàng từ môn đua thuyền Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026.

Trước đó, ngày 15/11, vận động viên Diệp Thị Hương đã giành Huy chương Vàng cho Thể thao CAND ở nội dung C1 nữ 1.000m môn đua thuyền, với thành tích 4 phút 49,11 giây. Cùng ngày, các vận động viên Mạc Thị Thanh Thuỷ, Bùi Thị Yến, Lê Thị Phương Minh và Nguyễn Thị Hải Yến cũng giành Huy chương Vàng nội dung canoe bốn nữ 1.000m.

Ngày 19/11, hai vận động viên Bùi Thị Yến và Diệp Thị Hương sẽ thi đấu chung kết nội dung canoe đôi nữ 500m (C2W500m).

Môn đua thuyền tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 gồm ba phân môn: canoeing, rowing và đua thuyền truyền thống. Trong đó, phân môn canoeing diễn ra từ ngày 15 đến 20/11, với 37 bộ huy chương. Tiếp đó, phân môn rowing diễn ra từ ngày 24 đến 29/11, với 22 nội dung thi đấu, gồm 11 nội dung dành cho nam và 11 nội dung dành cho nữ. Các nội dung được tổ chức ở cự ly 2.000m, với các loại thuyền đơn, thuyền đôi, thuyền bốn người và thuyền tám người.

Khép lại các nội dung thi đấu trên mặt nước là phân môn đua thuyền truyền thống, diễn ra từ ngày 30/11 đến 4/12, với 18 bộ huy chương dành cho nam, nữ và hỗn hợp nam nữ. Các vận động viên tranh tài ở hai loại thuyền 14 người và 26 người, với các cự ly 200m, 500m và 1.000m.

Tại Đại hội, các tuyển thủ quốc gia vừa tham dự những đấu trường quốc tế lớn như ASIAD 20 và vòng loại Olympic cũng trở về thi đấu cho đơn vị chủ quản, góp phần tạo nên sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đoàn.

Thông qua kết quả thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, Cục Thể dục thể thao Việt Nam sẽ rà soát, đánh giá năng lực chuyên môn của các vận động viên, qua đó tuyển chọn những nhân tố xuất sắc bổ sung vào đội tuyển quốc gia, hướng tới các giải đấu cấp độ châu lục và thế giới trong giai đoạn 2027-2030.