Đưa Thương hiệu quốc gia Việt Nam vươn tầm thị trường toàn cầu

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, việc đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới cần gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Đây cũng là định hướng xuyên suốt trong các hoạt động xúc tiến thương mại và phát triển thương hiệu mà Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Xúc tiến thương mại đang triển khai.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, trong thời gian qua, Cục Xúc tiến thương mại đã tập trung triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo 3 hướng chính: Mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao năng lực phát triển thương hiệu và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến thương mại.

Song song với hoạt động mở rộng thị trường, Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam tiếp tục được triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, phát triển và quảng bá thương hiệu trên cơ sở ba giá trị cốt lõi: Chất lượng – Đổi mới sáng tạo – Năng lực tiên phong. Hoạt động quảng bá Thương hiệu quốc gia cũng được đẩy mạnh tại các sự kiện quốc tế, tiêu biểu như World Expo Osaka 2025 tại Nhật Bản và High Point Market 2025 tại Hoa Kỳ... Đồng thời chú trọng đào tạo, tư vấn về quản trị, bảo vệ thương hiệu và khai thác các kênh thương mại điện tử.

Đặc biệt, theo ông Hoàng Minh Chiến, Cục Xúc tiến thương mại đang tăng cường phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận khách hàng và phát triển xuất khẩu xuyên biên giới. Mới đây, ngày 5/11, Cục Xúc tiến thương mại và Amazon Global Selling Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội nghị “Thương hiệu Quốc gia - Tỏa sáng toàn cầu” năm 2026 cũng nằm trong định hướng đó, nhằm tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận các giải pháp xuất khẩu trực tuyến, xây dựng thương hiệu và kết nối với thị trường quốc tế.

Ông Hoàng Minh Chiến, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương).

Ngoài ra, một nhiệm vụ quan trọng của Bộ Công Thương trong giai đoạn tới là triển khai Chương trình "Vươn ra thị trường quốc tế giai đoạn 2026 - 2030 (GoGlobal)", được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 626/QĐ-TTg ngày 6/4/2026. Chương trình hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh quốc tế và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, đến năm 2030, Chương trình đặt mục tiêu tối thiểu 10.000 lượt doanh nghiệp được đào tạo và ít nhất 1.000 doanh nghiệp được tư vấn xây dựng kế hoạch vươn ra thị trường quốc tế.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Xúc tiến thương mại sẽ chú trọng kết nối các hoạt động xúc tiến thương mại, phát triển Thương hiệu quốc gia với định hướng của Chương trình GoGlobal. Đồng thời, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, đào tạo, tư vấn, kết nối đối tác và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thương hiệu tại thị trường nước ngoài.

Đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, Cục sẽ tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, gắn hoạt động xúc tiến trực tuyến với các chương trình giao thương, hội chợ, triển lãm và quảng bá thương hiệu.

Việc đưa sản phẩm Việt Nam ra thị trường thế giới cần gắn với nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ảnh minh hoạ

Tuy nhiên, theo Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, để tận dụng tối đa hiệu quả các chương trình hỗ trợ, bản thân mỗi doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị, bảo vệ thương hiệu, ứng dụng công nghệ và đáp ứng yêu cầu của thị trường quốc tế. Đây cũng là những nội dung trọng tâm mà các chương trình xúc tiến thương mại, Thương hiệu quốc gia và GoGlobal đang hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp.

Ba ưu tiên chiến lược xuất khẩu thương mại điện tử

Trên thực tế, các sản phẩm đạt chứng nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam ngày càng khẳng định sức hấp dẫn nhờ chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo và uy tín thương hiệu. Đây cũng là nhóm sản phẩm có nhiều tiềm năng tiếp cận người tiêu dùng quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nền tảng thương mại điện tử xuyên biên giới. Việc các sàn thương mại điện tử quốc tế chủ động phối hợp quảng bá, hỗ trợ đưa sản phẩm lên gian hàng toàn cầu cho thấy dư địa lớn để thương hiệu Việt mở rộng thị trường và nâng cao giá trị xuất khẩu.

Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á cho biết, những ngành hàng thế mạnh sản xuất của Việt Nam trên Amazon những năm gần đây đã chứng kiến đà tăng trưởng mạnh mẽ. Đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang dịch chuyển từ sản xuất gia công sang xây dựng thương hiệu riêng.

"Trong năm 2027, chúng tôi muốn đẩy mạnh xu hướng này, hỗ trợ nhiều nhà sản xuất và doanh nghiệp Việt Nam hơn nữa trên hành trình xuất khẩu thương mại điện tử, đồng thời trang bị cho các nhà bán hàng những công cụ ứng dụng AI tiên tiến để họ có thể tiếp tục mở rộng và phát triển ra thế giới”, ông Larry Hu khẳng định.

Ông Larry Hu, Giám đốc Amazon Global Selling khu vực Đông Nam Á

Theo ông Larry Hu, trong năm 2027, Amazon Global Selling Việt Nam đặt mục tiêu đưa 30 Thương hiệu quốc gia của Việt Nam lên Amazon, hỗ trợ 300 nhà sản xuất thuộc các ngành hàng Nội thất, Thực phẩm và May mặc bắt đầu bán hàng trên Amazon. Đồng thời hướng tới việc có hơn 300 nhà bán hàng đạt doanh thu vượt 10 tỷ đồng trong năm.

Để đạt được những mục tiêu đó, đại diện Amazon Global Selling Việt Nam cho biết sẽ tập trung vào ba ưu tiên chiến lược cho doanh nghiệp.

Thứ nhất, hỗ trợ nhà bán hàng tìm ra sản phẩm phù hợp. Với các đối tác bán hàng Việt Nam, đặc biệt là những doanh nghiệp đang chuyển dịch từ gia công sang phát triển sản phẩm và thương hiệu của riêng mình, việc lựa chọn sản phẩm để xuất khẩu là một quyết định quan trọng. Amazon Global Selling Việt Nam sẽ giúp các nhà bán hàng tận dụng những công cụ lựa chọn sản phẩm dựa trên dữ liệu của Amazon, để phân tích hàng tỷ tín hiệu từ khách hàng để khám phá nhu cầu. Với những dữ liệu chuyên sâu từ các công cụ này, doanh nghiệp có thể kiểm chứng được nhu cầu trước khi đầu tư vào sản xuất và ra mắt sản phẩm mới.

Thứ hai, tối ưu vận hành với AI. Amazon Global Selling Việt Nam sẽ đẩy mạnh hỗ trợ các nhà bán hàng tích hợp bộ công cụ ứng dụng AI mới của Amazon vào hoạt động vận hành thường ngày. Bộ công cụ này sẽ giúp nhà bán hàng tối ưu vận hành, tiết kiệm thời gian, và có thể đưa ra quyết định chính xác hơn.

Thứ ba, biến thế mạnh sản xuất của Việt Nam thành tăng trưởng xuất khẩu thương mại điện tử. Ở những ngành hàng phát huy thế mạnh sản xuất của Việt Nam như nội thất, thực phẩm và sân vườn, các nhà bán hàng Việt Nam đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ trên cửa hàng Amazon Hoa Kỳ trong năm nay, với số lượng danh mục sản phẩm ngày càng mở rộng. Trong năm 2027, Amazon Global Selling Việt Nam muốn đẩy mạnh hỗ trợ thêm nhiều nhà sản xuất Việt Nam thực hiện bước chuyển mình đó thông qua các hoạt động hội thảo, các buổi hướng dẫn, cùng các chương trình đào tạo chuyên sâu. Nhờ đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể vươn lên trong chuỗi giá trị toàn cầu và xây dựng những thương hiệu lớn mạnh.