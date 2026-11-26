Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã điều chỉnh điểm b khoản 1 Điều 11 theo hướng đưa các cơ sở giáo dục vào nhóm địa điểm cấm hút thuốc hoàn toàn. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2027, áp dụng với cả không gian trong nhà và toàn bộ khuôn viên trường đại học, cao đẳng, học viện.

+ Dưới góc độ y tế công cộng, bà đánh giá thế nào về ý nghĩa của sự thay đổi này, nhất là trong bảo vệ quyền được học tập, làm việc trong môi trường không khói thuốc?

- Việc thay đổi này có 3 ý nghĩa, trước hết bảo vệ quyền của người không hút thuốc. Sinh viên, giảng viên và người lao động có quyền học tập, làm việc, vui chơi, sinh hoạt trong môi trường không có khói thuốc.

Quy định mới đồng thời khắc phục bất cập của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012. Trước đây, việc chỉ cấm hút thuốc trong nhà khiến sân trường, căng tin ngoài trời, hành lang và các khu vực mở khác vẫn có thể trở thành nơi hút thuốc. Ranh giới giữa khu vực được phép và không được phép hút thuốc vì thế chưa rõ ràng.

Khi luật mới có hiệu lực, bất kỳ ai bước vào khuôn viên trường đều không được hút thuốc. Quy định thống nhất này giúp người thực hiện dễ nhận biết, nhà trường thuận lợi hơn trong giám sát và xử lý vi phạm.

Một tác động khác là hạn chế nguy cơ hình thành thói quen hút thuốc ở nhóm tuổi sinh viên. Người học đại học chủ yếu trong độ tuổi 18-24, giai đoạn nhiều người, đặc biệt nam giới, chuyển từ hút thử sang hút thường xuyên. Đây cũng là nhóm được ngành công nghiệp thuốc lá hướng tới. Môi trường không khói thuốc sẽ hạn chế cơ hội bắt đầu hút và củng cố thói quen sử dụng thuốc lá.

PGS.TS Lê Thị Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng.

+ Nhiều người nghĩ khói thuốc sẽ nhanh chóng tan đi khi hút ngoài trời. Quan niệm này sai ở đâu và mức độ phơi nhiễm thực tế đáng lo ngại như thế nào thưa bà?

- Quan niệm hút thuốc ngoài trời không ảnh hưởng đến người khác là sai lầm về mặt khoa học. WHO khẳng định không có ngưỡng phơi nhiễm khói thuốc thụ động nào được xem là an toàn. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy, người đứng cách người hút thuốc dưới 2m hoặc ở cuối hướng gió có thể tiếp xúc với nồng độ bụi mịn PM2.5 độc hại tương đương môi trường trong phòng kín có người hút thuốc. Một nghiên cứu tại Tây Ban Nha trên 47 tòa nhà công cộng cũng ghi nhận khói thuốc từ những người hút bên ngoài cửa chính phát tán vào sảnh và không gian bên trong qua cửa ra vào, cửa sổ, dù các tòa nhà đã cấm hút thuốc trong nhà.

Nguy cơ không chấm dứt khi điếu thuốc được dập tắt. Các hóa chất trong khói thuốc có thể lưu lại nhiều giờ trên quần áo, tóc và đồ vật, sau đó tiếp tục phát tán, gây phơi nhiễm cho người xung quanh. Đây là hiện tượng được gọi là khói thuốc tồn lưu (third-hand smoke).

Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất, trong đó khoảng 70 chất gây ung thư. Người thường xuyên học tập, làm việc và sinh hoạt trong môi trường có khói thuốc có thể bị kích ứng mắt, mũi, họng, khởi phát cơn hen, mắc các bệnh hô hấp và chịu tác động bất lợi đến tim mạch. Phơi nhiễm kéo dài làm tăng nguy cơ ung thư phổi, bệnh mạch vành, đột quỵ; phụ nữ mang thai cũng có thể bị ảnh hưởng. WHO ước tính khói thuốc thụ động gây khoảng 1,6 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu.

+ Trường Đại học Y tế công cộng là nơi đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực chăm sóc, bảo vệ sức khỏe. Nhà trường cần làm gì để không chỉ giảng dạy về tác hại của thuốc lá mà còn thực sự trở thành hình mẫu về môi trường giáo dục không khói thuốc?

- Năm 2008, Trường Đại học Y tế công cộng được WHO công nhận là “Trường đại học không khói thuốc”, trở thành trường đầu tiên tại Việt Nam cấm hút thuốc trong nhà và toàn bộ khuôn viên. Quy định được duy trì nghiêm túc đến nay.

Sinh viên Trường Đại học Y tế công cộng.

Nhà trường triển khai đồng bộ bốn giải pháp: thể chế hóa lệnh cấm trong nội quy, quy chế và hợp đồng dịch vụ; lắp biển báo, huy động sinh viên, bảo vệ, cán bộ, giảng viên giám sát và nhắc nhở; lồng ghép phòng, chống tác hại thuốc lá vào đào tạo, nghiên cứu, duy trì Câu lạc bộ “Nói không với thuốc lá” thành lập năm 2004; chia sẻ kinh nghiệm, công cụ với các trường khác, trong đó có Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên phải nêu gương, tuyệt đối không hút thuốc trong khuôn viên, tại các sự kiện của trường và chủ động nhắc nhở người vi phạm.

+ Từ ngày 1/7/2027, sinh viên, giảng viên và khách đến trường đều không được hút thuốc trong khuôn viên. Theo bà, đâu là giải pháp cần ưu tiên để việc thực thi không rơi vào tình trạng hình thức?

- Các trường cần chuẩn bị đồng bộ 6 nhóm giải pháp ưu tiên để quy định mới được thực thi hiệu quả.

Trước hết, mỗi trường phải ban hành quy định nội bộ, phân công rõ trách nhiệm nhắc nhở, ghi nhận và xử lý vi phạm. Biện pháp có thể thực hiện theo từng mức, từ nhắc nhở, ghi nhận đến gắn với đánh giá rèn luyện hoặc thi đua. Với khách đến trường, cần giao trách nhiệm cụ thể cho bộ phận lễ tân, bảo vệ và đơn vị tổ chức sự kiện.

Cùng với đó, nhà trường cần phổ biến quy định trước khi luật có hiệu lực, giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên hiểu rõ phạm vi cấm, lý do phải thực hiện, đặc biệt chú trọng sinh viên năm nhất. Hoạt động hỗ trợ cai thuốc cũng cần được triển khai song song với quy định cấm hút thuốc trong khuôn viên.

Một yêu cầu khác là phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng chức năng để tránh tình trạng khói thuốc dịch chuyển ra khu vực cổng trường. Các trường cần thực thi quy định cấm bán thuốc lá trong phạm vi 100m tính từ ranh giới trường, nay được mở rộng sang cả bậc đại học, cao đẳng.

Việc kiểm soát phải bao gồm cả thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và túi nicotine, những sản phẩm đang phổ biến trong giới trẻ và có hành vi sử dụng khó phát hiện hơn.

Cuối cùng, cần duy trì giám sát, đánh giá định kỳ và công khai kết quả. Nhà trường có thể theo dõi số người hút thuốc, đầu lọc thuốc lá, mùi khói tại khuôn viên, kết hợp khảo sát sinh viên, cán bộ để đánh giá mức độ tuân thủ. Ở cấp quản lý, cần sớm ban hành hướng dẫn và cập nhật quy định xử phạt tương ứng.

+ Trân trọng cảm ơn bà!