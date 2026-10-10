Đưa thực tế ảo, AI vào đào tạo sinh viên điện lực

Bên trong Trung tâm Đào tạo công nghệ ứng dụng thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo ở Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Minh Khôi.

Sáng 10/10, Trường Đại học Điện lực ra mắt Trung tâm Đào tạo công nghệ - Ứng dụng thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong năng lượng. Trung tâm được xây dựng với sự hỗ trợ của Quỹ châu Á (The Asia Foundation) và Qualcomm.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, cho biết trung tâm được kết nối với chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp.

“Chúng tôi luôn xác định trung tâm là một mảnh ghép quan trọng trong quá trình nâng cao năng lực đào tạo nhân lực. Trung tâm sẽ tạo điều kiện để sinh viên học tập chủ động, hiểu sâu kiến thức và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp”, ông Châu nói. Ông cũng đề nghị sớm đưa trung tâm vào phục vụ thường xuyên, mỗi bài thực hành phải gắn với chuẩn đầu ra.

Ông Lê Việt Cường, Phó viện trưởng Viện Năng lượng (Bộ Công Thương), nhận định hệ thống năng lượng tương lai ngày càng phức tạp với năng lượng tái tạo, lưới điện thông minh, lưu trữ năng lượng hay điện hạt nhân. Điều đó đặt ra yêu cầu cao hơn với đội ngũ kỹ sư.

“Việc ứng dụng mô hình thực tế ảo, mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo có thể giúp sinh viên tiếp cận trực quan hơn với các hệ thống điện phức tạp, tạo điều kiện mô phỏng, thực hành những tình huống khó tái hiện”, ông Cường nói. Theo ông, ý nghĩa của trung tâm không chỉ nằm ở thiết bị mà còn ở cách tiếp cận thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành.

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực. Ảnh: Minh Khôi.

Mỗi buổi học tại trung tâm bắt đầu bằng phần lý thuyết. Giảng viên hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của tuabin điện gió. Đây là nền tảng cho phần thực hành.

Sau đó, sinh viên đeo kính thực tế ảo, cầm tay điều khiển để bước vào môi trường mô phỏng. Tại đây, các em quan sát toàn cảnh cấu tạo tuabin và thông số kỹ thuật của từng chi tiết, điều trước đây chỉ có thể học qua sách vở. Hình ảnh mô phỏng được đồng bộ lên màn hình để cả lớp cùng quan sát và thảo luận.

Song song, sinh viên được làm quen với trợ lý AI để tra cứu kiến thức, giải đáp thắc mắc. Theo giảng viên của trường, AI còn giúp xây dựng những mô hình mô phỏng vốn rất khó và giúp tìm thông số điều khiển dễ dàng hơn.

“Trước đây, chúng em chủ yếu học qua giáo trình, mô hình 2D hoặc video ngắn nên khó hình dung cấu tạo thực tế. Khi trải nghiệm kính thực tế ảo, chúng em có cảm giác đang đứng trước một tuabin gió thật”, sinh viên Hoàng Diệu Linh, Trường Đại học Điện lực chia sẻ trong buổi giới thiệu.

Bà Erin Pham Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam, cho rằng chuyển dịch năng lượng trước hết là câu chuyện về con người. “Thực tế ảo, mô hình 3D và AI có thể đưa những hệ thống năng lượng phức tạp vào lớp học. Nhưng công nghệ chỉ mạnh mẽ khi có những người biết sử dụng nó”, bà Steinhauer cho biết.

Bà Erin Pham Steinhauer, Trưởng đại diện Quỹ châu Á tại Việt Nam, đơn vị tài trợ trung tâm. Ảnh: Minh Khôi.

Ông Thiều Phương Nam, Tổng giám đốc Qualcomm Việt Nam và Đông Dương, cho biết tại đây sinh viên được tìm hiểu hệ thống năng lượng tái tạo và cách quản lý vận hành an toàn trước khi bước vào công việc thực tế.

“Chúng tôi tin trung tâm sẽ là mô hình mẫu cho giáo dục kỹ thuật Việt Nam. Chúng tôi hy vọng không chỉ sinh viên Đại học Điện lực mà cả sinh viên nhiều cơ sở giáo dục khác có cơ hội tiếp cận những ứng dụng mới này”, ông Thiều Phương Nam nhận định.