Đưa thủ tục hành chính đến với người yếu thế

Ở tuổi 92, cụ bà Phan Thị Dỏ, thôn Hải Dương, xã Mỹ Thủy, sức khỏe đã suy yếu, đôi mắt không còn nhìn rõ, việc đi lại phải phụ thuộc vào người thân. Vậy nên, khi có nhu cầu thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho cháu nội, cụ gặp không ít khó khăn vì không thể trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Thủy đến tận nhà hỗ trợ cụ Phan Thị Dỏ, thôn Hải Dương thực hiện thủ tục chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Ảnh: L.A

Nắm bắt được hoàn cảnh này, mới đây, tranh thủ sau giờ làm việc, cán bộ trung tâm đã đến tận nhà hỗ trợ cụ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định. “Tôi già rồi, mắt không thấy, chân cũng yếu nên có muốn đi làm giấy tờ cũng không đi được. Nay các cô, các chú đến tận nhà giúp đỡ, hướng dẫn chu đáo, tôi mừng lắm. Cảm ơn sự quan tâm của chính quyền”, cụ Dỏ chia sẻ.

Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mỹ Thủy Lê Đức Thắng cho biết, qua thực tế tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, đơn vị nhận thấy trên địa bàn còn nhiều trường hợp người cao tuổi, người khuyết tật nặng, người bị bệnh nặng hoặc đau ốm dài ngày không thể tự đến trung tâm để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC).

Trong khi đó, nhu cầu giải quyết các thủ tục liên quan đến chứng thực di chúc, hợp đồng, giao dịch, chữ ký vẫn phát sinh trong đời sống. Trước thực trạng này, trung tâm đã chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND xã ban hành kế hoạch về hỗ trợ thực hiện TTHC tại nhà đối với đối tượng yếu thế trên địa bàn.

Theo đó, người dân thuộc diện được hỗ trợ có thể trực tiếp hoặc thông qua người thân đăng ký nhu cầu tại trung tâm. Các trưởng thôn, tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm rà soát, cung cấp thông tin về những trường hợp cần giúp đỡ. Trên cơ sở tiếp nhận, cán bộ phụ trách kiểm tra điều kiện, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, xác minh thông tin và bố trí thời gian đến tận nhà thực hiện các thủ tục chứng thực thuộc phạm vi được phép. Quá trình hỗ trợ phải bảo đảm đúng quy trình, thẩm quyền, công khai, minh bạch, không làm phát sinh thêm thủ tục hoặc chi phí ngoài quy định.

Theo ông Thắng, xác định việc hỗ trợ các đối tượng yếu thế là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân, đơn vị đã chủ động sắp xếp, phân công cán bộ phụ trách từng lĩnh vực, tranh thủ thời gian ngoài giờ hành chính để hỗ trợ những trường hợp có nhu cầu. Trước mắt, tập trung vào các thủ tục chứng thực di chúc, hợp đồng, giao dịch và chữ ký thuộc thẩm quyền được ủy quyền theo quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Vân, thôn Tây Sơn, thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền liên quan đến việc nhận lương hưu hằng tháng - Ảnh: L.A

“Trong điều kiện nhân lực còn hạn chế, chúng tôi đã chủ động sắp xếp công việc hợp lý, vừa bảo đảm giải quyết hồ sơ tại trung tâm, vừa tranh thủ thời gian hỗ trợ người dân tại nhà. Quan điểm là không để những người già yếu, bệnh tật gặp khó khăn trong tiếp cận dịch vụ công chỉ vì không thể đi lại. Cán bộ trung tâm luôn cố gắng tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân thực hiện các quyền lợi chính đáng của mình”, ông Thắng khẳng định.

Còn tại xã Nam Hải Lăng, hoạt động hỗ trợ chứng thực tại nhà cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Bà Nguyễn Thị Vân, ở thôn Tây Sơn, tuổi đã cao, sức khỏe yếu, việc đi lại gặp nhiều khó khăn. Khi có nhu cầu làm văn bản ủy quyền liên quan đến việc nhận lương hưu hằng tháng qua tài khoản ngân hàng của người con, bà không thể trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã để thực hiện.

Sau khi tiếp nhận thông tin, cán bộ trung tâm đã chủ động đến tận nhà kiểm tra giấy tờ, giải thích nội dung và hỗ trợ bà thực hiện thủ tục chứng thực văn bản ủy quyền theo quy định.

Bà Vân cho biết, trước đây, mỗi lần cần thực hiện các TTHC đều phải nhờ con cháu đưa đón, vừa mất thời gian vừa bất tiện trong đi lại. Nay được cán bộ đến tận nhà hỗ trợ, bà rất phấn khởi vì không phải vất vả di chuyển mà vẫn có thể thực hiện thủ tục cần thiết.

“Các cháu hướng dẫn rất tận tình, chỗ nào tôi chưa hiểu đều được giải thích rõ ràng. Tôi mong cách làm này tiếp tục được duy trì để những người già yếu đều được hỗ trợ khi cần thiết”, bà Vân chia sẻ.

Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng Phan Đình Dũng cho biết, thực hiện kế hoạch của UBND xã về hỗ trợ thực hiện TTHC tại nhà đối với đối tượng yếu thế, trung tâm đã chủ động phối hợp với các bộ phận chuyên môn, trưởng thôn và tổ chức đoàn thể rà soát, nắm bắt nhu cầu của người dân.

Trong đó, chú trọng những trường hợp người cao tuổi, già yếu, không thể đi lại để kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện các thủ tục chứng thực thuộc thẩm quyền. Yêu cầu đặt ra là 100% trường hợp thuộc đối tượng hỗ trợ có nhu cầu phải được tiếp nhận, xem xét theo đúng quy định.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Nam Hải Lăng hướng dẫn, hỗ trợ người cao tuổi tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính ngay tại nhà - Ảnh: L.A

Điểm đáng chú ý trong cách làm của Nam Hải Lăng là phát huy vai trò của các thôn, tổ chức đoàn thể trong việc phát hiện, thông tin những trường hợp cần giúp đỡ ngay từ cơ sở. Sau khi tiếp nhận nhu cầu, trung tâm phân công cán bộ kiểm tra thành phần hồ sơ, hướng dẫn người dân chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và thống nhất thời gian đến nhà hỗ trợ.

Việc thực hiện phải tuân thủ đầy đủ quy trình chứng thực, bảo đảm tính khách quan, đúng thẩm quyền, đồng thời hạn chế tình trạng người dân phải bổ sung hồ sơ nhiều lần. Đối với những trường hợp không thuộc phạm vi hỗ trợ, cán bộ có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn để người dân nắm bắt.

“Chúng tôi xác định, muốn hoạt động hỗ trợ thực sự hiệu quả thì trước hết phải nắm chắc nhu cầu của người dân ngay từ thôn, khu dân cư. Đồng thời, phân công cán bộ phụ trách cụ thể, chủ động bố trí thời gian phù hợp để hỗ trợ người dân. Mục tiêu là giải quyết đúng quy định, đúng nhu cầu, hạn chế tối đa những khó khăn, phiền hà trong quá trình thực hiện TTHC”, ông Dũng khẳng định.

Từ thực tiễn tại xã Mỹ Thủy và Nam Hải Lăng có thể thấy, hoạt động hỗ trợ người yếu thế thực hiện TTHC tại nhà đang từng bước phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ khó khăn cho người cao tuổi, người khuyết tật, người sức khỏe yếu trong tiếp cận dịch vụ công. Không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức đi lại, cách làm này còn giảm bớt gánh nặng cho người thân, tạo điều kiện để các đối tượng yếu thế thực hiện quyền và lợi ích hợp pháp. Qua đó, từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân, hướng đến xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không để người yếu thế bị bỏ lại phía sau.