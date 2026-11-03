Đưa thông tin xuất khẩu lao động đến đúng người, đúng nhu cầu

Chị Nguyễn Hồng Khánh, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tân Yên.

Ở cấp cơ sở, công tác xuất khẩu lao động không chỉ là tuyên truyền về cơ hội việc làm và thu nhập ở nước ngoài mà còn cần giúp người dân hiểu đúng điều kiện tham gia, lựa chọn chương trình phù hợp và chủ động chuẩn bị trước khi xuất cảnh.

Trước hết, việc tuyên truyền cần đi vào những vấn đề người dân quan tâm và cần biết. Thay vì chỉ giới thiệu mức thu nhập hoặc những trường hợp thành công, phòng thực hiện chức năng tham mưu với lãnh đạo xã lựa chọn, kết nối với các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được cấp phép, có uy tín để tổ chức tuyên truyền tại địa bàn; cung cấp thông tin về thị trường tiếp nhận lao động, yêu cầu tuyển dụng, trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, sức khỏe, chi phí và thời hạn hợp đồng.

Những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, quy định về cư trú, làm việc và việc trở về nước đúng hạn cũng cần được giải thích rõ ràng. Qua đó, người dân có cơ sở cân nhắc, tránh quyết định vội vàng hoặc tin theo thông tin chưa được kiểm chứng. Những phản ánh về dấu hiệu môi giới không đúng quy định cũng được cán bộ cơ sở tiếp nhận, hướng dẫn xử lý hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền.

Công tác tư vấn được tổ chức bài bản, chú ý đến sự khác biệt giữa các nhóm lao động. Với thanh niên mới tốt nghiệp, cần định hướng lựa chọn ngành nghề, thị trường phù hợp với năng lực và kế hoạch phát triển lâu dài. Với lao động nông thôn chưa có nghề, cần thông tin cụ thể về điều kiện tuyển chọn, khả năng tham gia đào tạo và yêu cầu công việc.

Đối với những hộ có hoàn cảnh khó khăn, việc cung cấp thông tin chính xác về chi phí, các chính sách hỗ trợ nếu có và những nghĩa vụ tài chính liên quan càng cần được thực hiện thận trọng, giúp người dân chủ động tính toán trước khi quyết định. Cùng với đó, địa phương luôn quan tâm nắm bắt tình hình lao động trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng, duy trì liên hệ với gia đình và phối hợp hỗ trợ khi phát sinh vấn đề.