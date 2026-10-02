Đưa thông tin việc làm đến người lao động vùng khó khăn ở Lâm Đồng

Học sinh, đoàn viên thanh niên xã Lương Sơn được tư vấn và giới thiệu việc làm.

Hoạt động do Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng tổ chức hướng đến học sinh, đoàn viên thanh niên, bộ đội, công an xuất ngũ, người lao động thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định, trong đó ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số.

Đây là một trong những hoạt động nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận thông tin việc làm, học nghề, nâng cao thu nhập, góp phần thực hiện các mục tiêu về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh trong năm 2026.

Kết nối trực tiếp người lao động với doanh nghiệp

Tại hội nghị, các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã giới thiệu cụ thể về vị trí việc làm, yêu cầu tuyển dụng, mức thu nhập, chính sách phúc lợi và môi trường làm việc.

Đáng chú ý, người lao động không chỉ được nghe giới thiệu mà còn có cơ hội trao đổi trực tiếp, tìm hiểu công việc và tham gia phỏng vấn với đại diện doanh nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động và giới thiệu việc làm năm 2026 tại xã Lương Sơn.

Chị Đoàn Ngọc Tuyền, một lao động trẻ tại xã Lương Sơn cho biết trước đây việc tìm hiểu thông tin tuyển dụng chủ yếu thông qua người quen hoặc mạng xã hội nên không phải lúc nào cũng nắm rõ yêu cầu của doanh nghiệp.

“Qua hội nghị, tôi biết thêm nhiều vị trí tuyển dụng, mức thu nhập và các chính sách dành cho người lao động. Quan trọng là được trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp nên có thể hỏi rõ công việc, điều kiện làm việc trước khi quyết định nộp hồ sơ”, chị Tuyền chia sẻ.

Bên cạnh thông tin tuyển dụng, hội nghị còn phổ biến các quy định, chính sách, pháp luật về lao động; cung cấp thông tin về thị trường lao động và các ấn phẩm phân tích, dự báo nhu cầu nhân lực. Người lao động được hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm việc làm, kỹ năng tham gia phỏng vấn tuyển dụng cũng như cách hoàn thiện hồ sơ xin việc.

Theo đại diện Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng, việc trang bị những kỹ năng này đặc biệt cần thiết đối với lao động trẻ, học sinh chuẩn bị bước vào thị trường lao động và những người đang thất nghiệp hoặc chưa có việc làm ổn định. Không chỉ giúp người lao động tìm được việc làm phù hợp, các hoạt động tư vấn còn góp phần nâng cao khả năng thích ứng với yêu cầu ngày càng đa dạng của doanh nghiệp.

Ông Trần Hà Nghĩa Thông, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Mở thêm cơ hội học nghề và làm việc ở nước ngoài

Một nội dung được người lao động quan tâm tại hội nghị là chính sách hỗ trợ học nghề và các chương trình đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Thành Đức, Giám đốc phát triển thị trường tỉnh Lâm Đồng (Công ty khuyến học giáo dục Việt) cho biết, công ty đang phối hợp cùng Trường Cao đẳng bách khoa Sài Gòn triển khai chương trình đào tạo kép, theo đó khoảng 30% thời gian học tại trường và 70% thời gian học tập, thực hành tại doanh nghiệp. Trong thời gian đào tạo tại doanh nghiệp, học viên được hưởng tiền lương theo chương trình và quy định liên quan.

Các đoàn viên thanh niên được doanh nghiệp tư vấn tuyển dụng.

Đại diện nhà trường cũng thông tin, đối với một số ngành đào tạo, người học có thể được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định. Đây được xem là hướng đi nhằm tăng cơ hội học nghề cho thanh niên nhất là thanh niên ở các vùng còn khó khăn, đồng thời giúp người học sớm làm quen với môi trường làm việc thực tế.

Tham dự hội nghị, em Nguyễn Văn Hùng cho biết, vừa học vừa được tiếp cận môi trường doanh nghiệp giúp người trẻ có thêm lựa chọn thay vì chỉ tìm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

“Em quan tâm đến chương trình đào tạo gắn với doanh nghiệp vì trong quá trình học có cơ hội thực hành và tìm hiểu công việc thực tế. Nếu có chính sách hỗ trợ học phí và được doanh nghiệp tạo điều kiện, đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn học nghề để sớm có việc làm”, Hùng cho hay.

Học sinh, đoàn viên thanh niên xã Lương Sơn theo dõi thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Ngoài việc làm trong nước, tại hội nghị, người lao động còn được giới thiệu các chính sách liên quan đến đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Nội dung tư vấn tập trung vào các điều kiện, quy trình, quyền và nghĩa vụ của người lao động khi tham gia chương trình; qua đó giúp người dân có thêm một hướng đi để nâng cao thu nhập và tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp.

Việc cung cấp thông tin chính thống được kỳ vọng giúp người lao động chủ động hơn khi lựa chọn chương trình đi làm việc ở nước ngoài, hạn chế rủi ro từ những lời mời chào không rõ nguồn gốc.