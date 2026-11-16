Đưa thông tin văn hóa đến từng bản

Loa truyền thanh là phương tiện hữu hiệu trong việc đưa thông tin văn hóa về tận khu dân cư.

Đưa thông tin văn hóa đến gần người dân

Ở xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên, những thông tin về lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể thao và xây dựng đời sống văn minh được chuyển tải đến người dân qua hệ thống truyền thanh cơ sở, góp phần nâng cao nhận thức, khuyến khích cộng đồng gìn giữ, phát huy các giá trị truyền thống.

Với địa bàn gồm 37 thôn, bản, nơi nhiều dân tộc cùng sinh sống, công tác thông tin, tuyên truyền có vai trò quan trọng trong phổ biến chủ trương, chính sách và giới thiệu các hoạt động văn hóa.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa, bình quân mỗi tháng, đơn vị tổ chức đăng phát khoảng 30 tin, bài với nhiều nội dung khác nhau. Bên cạnh thông tin thời sự, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao cũng được quan tâm phản ánh.

Hệ thống loa truyền thanh được trang bị tại mỗi thôn, bản.

Trong chương trình phát thanh đầu tháng 10/2026, Trung tâm tuyên truyền về Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV, giới thiệu thời gian, địa điểm, quy mô cùng các hoạt động trình diễn nghệ thuật, trò chơi dân gian, không gian văn hóa, ẩm thực và quảng bá du lịch.

Thực hiện Kế hoạch số 327 ngày 23/9/2026 của UBND xã Thanh Nưa, các cơ quan, đơn vị, thôn, bản được giao tăng cường tuyên truyền về ngày hội, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Mông trên địa bàn.

Qua đó, sự kiện văn hóa có quy mô lớn được chuyển tải đến người dân bằng những nội dung cụ thể, góp phần nâng cao nhận thức về bảo tồn, phát huy bản sắc dân tộc.

Bên cạnh lễ hội, hệ thống truyền thanh còn phản ánh các hoạt động chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi. Bản tin về lễ phát động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2026 tại Thanh Nưa đã chuyển tải thông điệp quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, đồng thời khuyến khích phát huy kinh nghiệm, uy tín của lớp người đi trước trong đời sống cộng đồng.

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa luôn chú trọng phản ánh những sự kiện diễn ra tại thôn, bản, qua đó giới thiệu nét đẹp văn hóa và cổ vũ các phong trào quần chúng.

Lan tỏa những hoạt động từ cơ sở

Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa còn chú trọng phản ánh những sự kiện diễn ra tại thôn, bản, qua đó giới thiệu nét đẹp văn hóa và cổ vũ các phong trào quần chúng.

Trong chương trình phát thanh từ ngày 11 đến 13/11/2026, Trung tâm đưa tin về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại bản Hoong Lếch ngày 7/11.

Bản tin phản ánh kết quả xây dựng đời sống văn hóa của bản với 237 hộ, hơn 1.000 nhân khẩu; năm 2026 có 226 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 95,4%. Đồng thời, giới thiệu các hoạt động dân ca, dân vũ, nhảy sạp diễn ra tại ngày hội.

Từ một hoạt động ở khu dân cư, những nét đẹp văn hóa được thông tin rộng rãi hơn, góp phần cổ vũ tinh thần đoàn kết và phong trào văn nghệ quần chúng.

Các chương trình phát thanh cũng giới thiệu nhiều hoạt động thể dục, thể thao. Tháng 6/2026, Hội thi thể thao người cao tuổi xã Thanh Nưa lần thứ nhất thu hút trên 200 vận động viên thuộc 16 chi hội, tham gia 5 môn thi đấu.

Đến tháng 8, giải thể thao chào mừng Quốc khánh 2/9 có gần 200 vận động viên của 20 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, trường học và thôn, bản. Những thông tin này góp phần tuyên truyền, khuyến khích người dân tham gia rèn luyện sức khỏe.

Một hoạt động khác được giới thiệu là chương trình giao lưu văn nghệ cụm Thanh Bình – bản Ló, diễn ra tối 24/8 tại Nhà văn hóa thôn Thanh Bình.

Chương trình do Hội Cựu chiến binh xã phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức, gồm các tiết mục đơn ca, tốp ca, múa, dân vũ do đoàn viên, hội viên trực tiếp dàn dựng, biểu diễn. Việc đưa tin góp phần lan tỏa tinh thần tham gia sinh hoạt văn hóa trong cộng đồng.

Cùng với truyền thanh, một số thôn kết hợp các hình thức thông tin khác. Tại Thanh Bình, theo báo cáo thành tích năm 2026, việc phổ biến chủ trương, chính sách và thông tin liên quan đến đời sống người dân được thực hiện qua mạng xã hội Zalo, kết hợp tuyên truyền trực tiếp.

Sự kết hợp giữa các kênh thông tin tạo thêm điều kiện để cán bộ cơ sở và người dân trao đổi, nắm bắt những nội dung cần thiết.

BTC chấm điểm gian hàng trưng bày trong khuôn khổ Hội thi ẩm thực và trình diễn trang phục; thi gian hàng giới thiệu, quảng bá sản phẩm nông nghiệp địa phương do Hội LHPN xã Thanh Nưa tổ chức.

Để mỗi bản tin mang lại giá trị thiết thực

Đưa thông tin văn hóa đến người dân không chỉ nhằm giới thiệu các sự kiện mà còn hướng tới nâng cao nhận thức, khuyến khích sự tham gia vào những công việc chung.

Trong nội dung tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa mới, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thanh Nưa chú trọng phổ biến các tiêu chí gia đình văn hóa, thôn, bản văn hóa; vận động thực hiện nếp sống văn minh và phát huy tinh thần đoàn kết.

Những nội dung này gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giúp người dân hiểu thêm trách nhiệm của mỗi gia đình, khu dân cư trong xây dựng đời sống văn hóa.

Thông tin văn hóa ở cơ sở không chỉ là những chương trình nghệ thuật hay lễ hội lớn mà còn là câu chuyện về khu dân cư đoàn kết, hoạt động văn nghệ quần chúng, phong trào rèn luyện sức khỏe và những việc làm tích cực cần được nhân rộng.

Với nhiều dân tộc cùng sinh sống, việc chuyển tải những nội dung phù hợp còn góp phần tạo sự giao lưu, hiểu biết giữa các cộng đồng, nâng cao ý thức trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, hiệu quả tuyên truyền không chỉ phụ thuộc số lượng tin, bài đăng phát mà còn ở chất lượng nội dung, tính kịp thời và khả năng tiếp cận của người dân. Vì vậy, việc lựa chọn những vấn đề sát thực tế, phản ánh hoạt động tại thôn, bản và kết hợp các phương thức truyền tải cần tiếp tục được chú trọng.

Từ những chương trình truyền thanh thường xuyên đến hình thức tuyên truyền trực tiếp và trao đổi thông tin tại khu dân cư, Thanh Nưa đang đa dạng hóa phương thức đưa thông tin đến cơ sở.

Mỗi bản tin về hoạt động văn hóa, mỗi câu chuyện đẹp được giới thiệu không chỉ đáp ứng nhu cầu thông tin mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức gìn giữ bản sắc và trách nhiệm xây dựng cộng đồng. Đó cũng là cách để thông tin văn hóa ngày càng gần gũi, thiết thực với đời sống người dân các thôn, bản ở Thanh Nưa.