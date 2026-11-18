Hệ thống loa truyền thanh được trang bị tại trụ sở UBND xã.

Để tiếng loa vang lên khi bà con trở về nhà

Ở những bản làng vùng cao của xã Nà Tấu, tỉnh Điện Biên, nhịp sống của người dân gắn với nương rẫy. Ban ngày, nhiều gia đình lên nương, ra đồng, chỉ trở về khi chiều muộn. Bởi vậy, lựa chọn thời điểm truyền tải thông tin phù hợp với sinh hoạt của bà con là yếu tố quan trọng trong hoạt động truyền thanh cơ sở.

Thay vì phát thanh trong giờ hành chính, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nà Tấu lựa chọn khung giờ chiều tối, khi người dân có điều kiện tiếp nhận thông tin.

Theo ông Nguyễn Mạnh Đoàn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nà Tấu, đơn vị duy trì sản xuất 3 bản tin truyền thanh mỗi tuần, mỗi bản tin gồm 8–9 tin, bài với nội dung đa dạng, gắn với đời sống địa phương.

Khung giờ truyền thanh được bố trí vào 17 giờ hằng ngày. Sau khi đăng, phát, nội dung tiếp tục chuyển tới 23 cụm loa truyền thanh tại các bản để phát từ 18 giờ.

Hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở phát huy tối đa hiệu quả thông tin đến với nhân dân.

Việc lựa chọn thời điểm này xuất phát từ thực tế sinh hoạt của người dân. Trước đây, nếu phát vào giờ hành chính, nhiều người đang làm nương, làm ruộng nên ít có điều kiện nghe. Khi chuyển sang chiều tối, lúc bà con trở về nhà, cơ hội tiếp cận thông tin được mở rộng.

“Ở vùng cao, muốn thông tin đến được với người dân thì phải chọn đúng thời điểm bà con có thể nghe. Chúng tôi bố trí phát thanh cuối buổi chiều, đồng thời chuyển nội dung về các bản để tiếp tục phát, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận thông tin”, ông Đoàn chia sẻ.

Cách làm ấy cho thấy đổi mới thông tin cơ sở đôi khi bắt đầu từ sự điều chỉnh gần gũi, phù hợp với nhịp sống cộng đồng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc bản Nặm Cứm.

Từ chuyện bản làng đến thông tin trên không gian mạng

Không chỉ chú trọng thời điểm phát sóng, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Nà Tấu còn đa dạng hóa nội dung tuyên truyền, đưa những câu chuyện văn hóa, hoạt động cộng đồng và thông tin thiết thực đến với người dân.

Trong các bản tin gần đây, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại bản Nặm Cứm được phản ánh với những nét đẹp về tinh thần đoàn kết, tương trợ và gìn giữ bản sắc văn hóa.

Thông qua giao lưu văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa.

Bên cạnh đó, thông tin tuyên truyền không chỉ giới hạn trong hệ thống loa phát thanh. Các bản tin, thông báo còn được đăng tải trên fanpage xã, mở rộng khả năng tiếp cận tới những người sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội.

Đầu tháng 11/2026, Trung tâm tuyên truyền, mời người dân theo dõi phiên livestream quảng bá, kết nối nông sản và sản phẩm OCOP với sự tham gia của 8 xã, trong đó có Nà Tấu.

Thông tin được đăng tải kèm hướng dẫn theo dõi trên fanpage, khuyến khích người dân chia sẻ để giới thiệu nông sản, sản phẩm thủ công truyền thống và hình ảnh quê hương đến với người tiêu dùng.

Từ bản tin phát trên loa truyền thanh đến nội dung chia sẻ qua mạng xã hội, thông tin địa phương có thêm những kênh lan tỏa, không chỉ phục vụ người dân trong xã mà còn hướng tới cộng đồng bên ngoài.

Trung tâm cũng tuyên truyền về giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng môi trường mạng văn minh và những hoạt động liên quan trực tiếp đến đời sống dân cư.

Sự kết hợp giữa thông tin văn hóa và những vấn đề thiết thực giúp nội dung tuyên truyền gần gũi hơn, tránh chỉ dừng lại ở việc phổ biến chủ trương, chính sách một chiều.

Qua công tác thông tin trên hệ thống loa truyền thanh, các Chủ trương, đường lối của Đảng, Chính sách pháp luật của người dân đến gần với người dân hơn.

Đổi mới cách truyền tải từ nhu cầu người dân

Sau sắp xếp đơn vị hành chính, xã Nà Tấu có địa bàn rộng, nhiều dân tộc cùng sinh sống, điều kiện tiếp cận thông tin giữa các bản không đồng đều. Bởi vậy, duy trì truyền thanh kết hợp nền tảng số là hướng đi phù hợp với thực tế.

Nếu mạng xã hội có lợi thế về tốc độ chia sẻ, hình ảnh và khả năng tương tác thì loa truyền thanh vẫn giữ vai trò quan trọng đối với người ít sử dụng thiết bị thông minh hoặc không thường xuyên truy cập internet.

“Hiệu quả tuyên truyền không chỉ nằm ở số lượng tin, bài được thực hiện mà còn ở việc nội dung có đến được với bà con hay không. Vì vậy, Trung tâm chú trọng lựa chọn những vấn đề sát đời sống, đồng thời kết hợp hệ thống truyền thanh với fanpage để mở rộng kênh tiếp nhận thông tin”, ông Đoàn cho biết.

Với 3 bản tin mỗi tuần, Trung tâm sản xuất khoảng 24–27 tin, bài, bao quát nhiều lĩnh vực đời sống địa phương. Tuy nhiên, điều quan trọng không chỉ là duy trì số lượng mà còn phải bảo đảm thông tin chính xác, dễ hiểu, phù hợp nhu cầu người nghe.

Ở cấp bản, trưởng bản và người có uy tín cũng góp phần đưa thông tin đến gần cộng đồng. Qua họp bản, sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền trực tiếp, những nội dung được phát thanh có thêm cơ hội được giải thích để người dân hiểu rõ hơn.

Từ điều chỉnh giờ phát thanh đến sử dụng fanpage, Nà Tấu đang từng bước đưa thông tin đến gần hơn với đời sống vùng cao.

Khi tiếng loa vang lên đúng lúc bà con trở về sau ngày lao động, khi câu chuyện văn hóa bản làng được chia sẻ rộng rãi trên không gian mạng, thông tin cơ sở không chỉ làm nhiệm vụ truyền tải mà còn góp phần kết nối cộng đồng, gìn giữ bản sắc và lan tỏa những giá trị tốt đẹp.