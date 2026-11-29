Người dân bản Huổi Khạ bày tỏ tâm tư trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Để thông tin đến gần hơn với người dân

Ở xã Mường Mùn, tỉnh Điện Biên, việc đưa thông tin đến từng bản có ý nghĩa quan trọng trong tuyên truyền chủ trương, chính sách, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân tham gia các hoạt động cộng đồng.

Thông qua những bản tin truyền thanh, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Mùn đang chuyển tải nhiều nội dung thiết thực, từ xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động tự quản tại khu dân cư.

Đáng chú ý, các bản tin trong tháng 11/2026 phản ánh khá toàn diện những hoạt động của địa phương. Bên cạnh thông tin về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Trung tâm còn tuyên truyền việc trang bị máy tính cho các bản, xây dựng mô hình cựu chiến binh tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Loa truyền thanh - công cụ thông tin hữu ích tại cơ sở.

Điển hình, bản tin ngày 27/11 giới thiệu mô hình “Tổ an ninh tự quản, Cựu chiến binh đảm bảo an ninh trật tự”, nhấn mạnh vai trò của cựu chiến binh trong vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa tội phạm và tham gia hòa giải những mâu thuẫn phát sinh tại cộng đồng.

Đây là những nội dung gần gũi với đời sống khu dân cư, góp phần nâng cao nhận thức về trách nhiệm tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong giữ gìn sự bình yên của bản làng.

Việc lựa chọn những vấn đề gắn với sinh hoạt, sản xuất và trách nhiệm cộng đồng cho thấy hoạt động thông tin cơ sở không chỉ dừng ở truyền tải sự kiện mà còn hướng đến tuyên truyền, vận động người dân tham gia giải quyết những công việc chung.

Ông Trần Khắc Tuấn - Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch HĐND xã Mường Mùn (thứ 5 tính từ bên phải) biểu dương và trao giấy khen cho các gia đình văn hóa tiêu biểu.

Đổi mới phương thức thông tin từ cơ sở

Cùng với nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, xã Mường Mùn đang từng bước tăng cường điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tại các bản.

Ngày 25/11/2026, Đảng ủy, HĐND, UBND xã tổ chức trao tặng máy tính cho đại diện 18 bản trên địa bàn. Hoạt động nhằm khắc phục tình trạng thiếu phương tiện làm việc, tạo điều kiện để đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng bản tiếp cận môi trường làm việc số.

Thông qua việc trang bị máy tính, cán bộ bản có thêm phương tiện tiếp nhận văn bản chỉ đạo, trao đổi thông tin với cấp ủy, chính quyền xã; soạn thảo báo cáo, cập nhật thông tin và khai thác tài liệu phục vụ công việc.

Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Mùn, đề nghị các bản phân công người trực tiếp quản lý, bảo quản và sử dụng thiết bị đúng mục đích, bảo đảm hiệu quả.

Ông cũng yêu cầu bí thư chi bộ, trưởng bản chủ động nâng cao kỹ năng sử dụng máy tính, phối hợp với cán bộ chuyên môn để được hướng dẫn các thao tác soạn thảo văn bản, gửi, nhận thông tin và khai thác tài liệu điện tử.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND xã lưu ý việc bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước; không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc hoặc chia sẻ tài liệu mật qua những nền tảng không bảo đảm an toàn.

Việc trang bị máy tính cho 18 bản không chỉ bổ sung phương tiện làm việc mà còn tạo điều kiện để thông tin từ cấp xã được tiếp nhận, xử lý thuận lợi hơn. Qua đó, cán bộ cơ sở có thêm công cụ phục vụ tuyên truyền, phổ biến chính sách và triển khai nhiệm vụ tại địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, để thiết bị phát huy hiệu quả, địa phương cần tiếp tục hướng dẫn kỹ năng sử dụng, duy trì hỗ trợ kỹ thuật và gắn ứng dụng công nghệ với nhu cầu thực tế của cán bộ bản.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc được đội văn nghệ xã biểu diễn trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam do xã Mường Mùn tổ chức.

Lan tỏa thông tin, xây dựng đời sống văn hóa

Bên cạnh các vấn đề kinh tế, xã hội và chuyển đổi số, hoạt động văn hóa tại khu dân cư cũng là nội dung được Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Mường Mùn chú trọng tuyên truyền.

Trong tháng 11/2026, một trong những thông tin nổi bật là việc 18/18 bản trên địa bàn hoàn thành tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa năm 2026.

Các bản tin không chỉ phản ánh không khí ngày hội mà còn chuyển tải những nội dung về xây dựng gia đình văn hóa, phát huy dân chủ, giữ gìn bản sắc các dân tộc và trách nhiệm của người dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết.

Tại bản Huổi Khạ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa được tổ chức ngày 13/11. Bản hiện có 151 hộ, 892 nhân khẩu. Dịp này, 126 hộ được công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” năm 2026, trong đó có 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương.

Những kết quả được thông tin trên hệ thống truyền thanh góp phần ghi nhận sự nỗ lực của các gia đình, đồng thời lan tỏa những cách làm tích cực trong xây dựng đời sống văn hóa tại cộng đồng.

Thông qua việc tuyên truyền các mô hình, gương điển hình, hoạt động thông tin cơ sở còn góp phần khuyến khích người dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, giữ gìn bản sắc văn hóa và tham gia xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh.

Với địa bàn gồm 18 bản, việc duy trì các kênh thông tin phù hợp tiếp tục là yêu cầu quan trọng đối với Mường Mùn. Bên cạnh truyền thanh, sự phối hợp giữa cán bộ bản, các tổ chức đoàn thể và chính quyền xã góp phần đưa những nội dung thiết thực đến gần hơn với người dân.

Từ thông tin về ngày hội văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến việc phổ biến kỹ năng số, mỗi bản tin đều hướng đến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

Đưa thông tin đến các bản vì thế không chỉ là truyền tải chủ trương, chính sách mà còn góp phần tạo sự đồng thuận, phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng đời sống văn hóa và phát triển địa phương.