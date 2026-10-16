Đưa thông tin thị trường lao động và cơ hội việc làm đến với người lao động vùng dân tộc thiểu số

Ông Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và dịch vụ việc làm tỉnh, thông tin về thị trường lao động cho người dân xã Ka Đô.

Theo đó, mới đây các chương trình tư vấn việc làm đã diễn ra tại Nhà văn hóa thôn Ka Ming (xã Di Linh) và xã Ka Đô.

Chuỗi hoạt động thu hút đông đảo người dân, người lao động địa phương tham gia, đặc biệt ưu tiên các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người lao động là đồng bào dân tộc thiểu số và phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm, học nghề.

Các doanh nghiệp giới thiệu và cung cấp nhu cầu tuyển dụng của đơn vị.

Tại các buổi tư vấn, người lao động được cập nhật đầy đủ thông tin về nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các vị trí việc làm hiện có, điều kiện tuyển dụng, mức thu nhập cũng như các chế độ chính sách bảo vệ quyền lợi người lao động.

Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh đã trực tiếp hướng dẫn thủ tục đăng ký tìm việc, tư vấn các chương trình học nghề, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đồng thời giải đáp thắc mắc liên quan đến tiền lương và chính sách hỗ trợ giảm nghèo.

Ông Hoàng Trọng Vinh, Phó Giám đốc Trung tâm Lưu trữ và dịch vụ việc làm tỉnh thông tin về thị trường lao động cho người dân xã Di Linh

Hoạt động phối hợp thiết thực giữa Trung tâm Lưu trữ và Dịch vụ việc làm tỉnh với UBND các xã Di Linh và Ka Đô không chỉ giúp người dân vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp mà còn góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, tạo động lực phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh.