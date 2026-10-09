Đưa thông tin chậm, hủy chuyến vào danh mục dữ liệu mở ngành hàng không

Mở rộng khả năng khai thác dữ liệu hàng không

Cục Hàng không Việt Nam vừa ban hành danh mục dữ liệu mở và kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2026-2030, với nhiều nhóm thông tin về tàu bay, cảng hàng không, hãng hàng không, mạng đường bay, chuyến bay và chậm, hủy chuyến. Việc công bố dữ liệu nhằm tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng thông tin, góp phần phát triển kinh tế số, xã hội số.

Dữ liệu về cảng hàng không, tàu bay, đường bay và hoạt động khai thác sẽ được đưa vào danh mục dữ liệu mở của Cục Hàng không Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục có trách nhiệm thu thập, cung cấp dữ liệu mở trong phạm vi quản lý, đồng thời phối hợp với Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Trung tâm Công nghệ thông tin để chia sẻ dữ liệu trên Cổng dữ liệu của Bộ Xây dựng.

Phòng Khoa học, Công nghệ và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc cung cấp, chia sẻ dữ liệu; phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh, cập nhật, bổ sung danh mục khi cần thiết, trình Cục ban hành.

Theo kế hoạch, việc cung cấp dữ liệu mở phải tuân thủ Nghị định số 194/2025/NĐ-CP ngày 3/7/2025 của Chính phủ về dữ liệu mở của cơ quan Nhà nước. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu xác định rõ trách nhiệm cung cấp dữ liệu, bảo đảm phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, đồng thời đáp ứng yêu cầu về nguồn lực, tính thiết thực, chất lượng và hiệu quả.

Việc triển khai kế hoạch không chỉ tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận và khai thác dữ liệu mà còn góp phần làm phong phú kho dữ liệu mở của cơ quan quản lý chuyên ngành. Qua đó, dữ liệu có thể phục vụ công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu điều hành của Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Nhiều nhóm dữ liệu được công bố, cập nhật định kỳ

Danh mục dữ liệu mở giai đoạn 2026-2030 bao gồm nhiều nhóm thông tin liên quan đến hoạt động hàng không dân dụng.

Cụ thể, dữ liệu về tàu bay, người lái tàu bay, nhân viên hàng không, cảng hàng không, đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ, nhà ga, nhà ga hàng hóa, kho hàng hóa, khu vực cung cấp nhiên liệu, khu vực bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, hạ tầng kỹ thuật, giấy chứng nhận, chướng ngại vật, phương thức bay và trung tâm đào tạo dự kiến được cung cấp lần đầu vào quý IV hằng năm khi có dữ liệu mới, đồng thời cập nhật hằng năm khi phát sinh dữ liệu mới.

Đối với thông tin về vận tải hàng không thương mại và hãng hàng không, kế hoạch cung cấp lần đầu cũng được thực hiện vào quý IV hằng năm khi có dữ liệu mới. Tần suất cập nhật phụ thuộc vào thời điểm thay đổi hoặc lịch bay.

Nhóm dữ liệu về mạng đường bay, chuyến bay, tình trạng chậm và hủy chuyến được cung cấp lần đầu vào quý IV hằng năm khi có dữ liệu mới, sau đó cập nhật theo lịch bay. Riêng dữ liệu chuyến bay có thể được cập nhật theo từng chuyến hoặc theo tháng.

Đối với dữ liệu về slot (giờ cất, hạ cánh được phân bổ), việc cung cấp lần đầu cũng dự kiến thực hiện vào quý IV hằng năm khi có dữ liệu mới. Dữ liệu được cập nhật theo thời điểm điều phối, theo tháng, theo mùa hoặc khi phát sinh.

Với danh mục và tần suất cập nhật được xác định theo từng nhóm thông tin, kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2026-2030 hướng tới hình thành nguồn dữ liệu hàng không được chia sẻ có hệ thống, phục vụ nhu cầu khai thác của người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị của Bộ, tạo chuyển biến rõ nét trong công tác chuyển đổi số, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số phục vụ công tác quản lý, điều hành. Kế hoạch được thực hiện trong 100 ngày làm việc, từ ngày 10/7 đến hết ngày 30/11/2026. Bộ Xây dựng yêu cầu quá trình triển khai phải bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp trước Bộ trưởng về tiến độ, chất lượng và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trọng tâm của kế hoạch là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số, quy trình nghiệp vụ và nguồn nhân lực; đồng thời đẩy nhanh việc xây dựng, hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và nền tảng số dùng chung, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu thông suốt, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành.