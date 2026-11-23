Sáng 23/11, tại khu vực trạm dừng nghỉ ở Km534+310 cao tốc Hàm Nghi - Vũng Áng ở xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh, Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 (Khu Quản lý đường bộ II) phối hợp với Đội CSGT đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các đơn vị chức năng triển khai việc phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tới các lái xe.

Tại khu vực trạm dừng nghỉ, các đơn vị chức năng trực tiếp gặp, trao tận tay người điều khiển phương tiện các tài liệu tuyên truyền được thiết kế trực quan, đồng thời hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn giao thông (ATGT).

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy tắc, quy định cơ bản, thiết thực gắn với quá trình điều khiển phương tiện tham gia trên cao tốc như: Thắt dây an toàn trước khi khởi hành; giảm tốc độ khi gặp vật cản; tuân thủ quy định khi chuyển hướng, nhập và tách làn, khoảng cách an toàn; không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia, chất kích thích...

Ông Ngô Sỹ Nguyên - Phó Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 cho hay: Việc phát tờ rơi tuyên truyền ATGT trên cao tốc là một trong những hoạt động được Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo thực hiện nhằm đẩy mạnh phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự ATGT; qua đó, góp phần trang bị, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống thực tế cho người tham gia giao thông trên các tuyến cao tốc.

Cũng trong sáng nay, Công ty Cổ phần VETC - đơn vị vận hành hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, phối hợp với đơn vị chức năng tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tới các lái xe tại khu vực trạm thu phí đặt ở nút giao ra vào cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh.

Các tài xế vui vẻ nhận tờ rơi tuyên truyền từ lực lượng chức năng. Đồng thời, cam kết sẽ chấp hành tốt các quy định, quy tắc khi tham gia giao thông trên tuyến cao tốc qua địa bàn Hà Tĩnh.

Theo kế hoạch, trong đợt này, các đơn vị chức năng sẽ phát 1.600 tờ rơi tại các trạm thu phí và trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn tới các lái xe.