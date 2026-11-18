Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền tham gia phát tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tới các tài xế.

Nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Cục Đường bộ Việt Nam đang phối hợp Cục Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn tại các trạm dừng nghỉ trên đường cao tốc.

Đưa kiến thức an toàn giao thông đến tận tay người lái xe

Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam Phan Thị Thu Hiền chủ trì buổi tuyên truyền. Tham gia chương trình có đại diện Phòng Quản lý, tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (C08 - Bộ Công an), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Văn phòng Quản lý đường bộ I.1 và Đoàn Thanh niên Khu Quản lý đường bộ I.

Chiều 18/11, tại Trạm dừng nghỉ Km227+500 (phải tuyến), đường cao tốc CT.01, chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông an toàn được triển khai với sự phối hợp của nhiều lực lượng chức năng.

Lựa chọn trạm dừng nghỉ làm địa điểm tuyên truyền, các lực lượng chức năng hướng tới nhóm đối tượng trực tiếp tham gia giao thông, nhất là những lái xe thường xuyên di chuyển trên đường cao tốc.

Tại đây, cán bộ chức năng trực tiếp gặp mặt, trao tận tay người điều khiển phương tiện các tài liệu tuyên truyền được thiết kế trực quan, đồng thời hướng dẫn nhận diện những nguy cơ có thể dẫn đến mất an toàn giao thông.

Điểm nổi bật của đợt tuyên truyền là việc kết hợp nhiều hình thức truyền tải thông tin, từ hệ thống biển báo điện tử VMS trên tuyến đến tài liệu phát trực tiếp cho lái xe.

Theo ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I, tờ rơi do Cục Đường bộ Việt Nam thiết kế, chuẩn hóa với 8 hình ảnh trực quan, minh họa 8 tình huống điển hình thường xảy ra vi phạm trên đường.

Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe nhận diện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cách thể hiện bằng hình ảnh giúp người lái xe dễ quan sát, dễ ghi nhớ và có thể vận dụng ngay trong quá trình lưu thông. Qua đó, mỗi tài xế chủ động điều chỉnh hành vi, làm chủ tốc độ, duy trì khoảng cách an toàn, nhất là khi điều kiện thời tiết chuyển biến xấu.

Ông Bùi Xuân Trường cho biết, đợt tuyên truyền được 4 văn phòng quản lý đường bộ phối hợp Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (C08) triển khai quyết liệt, dự kiến hoàn thành trong khoảng hơn một tuần.

Hoạt động tuyên truyền tại Trạm dừng nghỉ Km227+500 là bước cụ thể hóa Quyết định số 1480/QĐ-CĐBVN ngày 29/10/2026 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc phê duyệt Kế hoạch và Dự toán tuyên truyền công tác phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên nền tảng công nghệ số và phương tiện truyền thông theo chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Theo kế hoạch, Cục Đường bộ Việt Nam triển khai phân bổ 30.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn giao thông tới các khu quản lý đường bộ, trạm thu phí, bến xe, bến phà, bến đò ngang sông và phối hợp các Sở Xây dựng. Trong tổng số này, 4.000 tờ rơi được bàn giao trực tiếp cho Cục Cảnh sát giao thông (C08) để phục vụ công tác tuyên truyền lưu động và kiểm soát trên tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường bộ Việt Nam, Khu Quản lý đường bộ I đã tiếp nhận 7.000 tờ rơi và phân bổ cho 4 Văn phòng Quản lý đường bộ trực thuộc theo đặc điểm địa bàn.

Theo ông Nguyễn Tiến Hồng, Phó trưởng Phòng Quản lý, tổ chức giao thông (Cục Đường bộ Việt Nam), yếu tố quyết định trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông vẫn là sự chung tay và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người lái xe.

Vì vậy, nội dung tuyên truyền tập trung vào những quy tắc cơ bản, thiết thực gắn với quá trình điều khiển phương tiện, như: Thắt dây an toàn trước khi khởi hành; giảm tốc độ khi gặp vật cản; bật đèn tín hiệu khi chuyển hướng; tuân thủ khoảng cách an toàn và tuyệt đối không lái xe sau khi sử dụng rượu, bia.

Đáng chú ý, bên cạnh hình thức phát tờ rơi trực tiếp, các nội dung tuyên truyền còn được tích hợp thông qua mã QR tại các bến xe, bến đò và đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Cục Đường bộ Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ số tạo điều kiện để người dân dễ dàng truy cập, tra cứu và chia sẻ thông tin, góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận của hoạt động tuyên truyền.

Từ thực tế buồng lái đến yêu cầu nâng cao ý thức chấp hành

Lực lượng chức năng hướng dẫn lái xe nhận diện các tình huống tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn và chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông.

Hiệu quả của công tác tuyên truyền không chỉ thể hiện ở số lượng tài liệu được phát đến người tham gia giao thông mà còn ở sự tiếp nhận, đồng thuận và khả năng vận dụng vào thực tế. Tại Trạm dừng nghỉ Km227+500, hoạt động phát tờ rơi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo lái xe.

Trực tiếp nhận tài liệu tuyên truyền, anh Trần Anh Tuấn, lái xe thuộc Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel, cho biết thời gian dừng nghỉ tuy không dài nhưng anh sẽ dành thời gian nghiên cứu kỹ nội dung để củng cố kiến thức, qua đó tự tin hơn và bảo đảm an toàn trong quá trình điều khiển phương tiện.

Tài xế Phan Văn Thanh và tài xế Trần Anh Tuấn nhận tờ rơi tuyên truyền.

Đánh giá về cách thức triển khai, anh Trần Anh Tuấn cho rằng, việc phát 30.000 tờ rơi trên phạm vi toàn quốc là giải pháp thiết thực, có tác động tích cực đến nhận thức của người điều khiển phương tiện.

Cùng chia sẻ sự đồng tình với cách làm này, anh Phan Văn Thanh, tài xế có hơn 14 năm kinh nghiệm lái xe, cũng nêu những vấn đề xuất phát từ thực tế lưu thông trên đường cao tốc. Anh đánh giá việc các cơ quan chức năng đổi mới hình thức tuyên truyền, kết hợp tài liệu trực quan để mở rộng khả năng tiếp cận thông tin là hướng đi hiện đại, phù hợp với nhu cầu thực tế của người lái xe.

Những ý kiến từ người trực tiếp cầm lái cho thấy, bên cạnh việc phổ biến quy định pháp luật, công tác tuyên truyền cần hướng tới khả năng nhận diện tình huống, hình thành kỹ năng và thói quen xử lý an toàn trong từng hành trình. Đây cũng là mục tiêu mà chương trình tuyên truyền tại các trạm dừng nghỉ đường cao tốc đang hướng tới.

Phối hợp đồng bộ, xây dựng nền tảng giao thông an toàn

Đại diện Khu Quản lý đường bộ I, Cục Đường bộ Việt Nam, lực lượng Cảnh sát giao thông và các đơn vị liên quan phối hợp triển khai hoạt động tuyên truyền.

Đợt tuyên truyền, phát tờ rơi tại các trạm dừng nghỉ đường cao tốc là một nội dung trong chương trình phối hợp tổng thể giữa Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Cảnh sát giao thông theo Quy chế phối hợp số 8208/QCPH-CSGT-ĐBVN.

Thời gian qua, hai cơ quan đã phối hợp triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật và quản lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ. Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông đã khảo sát, đề xuất 77 vị trí trên 16 tuyến cao tốc để phối hợp ngành đường bộ thực hiện kẻ vạch sơn, lắp đặt biển báo khoảng cách an toàn.

Cùng với đó, 11 Trung tâm Quản lý, điều hành giao thông tuyến (TMC) trên cao tốc bắc-nam và hệ thống thu phí tự động không dừng (ETC) đa làn tự do đã được đưa vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực giám sát và xử lý sự cố theo thời gian thực.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, Phó Cục trưởng đường bộ Việt Nam, Phan Thị Thu Hiền nhấn mạnh, việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa quản lý hạ tầng, ứng dụng công nghệ, kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Trong đó, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của mỗi người lái xe giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Việc đưa tài liệu tuyên truyền đến tận tay người điều khiển phương tiện, kết hợp hình ảnh trực quan với các giải pháp công nghệ số, cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quản lý đường bộ và cảnh sát giao thông, đang góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn giao thông.

"Mỗi hành vi đúng khi tham gia giao thông, từ việc thắt dây an toàn, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách đến tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu, bia, đều góp phần phòng ngừa tai nạn, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân. Xây dựng những tuyến đường cao tốc an toàn vì thế không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan quản lý và lực lượng chức năng mà còn bắt đầu từ ý thức, trách nhiệm của mỗi người cầm lái trên mọi hành trình", Phó Cục trưởng Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh.