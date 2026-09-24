Đưa 'thời sự về bản', góp phần giúp người dân vùng biên Quảng Trị giảm nghèo

Chương trình “Thời sự về bản” cung cấp thông tin cho người dân vùng biên về các chủ trương, chính sách mới. Ảnh: Ngọc Thanh

Khi thông tin chính thống về tận bản

Ngày 23/9, tại thôn Miệt, xã Hướng Phùng (tỉnh Quảng Trị), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Quảng Trị phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức chương trình “Thời sự về bản”.

Không hề có khoảng cách giữa những thông tin về tình hình thế giới, trong nước với cuộc sống ở một bản làng vùng biên. Tại chương trình, cán bộ, Đảng viên và người dân được thông tin về những vấn đề thời sự nổi bật của thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh thời gian qua.

Cùng với đó là các nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Với người dân ở vùng sâu, vùng xa, thông tin không chỉ là câu chuyện để biết. Thông tin chính xác còn giúp mỗi người hiểu đúng chính sách, nhận diện những thông tin sai lệch, từ đó chủ động hơn trong cuộc sống và trong việc tham gia xây dựng cộng đồng.

Quảng Trị là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh, có tuyến biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, là nơi sinh sống lâu đời của đồng bào các dân tộc Vân Kiều, Chứt, Pa Cô với nhiều giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc.

Người dân vùng biên được tiếp cận thông tin, chính sách và các chủ trương để áp dụng vào đời sống.

Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp, diện mạo vùng miền núi, biên giới của tỉnh có nhiều đổi thay; đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào từng bước được nâng lên, mối quan hệ đoàn kết quân - dân ngày càng gắn bó.

Tuy nhiên, ở một bộ phận người dân, đời sống vẫn còn khó khăn, trình độ phát triển chưa đồng đều. Trong khi đó, sự phát triển mạnh mẽ của internet, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mở ra nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nhưng cũng đặt ra không ít thách thức.

Giữa rất nhiều nguồn tin trên không gian mạng, không phải thông tin nào cũng chính xác. Những vấn đề liên quan đến dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng và đời sống xã hội có thể bị lợi dụng để tuyên truyền xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bởi vậy, đưa thông tin chính thống về tận bản cũng chính là một cách giúp người dân nâng cao “sức đề kháng” trước thông tin xấu, độc.

Thông qua chương trình, người dân có thêm cơ sở để nhận diện những thông tin sai trái, xuyên tạc; nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe và không làm theo những luận điệu kích động, chia rẽ. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, an toàn.

Đây cũng là một trong những hoạt động cụ thể nhằm thực hiện Đề án “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”.

Từ giảm nghèo thông tin đến chăm lo đời sống

Nếu thông tin chính thống giúp người dân có thêm kiến thức thì những hoạt động chăm lo đời sống tại chương trình lại mang đến sự hỗ trợ thiết thực ngay trong cuộc sống hằng ngày.

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị và Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng hệ thống khánh tiết và trang thiết bị âm thanh phục vụ sinh hoạt cộng đồng cho Nhà văn hóa thôn Miệt; trao 86 suất quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bộ Chỉ huy Quân sự và Hội Chữ thập đỏ tặng quà đến người dân.

Ban Tổ chức cũng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 250 người dân; tổ chức hoạt động “Bữa cơm cho em” tại Trường Mầm non Hướng Linh và Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Hướng Linh. Tổng kinh phí thực hiện các hoạt động gần 180 triệu đồng.

Những phần quà không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự sẻ chia đối với những gia đình còn khó khăn ở vùng biên. Hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí giúp người dân có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe; những bữa cơm dành cho học sinh mang đến sự quan tâm thiết thực đối với các em nhỏ.

Ban tổ chức tặng quà đến học sinh nhân dịp Tết Trung thu.

Tất cả được triển khai trong cùng một chương trình, tạo nên một cách tiếp cận gần gũi: Đưa thông tin đến với người dân, đồng thời trực tiếp chăm lo những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, khẳng định “Thời sự về bản” là hoạt động thiết thực, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cùng các đơn vị đồng hành đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Đại tá Trương Như Ý, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị, khẳng định “Thời sự về bản” là chương trình ý nghĩa nhằm giúp bà con nhân dân vùng biên nâng cao nhận thức.

Theo Đại tá Trương Như Ý, việc đưa thông tin chính thống đến với người dân vùng sâu, vùng xa không chỉ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác mà còn giúp đồng bào hiểu đúng, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Qua đó, tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc và góp phần giữ vững ổn định địa bàn.

Từ đưa thời sự về bản, câu chuyện lớn hơn được đặt ra là làm thế nào để người dân vùng miền núi, biên giới không bị đứng ngoài dòng chảy thông tin.

Khi người dân được tiếp cận thông tin chính thống, hiểu đúng chủ trương, chính sách và có khả năng nhận diện thông tin sai lệch, đó cũng là một bước nâng cao năng lực tự bảo vệ mình và cộng đồng.

Hoạt động khám bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho người dân. Ảnh: Ngọc Thanh

Giảm nghèo vì thế không chỉ là hỗ trợ vật chất. Giảm nghèo thông tin, nâng cao nhận thức và khả năng tiếp cận tri thức cũng là một phần quan trọng để người dân chủ động hơn trong cuộc sống, góp phần xây dựng vùng biên ổn định và giảm nghèo bền vững.

Với những thông tin thiết thực đến các hoạt động chăm lo đời sống, “Thời sự về bản” trở thành cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến gần hơn với đồng bào vùng miền núi, biên giới; đồng thời góp phần phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng địa bàn vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khu vực biên giới Quảng Trị ngày càng ổn định, phát triển.

Đăng Đức