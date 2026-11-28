Những người phụ nữ bền bỉ giữ nghề bên khung cửi

Về xã biên giới Bù Gia Mập hôm nay, giữa nhịp sống hiện đại, trong nhiều nếp nhà của đồng bào dân tộc thiểu số vẫn đều đặn vang lên tiếng thoi đưa, khung cửi lách cách. Với người M’nông, S’tiêng, thổ cẩm không đơn thuần là trang phục hay vật dụng sinh hoạt mà còn chứa đựng những giá trị văn hóa, phản ánh đời sống và bản sắc của cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Tháng 5/2023, nghề dệt thổ cẩm của người M’nông được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này tiếp thêm động lực cho những người gắn bó với nghề, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết về bảo tồn, trao truyền di sản cho thế hệ trẻ.

Bà Y Rơ đang truyền nghề cho người dân ở thôn. Ảnh: Linh An

Ở tuổi 76, bà Thị Y Rơ (người M’nông) vẫn miệt mài bên từng sợi chỉ màu. Sinh ra và lớn lên cùng tiếng thoi đưa từ bà, từ mẹ, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, từ những năm tháng kháng chiến đến cuộc sống hòa bình hôm nay, bà chưa từng rời xa khung cửi.

“Tôi sinh ra bên khung cửi, lớn lên trong tiếng lách cách của khung cửi, rồi được bà, mẹ dạy dệt vải thổ cẩm từ nhỏ, chẳng nhớ lúc mấy tuổi. Tôi coi như cả đời mình gắn bó với nghề này. Giờ chỉ mong lớp trẻ ngày càng có nhiều người biết nghề để giữ hồn dân tộc mình”, bà Y Rơ chia sẻ.

Không muốn nghề truyền thống mai một theo thời gian, bà bắt đầu truyền dạy từ chính những người thân trong gia đình, chỉ dẫn hai người con gái và con dâu từng công đoạn dệt. Sau đó, bà mở rộng việc truyền nghề cho nhiều phụ nữ trong buôn làng.

Điều khiến người phụ nữ 76 tuổi vui mừng là ngày càng có thêm những người trẻ ở thôn Bù Dốt thành thạo các công đoạn, từ chuẩn bị sợi, phối màu đến tạo hoa văn trên từng tấm vải. Khi sức khỏe còn cho phép, bà vẫn trực tiếp ngồi bên khung cửi hướng dẫn. Nhiều người trẻ sau khi thành thạo cũng chủ động chỉ dạy lại cho nhau.

Trong số đó có chị Thị Tức, người S’tiêng, con dâu của bà Y Rơ. Về làm dâu gần 15 năm trước, chị được mẹ chồng tận tình chỉ dạy từng đường kim, mũi chỉ. Từ chỗ chưa biết nhiều về nghề, đến nay chị đã có thể tự tay dệt nên những tấm thổ cẩm với nhiều hoa văn, màu sắc đẹp mắt.

Chị Tức cho biết, điều khiến chị trăn trở nhất là nguy cơ lớp trẻ không còn mặn mà với nghề truyền thống. Vì vậy, ngoài việc cố gắng hoàn thiện từng sản phẩm, chị dành thời gian trò chuyện, vận động chị em trong thôn học nghề.

Nghệ dệt thổ cẩm của người M'nông được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào tháng 5/2023. Ảnh: Linh An

“Tôi muốn nhiều chị em biết dệt thổ cẩm, cùng nhau giữ gìn và phát triển nghề truyền thống của dân tộc M’nông, S’tiêng. Nếu thế hệ sau không tiếp tục thì những hoa văn, cách dệt mà ông bà để lại có nguy cơ bị mai một”, chị Tức chia sẻ.

Cùng chung tâm huyết ấy, bà Thị Pi Ốt (66 tuổi) cũng dành phần lớn cuộc đời để gìn giữ các nghề thủ công truyền thống của đồng bào. Không chỉ dệt thổ cẩm, bà còn biết đan lát, làm gùi, nấu rượu cần và nhiều công việc gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng.

Theo bà Pi Ốt, trước đây, thổ cẩm chủ yếu được dệt để phục vụ nhu cầu trong gia đình, sử dụng vào các dịp lễ hội, cưới hỏi, cúng tế. Mỗi tấm vải đều đòi hỏi sự kiên nhẫn, khéo léo và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm.

“Tôi yêu từng sợi chỉ, từng đường nét, hoa văn trên tấm vải. Nhưng tôi lo khi nhiều người trẻ bây giờ không còn mặn mà với nghề. Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ để những người lớn tuổi như chúng tôi có điều kiện mở lớp, truyền dạy cho lớp trẻ, giữ gìn bản sắc dân tộc”, bà Pi Ốt bày tỏ.

Những người phụ nữ như bà Y Rơ, bà Pi Ốt hay chị Tức đang góp phần duy trì mạch nối văn hóa ở vùng biên. Tuy nhiên, để nghề dệt thổ cẩm không chỉ tồn tại trong phạm vi gia đình, buôn làng mà có thể phát triển thành sản phẩm hàng hóa, tạo thu nhập cho người làm nghề, vẫn còn nhiều việc phải làm.

Tìm đầu ra cho thổ cẩm trên không gian số

Dù được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, nghề dệt thổ cẩm của người M’nông tại địa phương vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Trong đó, bài toán đầu ra cho sản phẩm là một trong những trở ngại lớn nhất.

Thực tế, thổ cẩm làm ra hiện chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng trong gia đình, tiêu thụ trong thôn, ấp hoặc được dùng làm quà biếu. Sản phẩm chưa tiếp cận được nhiều khách hàng bên ngoài địa phương nên nguồn thu từ nghề còn hạn chế.

Việc thiếu thị trường tiêu thụ ổn định khiến không ít người trẻ khó nhìn thấy cơ hội kinh tế từ nghề truyền thống. Nếu chỉ trông chờ vào tâm huyết của những nghệ nhân lớn tuổi và nhu cầu sử dụng trong cộng đồng, việc duy trì, phát triển nghề dệt sẽ gặp nhiều thách thức.

Để dệt ra một tấm vải thổ cẩm đẹp, phải trải qua nhiều công đoạn. Ảnh: Linh An

Trước thực tế đó, một số người trẻ tại địa phương đã chủ động tìm hướng tiếp cận thị trường mới, trong đó có việc tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm.

Chị Thị Liên, Trưởng thôn Bù Dốt, là một trong những người tích cực ứng dụng Zalo, Facebook để giới thiệu các sản vật địa phương như cơm lam, lá nhíp, rượu cần và những sản phẩm đặc trưng của đồng bào. Thời gian tới, thổ cẩm cũng được định hướng đưa lên các nền tảng này để tiếp cận nhiều khách hàng hơn.

Theo chị Liên, việc quảng bá sản phẩm trên không gian mạng có thể giúp người dân vượt qua giới hạn thị trường trong thôn, xã, kết nối với khách hàng ở những địa phương khác. Đây cũng là cách để các sản phẩm thủ công truyền thống được nhiều người biết đến, từ đó mở thêm cơ hội tạo thu nhập cho phụ nữ trong cộng đồng.

Thế hệ trẻ M'nông, S'tiêng hôm nay ngoài gìn giữ, bảo tồn còn phải phát triển nghề dệt thổ cẩm, đặc biệt là giải pháp kinh doanh thương mại số. Ảnh: Linh An

Với những người trực tiếp làm nghề như chị Tức, việc giữ nghề hiện nay không chỉ dừng lại ở truyền dạy kỹ thuật dệt mà còn phải tìm cách đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng.

Chị cho rằng, nếu thổ cẩm được giới thiệu rộng rãi, có thêm đầu ra và mang lại thu nhập, người trẻ sẽ có thêm động lực gắn bó. Khi đó, nghề truyền thống không chỉ được duy trì bằng tình yêu văn hóa mà còn có thể trở thành một phần sinh kế của gia đình.

“ Tôi sẽ nỗ lực giữ và truyền nghề cho thế hệ tiếp theo, để nét đẹp văn hóa không bị mai một mà còn có cơ hội phát triển lên một tầm cao mới”, chị Tức nói.

Nhận thức rõ giá trị văn hóa và tiềm năng sinh kế từ nghề truyền thống, chính quyền xã Bù Gia Mập đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm.

Ông Trần Quang Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Bù Gia Mập, cho biết địa phương đã tận dụng nguồn vốn từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để tổ chức các buổi trình diễn, mở lớp truyền dạy nghề cho thế hệ trẻ.

Bên cạnh đó, việc duy trì các sản phẩm thổ cẩm cũng được lồng ghép trong định hướng phát triển du lịch của địa phương. Đây được xem là hướng đi nhằm kết nối giá trị văn hóa truyền thống với hoạt động kinh tế, tạo thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Tuy nhiên, theo ông Bình, thổ cẩm M’nông, S’tiêng vẫn chưa tiếp cận sâu rộng với các kênh thương mại điện tử. Việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên những nền tảng như Shopee, YouTube còn nhiều hạn chế.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ số hóa sản phẩm, giúp thổ cẩm truyền thống tiếp cận thị trường số, qua đó mở rộng cơ hội tiêu thụ và vươn xa hơn”, ông Bình nhấn mạnh.

Từ những khung cửi trong mỗi nếp nhà đến ý tưởng đưa sản phẩm lên các nền tảng số, hành trình bảo tồn thổ cẩm ở vùng biên Bù Gia Mập đang mở ra những hướng đi mới. Trong hành trình ấy, tâm huyết của các nghệ nhân lớn tuổi vẫn là nền tảng quan trọng, còn sự chủ động của thế hệ trẻ và những giải pháp hỗ trợ từ chính quyền sẽ quyết định khả năng phát triển lâu dài của nghề.

Giữ được tiếng thoi đưa bên khung cửi đã khó, giúp mỗi tấm thổ cẩm tìm được chỗ đứng trên thị trường còn là một chặng đường dài. Nhưng khi di sản được trao truyền, được làm mới trong cách tiếp cận và gắn với sinh kế của người dân, những sắc màu văn hóa M’nông, S’tiêng sẽ có thêm cơ hội hiện diện bền vững trong đời sống hôm nay.