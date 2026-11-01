Đưa thiên nhiên vào không gian sống

Không cần một khu vườn rộng, người yêu thiên nhiên vẫn có thể tạo dựng thế giới xanh của riêng mình trong chiếc bình kính nhỏ. Qua việc sắp đặt cây xanh, thảm rêu, đá và chăm chút từng chi tiết, thú chơi Terrarium không chỉ mang thiên nhiên vào không gian sống mà còn nuôi dưỡng tình yêu cây cỏ, khơi gợi sự kiên nhẫn và niềm vui khám phá thế giới thực vật.

Sáng tạo những khu vườn thu nhỏ

Anh Trương Văn Thuận (phường Tây Nha Trang) chuẩn bị nguyên liệu để tạo dựng tiểu cảnh Terrarium.

Năm 2018, anh Trương Văn Thuận (phường Tây Nha Trang) bắt đầu tìm hiểu Terrarium sau khi nhìn thấy những bình tiểu cảnh trên mạng. Ngoài giờ làm việc, anh dành thời gian thiết kế, tạo dựng các bình Terrarium. Những chuyến đi thực tế là nguồn cảm hứng để anh Thuận tìm kiếm ý tưởng. Cảnh vật ngoài tự nhiên được ghi nhớ, chọn lọc rồi chuyển thành những bố cục phù hợp với kích thước bình kính. “Khi bắt gặp những cảnh đẹp bên bờ sông, bờ suối hay những gốc cổ thụ ấn tượng, tôi ghi nhớ rồi về mô phỏng lại thành một hệ sinh thái thu nhỏ trong hồ kính”, anh Thuận nói.

Để hoàn thiện một tiểu cảnh, người thực hiện phải tính toán vị trí các phiến đá, gốc lũa, cây xanh và rêu. Những điểm cao, thấp cùng khoảng trống được bố trí có chủ đích, tạo cảm giác về địa hình và chiều sâu. “Công đoạn khó và đòi hỏi sự tỉ mỉ nhiều nhất là xây dựng bố cục, hoàn thiện và sắp xếp hệ thống thực vật sao cho cân đối, hài hòa, có chiều sâu giống như một khu rừng thật sự”, anh Thuận cho biết.

Mỗi tác phẩm là sự sáng tạo kỳ công nhờ đôi bàn tay khéo léo.

Bên cạnh hình thức, điều kiện sống của thực vật cũng cần được tính toán. Một bình Terrarium thường có các lớp vật liệu như sỏi, than hoạt tính, giá thể và đất trồng, tùy vào thiết kế và loại cây được lựa chọn. Trong bình kính, cây xanh vẫn tiếp tục sinh trưởng dưới tác động của ánh sáng, độ ẩm và điều kiện môi trường bên trong. Tùy loại cây và thiết kế, người chơi cần điều chỉnh lượng nước, ánh sáng, độ thông thoáng để duy trì môi trường phù hợp. Khi cây phát triển, bố cục ban đầu cũng có thể thay đổi, đòi hỏi người chơi cắt tỉa, sắp xếp lại để giữ sự hài hòa cho tiểu cảnh. Vì thế, bên cạnh khâu tạo dựng ban đầu, việc theo dõi và chăm sóc thường xuyên cũng góp phần quyết định sức sống của mỗi bình Terrarium.

Sức hút từ thú chơi xanh

Chị Đặng Thị Thanh Tâm (phường Nam Nha Trang) thích thú ngắm nhìn khu vườn xanh trong bể kính.

Có thể đặt trên bàn làm việc, kệ sách hoặc trong phòng khách, Terrarium phù hợp với những không gian hạn chế về diện tích. Một bình kính nhỏ vừa tạo điểm nhấn trang trí, vừa bổ sung màu xanh cho nơi sinh hoạt và làm việc. Thay vì cần một khu vườn rộng, người chơi có thể tái hiện một góc thiên nhiên ngay trong nhà thông qua việc lựa chọn cây, đá, rêu và cách sắp đặt các chi tiết.

Sức hút của thú chơi này còn thể hiện qua các cộng đồng trên mạng xã hội. Nhiều hội, nhóm dành cho người yêu thích Terrarium trở thành nơi chia sẻ hình ảnh tác phẩm, trao đổi kinh nghiệm lựa chọn cây, phối hợp vật liệu, tạo dựng bố cục và chăm sóc tiểu cảnh. Tiêu biểu như các fanpage: Terrarium Việt Nam (hơn 110.000 lượt theo dõi); Hội người yêu thích Terrarium (62.000 lượt theo dõi)... cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với hình thức tạo dựng những khu vườn thu nhỏ trong bình kính. Tại đây, những người mới tìm hiểu về Terrarium có thể học hỏi kỹ thuật, tham khảo ý tưởng và thử sức sáng tạo theo sở thích riêng.

Không gian sống thêm xanh nhờ thú chơi Terrarium.

“Trước đây, nhiều người thường nghĩ Terrarium là một bộ môn xa xỉ, khó chơi, khó chăm. Còn bây giờ, một số người bắt đầu tìm hiểu, nghiên cứu về bộ môn này. Không chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên ngoài, người chơi còn chú ý đến hệ sinh thái bên trong để có thể chơi được nhiều năm hơn”, anh Thuận nói.

Với những người yêu thích thực vật, đây là cơ hội tìm hiểu đặc điểm của các loài cây và cách chúng thích nghi với môi trường sống. Chị Đặng Thị Thanh Tâm (phường Nam Nha Trang) - một khách hàng chơi Terrarium chia sẻ: “Tôi là người hướng nội, thích những gì liên quan đến thiên nhiên. Nhiều khi công việc bận rộn, về nhà nhìn bình Terrarium, tôi cảm thấy thư giãn đầu óc, giảm bớt áp lực. Hằng ngày chăm sóc, tưới cho cây giúp tôi cảm thấy yêu thiên nhiên hơn”.

Từ một thú chơi bắt đầu bằng sự tò mò, Terrarium dần trở thành cách để người chơi thể hiện khả năng sáng tạo, lưu giữ những hình ảnh thiên nhiên yêu thích và tìm kiếm sự cân bằng trong cuộc sống. Những bình kính nhỏ với cây xanh và bố cục được chăm chút góp phần đưa thiên nhiên đến gần hơn với đời sống thường ngày.

Terrarium là hình thức tạo dựng tiểu cảnh thực vật trong bình hoặc hồ kính, kết hợp cây xanh, rêu, đất đá và các vật liệu phù hợp để hình thành một không gian có bố cục riêng. Tùy thiết kế, mỗi bình có thể mô phỏng cảnh quan rừng, núi đá hoặc những góc thiên nhiên ẩm mát. Trong không gian giới hạn, cách sắp đặt các thành phần tạo nên những lớp cảnh quan với hình dáng và chiều sâu khác nhau.