Trong không gian giao lưu tại Tam Chúc, Thiền ca Hòa bình vì thế không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu và kết nối giữa con người. (Ảnh: Minh Phương)

Trong khuôn khổ sự kiện, chương trình nghệ thuật Thiền ca Hòa bình là điểm nhấn, đưa âm nhạc trở thành phương tiện kết nối văn hóa và chia sẻ những giá trị tinh thần.

Chương trình có sự đồng hành của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Tam Chúc, Cộng đồng Doanh nhân Thiền Ca Việt Nam, Cộng đồng BELI - Bồ Đề Tịnh Thất và Dàn nhạc Giao hưởng Cung Thiếu nhi Hà Nội, hướng tới kết nối văn hóa Phật giáo Việt Nam - Hàn Quốc thông qua âm nhạc, nghệ thuật và những giá trị nhân văn.

Tại Tam Chúc, bên cạnh hoạt động gặp gỡ và lắng nghe pháp thoại, Thiền ca Hòa bình sẽ mở ra một cách tiếp cận khác đối với đời sống văn hóa tinh thần. Âm nhạc có khả năng vượt qua rào cản ngôn ngữ, tạo nên sự đồng cảm và khơi gợi những suy ngẫm chung về hòa bình, lòng nhân ái và cách con người ứng xử với nhau. Trong không gian giao lưu Việt Nam - Hàn Quốc, những thanh âm ấy góp phần tạo nên cuộc đối thoại văn hóa bằng cảm xúc và trải nghiệm nghệ thuật.

Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thiền ca Việt Nam, Á quân Sao Mai Hiền Anh chia sẻ về hành trình đưa Thiền ca trở thành nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc. (Ảnh: Minh Phương)

Chia sẻ về chương trình, Chủ tịch Câu lạc bộ Doanh nhân Thiền ca Việt Nam, Á quân Sao Mai Hiền Anh cho biết, hành trình đưa Thiền ca trở thành nhịp cầu văn hóa Việt Nam - Hàn Quốc là sự kết hợp giữa hoạt động nghệ thuật và mong muốn tạo dựng những kết nối bền vững.

“Thành công của một chương trình không chỉ nằm ở quy mô tổ chức hay số lượng người tham dự, mà còn ở những giá trị được tiếp nối sau khi sự kiện khép lại: Sự quan tâm đến văn hóa, tinh thần học hỏi và những hành động tích cực trong đời sống”, ca sĩ Hiền Anh chia sẻ.

Từ nền tảng hoạt động âm nhạc, chị muốn hướng đến việc mở rộng không gian biểu đạt của Thiền ca, không chỉ trong biểu diễn mà còn thông qua các hoạt động giao lưu và kết nối cộng đồng. Với chị, âm nhạc có thể trở thành ngôn ngữ chung, giúp con người tìm thấy sự đồng cảm bất kể khác biệt về quốc tịch, ngôn ngữ hay môi trường sống.

Trong không gian giao lưu tại Tam Chúc, Thiền ca Hòa bình vì thế không chỉ là một điểm nhấn nghệ thuật, mà còn góp phần truyền tải thông điệp về sự thấu hiểu và kết nối giữa con người. Khi thanh âm vượt ra ngoài sân khấu để trở thành một phần của đời sống, âm nhạc có thể góp phần nối dài những giá trị văn hóa qua các thế hệ, nuôi dưỡng sự đồng cảm và mở ra những nhịp cầu kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.