Từ thực tế giá cà phê biến động mạnh tại Tây Nguyên, tại phiên thảo luận sáng 20/11, ĐBQH Tráng A Dương (Lào Cai) đề nghị cần đặc biệt quan tâm đến khả năng tiếp cận thị trường hàng hóa phái sinh của các hộ nông dân, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trực tiếp sản xuất.

Với người nông dân, nỗi lo thường trực mỗi mùa vụ không chỉ là năng suất, chất lượng mà còn là rủi ro lớn về giá cả. Đối với những mặt hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường quốc tế như cà phê, cao su, hồ tiêu..., rủi ro này càng rõ nét. Đại biểu Tráng A Dương dẫn chứng thực tế hiện nay, bà con đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch cà phê nhưng giá thu mua giảm mạnh, dẫn đến giá cả trên thị trường quốc tế trong vài tháng đã giảm từ 100.000 đồng/kg xuống còn chưa đến 80.000 đồng/kg, làm giảm đáng kể thu nhập của người trồng cà phê.

Nông dân thu hoạch cà phê. Ảnh: Báo Đắk Lắk

Giao dịch hàng hóa phái sinh có thể giúp người sản xuất phòng ngừa một phần rủi ro khi giá biến động. Đại biểu Tráng A Dương cho biết, hiện có khoảng 50.000 tài khoản giao dịch trên Sở Giao dịch hàng hóa trong nước, trong đó có sự tham gia trực tiếp của nhiều hộ nông dân với mục đích phòng vệ giá. Tuy nhiên, hạn chế về vốn, công nghệ, ngôn ngữ và điều kiện giao dịch vẫn là những rào cản đáng kể đối với hộ sản xuất trực tiếp.

Vì thế, dự thảo Luật cần có chính sách hỗ trợ các hộ nông dân, người sản xuất trực tiếp trong tiếp cận thị trường; đơn giản hàng hóa, quy trình tham gia; tăng cường tuyên truyền, đào tạo, hướng dẫn kỹ năng giao dịch, phổ biến kiến thức thị trường bằng những hình thức dễ hiểu, phù hợp với từng vùng sản xuất để người dân hiểu và có thể sử dụng đúng công cụ, từ đó bảo vệ được giá. Như đại biểu Tráng A Dương nhấn mạnh, hiệu quả của thị trường hàng hóa phái sinh cần phải gắn với hiệu quả phòng vệ giá, khả năng ổn định thu nhập và hoạt động sản xuất hàng hóa trên thực tế.

Cũng cần lưu ý rằng, không nhất thiết mọi hộ nông dân đều phải trực tiếp mở tài khoản và thực hiện giao dịch hàng hóa phái sinh. Với đặc điểm sản xuất còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ, việc tham gia thông qua hợp tác xã, tổ hợp tác và doanh nghiệp thu mua, chế biến, xuất khẩu có thể là hướng đi phù hợp. Các tổ chức này sẽ giúp tập hợp nhu cầu phòng vệ giá của nhiều hộ, giảm bớt rào cản về kiến thức, công nghệ và năng lực tài chính của các hộ nhỏ lẻ.

Tuy vậy, để thực sự bảo vệ người sản xuất thì cần phải làm rõ điều kiện hoạt động của các tổ chức trung gian, trách nhiệm tư vấn, cung cấp thông tin và công khai chi phí, kết quả giao dịch. Nếu hợp tác xã hoặc doanh nghiệp thực hiện giao dịch thay các hộ, người dân phải được biết rõ mức giá được phòng vệ, chi phí phải trả và những rủi ro có thể phát sinh. Các Sở Giao dịch hàng hóa, thành viên kinh doanh và tổ chức trung gian cần có trách nhiệm giải thích rõ bản chất hợp đồng, công khai chi phí, cảnh báo về nghĩa vụ ký quỹ và khả năng thua lỗ. Những hành vi cung cấp thông tin sai lệch, cam kết lợi nhuận hoặc lôi kéo người dân giao dịch vượt quá khả năng tài chính cần được kiểm soát chặt chẽ.

Một vấn đề quan trọng nữa là phải gắn thị trường phái sinh với thị trường hàng hóa thực tế. Nếu giá hợp đồng không phản ánh tương đối sát giá hàng hóa tại vùng sản xuất, nông dân vẫn có thể chịu rủi ro chênh lệch giá. Vì vậy, phát triển thị trường phái sinh cần đi cùng tổ chức thị trường hàng hóa cơ sở, từ tiêu chuẩn chất lượng, phân loại hàng hóa đến hệ thống kho bãi, kiểm định và dữ liệu giá tại các vùng nguyên liệu. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu phát triển các hợp đồng phù hợp với những mặt hàng Việt Nam có thế mạnh như cà phê, gạo, hồ tiêu, cao su, bảo đảm giá tham chiếu có cơ sở và sát hơn với điều kiện sản xuất, kinh doanh trong nước.

Thị trường hàng hóa phái sinh chỉ thực sự có ý nghĩa khi không chỉ tạo thêm một kênh giao dịch mà còn giúp người làm ra hàng hóa chủ động hơn trước những biến động giá cả của thị trường. Vì vậy, hoàn thiện dự thảo Luật cần đồng thời bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, an toàn và mở rộng khả năng tiếp cận thực chất của người sản xuất. Khi công cụ phòng ngừa rủi ro được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với điều kiện của người dân, thị trường phái sinh sẽ thực sự phát huy được vai trò phục vụ nền kinh tế.