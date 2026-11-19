Tại xã Chiềng Ken, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đang được địa phương tập trung chỉ đạo. Địa hình đồi núi chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, cùng lực lượng cán bộ còn mỏng đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các công trình, dự án. Trước yêu cầu hoàn thành kế hoạch năm, địa phương đang tập trung nhân lực, tranh thủ thời gian, chủ động tháo gỡ từng khó khăn, vướng mắc.

Ông Triệu Quốc Chưởng - Trưởng Phòng Kinh tế xã Chiềng Ken cho biết: "Đến nay, giải ngân vốn đầu tư công của xã đạt 80,1%, đối với các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 68%. Địa phương cam kết với tỉnh đến ngày 30/12 sẽ hoàn thành 100% kế hoạch".

Một trong những giải pháp được Chiềng Ken ưu tiên là tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bởi đây là khâu ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ triển khai nhiều công trình, dự án. Với phương châm phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kiên trì vận động, địa phương từng bước tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, qua đó, tháo gỡ khó khăn ngay từ cơ sở.

Ông Lương Thanh Hương - Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Ken cho biết: "Đối với các công trình, dự án, nhất là dự án Đường tỉnh 151B, công tác kiểm đếm, thống kê cơ bản đã hoàn thành. Nhân dân đồng thuận, ủng hộ việc giải phóng mặt bằng, nhường đất để đơn vị thi công triển khai tuyến đường".

Không chỉ ở Chiềng Ken, tại nhiều địa phương trong tỉnh, phong trào thi đua cũng đang được cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ trọng tâm, gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc. Tinh thần quyết liệt được thể hiện từ khâu xác định nhiệm vụ, phân công trách nhiệm đến kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện. Trong đó, vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao.

Tại phường Cam Đường, trong các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương có 14 chỉ tiêu đã đạt, 5 chỉ tiêu cần tiếp tục tập trung thực hiện, đánh giá vào cuối năm. Xác định những tháng cuối năm là giai đoạn nước rút, phường đã phát động các phong trào thi đua cụ thể, tiêu biểu như phong trào thi đua 90 ngày giải quyết các "điểm nghẽn", đợt thi đua 30 ngày thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.

Theo ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Chủ tịch UBND phường Cam Đường, hằng tuần, hằng tháng, phường đều họp để đánh giá tiến độ, hiện 5 chỉ tiêu cần đẩy mạnh đều đã hoàn thành trên 85% và dự kiến sẽ hoàn thành trong năm nay.

Từ những công trình cần đẩy nhanh tiến độ, những vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cần tập trung hoàn thành, phong trào thi đua đang được các địa phương chuyển hóa thành những phần việc cụ thể. Khi mỗi nhiệm vụ đều có người chịu trách nhiệm, có tiến độ và kết quả rõ ràng, hiệu quả giải quyết công việc trở thành thước đo, thi đua sẽ thực sự trở thành động lực thúc đẩy hành động.

Cuối tháng 9, Đoàn công tác của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã kiểm tra, làm việc tại tỉnh về tình hình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2025 và các tháng đầu năm 2026. Qua đó, những kết quả đạt được, cách làm sáng tạo cũng như yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tiếp tục được đặt ra, hướng tới mục tiêu đưa phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy phát triển.

Xác định thi đua phải gắn với những nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề mới và yêu cầu phát triển của địa phương, Lào Cai đã triển khai phong trào “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số, giai đoạn 2026 - 2030”. Trong đó, các chỉ tiêu thi đua được gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và kết quả thực hiện.

Cùng với đó là các phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”, “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh”, “Phát triển mạnh doanh nghiệp tư nhân, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”… Qua đó, phong trào thi đua được đặt trong mối quan hệ trực tiếp với việc thực hiện những nhiệm vụ lớn, những khâu đột phá trong phát triển của tỉnh.

Không chỉ đổi mới về nội dung, công tác khen thưởng cũng có những chuyển biến tích cực theo hướng quan tâm nhiều hơn đến cơ sở, người lao động trực tiếp và các tập thể nhỏ. Năm 2026, khen thưởng tập thể nhỏ và người lao động trực tiếp trong tổng số khen thưởng cấp Nhà nước của tỉnh đạt 69%; ở cấp tỉnh đạt 54%. Riêng cấp tỉnh đã có 304 tập thể, cá nhân được khen thưởng đột xuất. Đây không chỉ là sự ghi nhận, động viên kịp thời mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vượt khó, khát vọng cống hiến trong mỗi tập thể, cá nhân.

Phong trào thi đua ở Lào Cai đang từng bước chuyển từ phát động rộng khắp sang chú trọng chiều sâu, hiệu quả và kết quả thực chất. Thi đua không chỉ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên mà còn phải trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động và các tập thể ở cơ sở tìm giải pháp, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm giải quyết những việc mới, việc khó, những "điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển. Thi đua đúng trọng tâm, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, hành động quyết liệt và tháo gỡ kịp thời những "điểm nghẽn" sẽ góp phần hoàn thành các mục tiêu năm 2026, tạo đà thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ trong chặng đường tiếp theo.

Thi đua không chỉ để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thường xuyên mà còn phải trở thành động lực để cán bộ, đảng viên, người lao động và các tập thể ở cơ sở tìm giải pháp, dám nghĩ, dám làm, quyết tâm giải quyết những việc mới, việc khó, những "điểm nghẽn" đang cản trở sự phát triển.