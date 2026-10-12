Đưa thể thao trở thành thói quen hằng ngày

Hướng đến cộng đồng khỏe mạnh

Thông điệp “mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” được truyền tải và lan tỏa đến cộng đồng ngay ở lễ phát động. Đây là nền tảng cốt lõi để xây dựng cộng đồng khỏe mạnh.

Với sự phát triển mạnh cùng đa dạng môn thể thao có thể triển khai tập luyện trên địa bàn thành phố, mỗi người dân Đà Nẵng có thể lựa chọn cho mình một môn phù hợp.

Bà Hoàng Thị Trinh, thành viên Hội Thể dục dưỡng sinh thành phố phấn khởi khi tham gia lễ phát động. Bên cạnh gặp gỡ, giao lưu với những người có đam mê thể thao, hoạt động của buổi lễ tiếp thêm cho bà năng lượng tích cực để theo đuổi môn thể dục dưỡng sinh.

“Tôi tập thể dục dưỡng sinh hơn 15 năm qua. Môn thể thao này kết hợp giữa thể dục và nhiều động tác tay, chân, kiểm soát hơi thở, khai thông các huyệt đạo, tác động tốt đến quá trình trao đổi chất của cơ thể. Đây là hình thức rèn luyện sức khỏe phù hợp với thể trạng người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống”, bà Trinh chia sẻ.

Lãnh đạo thành phố cùng các lực lượng và người dân đi bộ đồng hành tại lễ phát động. Ảnh: PHI NÔNG

Cũng theo bà Trinh, những động tác trong thể dục dưỡng sinh không quá khó, phù hợp với độ tuổi và sức khỏe người cao tuổi. Thông thường, mọi người sẽ tập một số bài cơ bản như khởi động toàn cơ thể, dịch cân kinh, hít thở bằng bụng, kéo giãn cột sống, dưỡng sinh tác động phổi, dưỡng sinh kinh lạc toàn thân, thái cực quyền. Với người ở độ tuổi ngoài 60 như bà, thể dục dưỡng sinh là môn thể thao phù hợp để nâng cao sức khỏe.

Với người trẻ, cầu lông, pickleball, bóng bàn, bóng đá, bơi, chạy bộ, hay các môn võ… là những sự lựa chọn thích hợp. Vừa rèn luyện sức khỏe, những môn thể thao có cường độ vận động mạnh sẽ giúp nâng cao sức bền và sự dẻo dai cho cơ thể.

Sau nhiều năm gắn bó với việc tập luyện và truyền lửa đam mê taekwondo, anh Trần Trung Dũng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Taekwondo Hoàng Dũng (phường Hội An Tây) cho biết, võ thuật mang lại rất nhiều lợi ích trong việc nâng cao sức khỏe. Khi có thể trạng khỏe mạnh, người tập sẽ có tinh thần thoải mái, tự tin để học tập và làm việc tốt hơn.

“Câu lạc bộ Taekwondo Hoàng Dũng luôn khuyến khích và mở cửa chào đón học viên theo học. Khi phong trào mỗi người dân tập ít nhất một môn thể thao được phát động, taekwondo là môn hấp dẫn mà người dân có thể lựa chọn để tập luyện”, ông Dũng nói.

Chọn môn phù hợp

Để lan tỏa thông điệp ý nghĩa, thành phố tăng cường tuyên truyền trên báo chí, phát thanh, truyền hình, hệ thống thông tin cơ sở, nền tảng số và các hình thức cổ động trực quan.

Bên cạnh đó, các xã, phường, đặc khu tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đoàn thể vận động người dân duy trì tập luyện; phát triển câu lạc bộ, nhóm tập luyện và các hoạt động thể thao cộng đồng phù hợp với điều kiện địa phương.

Các cơ sở giáo dục, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp khuyến khích học sinh, sinh viên, cán bộ, người lao động lựa chọn môn thể thao phù hợp, đưa việc rèn luyện thể chất trở thành thói quen trong học tập, làm việc và đời sống.

Theo lãnh đạo Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Tiên Phước, hưởng ứng phong trào, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia tập luyện thể dục - thể thao; lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp với độ tuổi, sức khỏe và điều kiện của bản thân như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, dân vũ, dưỡng sinh…

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tào Viết Hải cho hay, hoạt động thể thao không phải là hoạt động đơn lẻ mà phải trở thành phong trào. Phong trào xuất phát từ ý thức vận động mỗi ngày, thúc đẩy cộng đồng cùng chung tay hành động vì một cuộc sống khỏe mạnh và tươi đẹp.

“Những kết quả tích cực trong thời gian qua là cơ sở để thành phố hướng đến mục tiêu phát triển phong trào toàn dân tập luyện thể thao. Thành phố sẽ đẩy mạnh tổ chức các giải đấu, mở rộng không gian công cộng và đầu tư thiết chế thể thao để mỗi người dân có thể dễ dàng tiếp cận và tập luyện ít nhất một môn thể thao phù hợp”, ông Hải nói.