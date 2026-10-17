Đưa thể thao đến gần hơn với đời sống người dân

Đây cũng là cách cụ thể hóa phong trào toàn dân tập luyện thể thao với thông điệp “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phát động vừa qua nhằm góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân.

Vận động viên thi môn Pilates tại giải. Ảnh: Ngân Hà

Đa dạng sân chơi, mở rộng cơ hội vận động

Giải Thể thao giải trí và các môn Thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng năm 2026 (diễn ra từ ngày 7 đến 11-10) tại Hà Nội, do Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội tổ chức đã thu hút hơn 600 vận động viên đến từ 12 tỉnh, thành phố, tranh tài ở 8 nhóm môn với hơn 80 bộ huy chương. Trong 3 ngày thi đấu cao điểm, giải thu hút hơn 1.000 lượt khán giả đến theo dõi, cổ vũ.

Không chỉ là sân chơi thi đấu, sự kiện còn cho thấy sự phong phú của các hình thức vận động đang phát triển trong cộng đồng. Bên cạnh những nội dung như vật tay, Gym Kids, các môn võ thuật, giải đưa vào nhiều bộ môn mới như múa cột (Pole Sports), Pilates, Lowkick và nhóm thể thao giải trí kết hợp công nghệ. Sự đa dạng này mở ra cơ hội để người dân tiếp cận những hình thức tập luyện phù hợp với sở thích, thể trạng và điều kiện của mình.

Giải cũng ghi nhận sự tham gia của người khuyết tật, người bị chấn thương cột sống, thanh thiếu niên khiếm thính và trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Điều đó cho thấy thể thao giải trí có thể mở rộng không gian tham gia cho nhiều nhóm đối tượng, thay vì chỉ tập trung vào những người có thể lực tốt hoặc theo đuổi thành tích.

Song song với hoạt động tranh tài, hội thảo khoa học về định hướng phát triển các loại hình thể thao giải trí đa môn và thể thao thế hệ mới thu hút hơn 100 nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp. Những trao đổi về chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất và cơ chế phối hợp góp phần tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức, thúc đẩy phong trào phát triển bài bản, bền vững.

VĐV thi nội dung Aerobic Fit. Ảnh: Ngân Hà

Theo Trưởng bộ môn Múa cột, Hội Thể thao giải trí Hà Nội Phạm Thị Thu Hương, việc đưa một môn thể thao mới ít người biết đến vào thi đấu tại một giải đấu chính thức là không dễ dàng. Đơn cử, môn múa cột vẫn là bộ môn khá mới tại Việt Nam và còn chịu một số định kiến do công chúng chưa hiểu đầy đủ về đặc thù kỹ thuật. Nhưng việc đưa múa cột vào giải đấu chính thức tạo điều kiện để người tập thể hiện năng lực, đồng thời giúp khán giả hiểu hơn về yêu cầu thể lực, kỹ thuật và quá trình rèn luyện của bộ môn.

Vận động viên thi đấu môn nâng tạ. Ảnh: Ngân Hà

Thi đấu nội dung Recsports Kids. Ảnh: Ngân Hà

Anh Phạm Quang Vinh, Trưởng bộ môn Gym Kids, Hội Thể thao giải trí Hà Nội cho rằng, việc tổ chức thi đấu tạo cơ hội để trẻ trải nghiệm môi trường vận động có tính tương tác, qua đó khơi gợi hứng thú tập luyện từ sớm. Tuy nhiên, các thử thách cần phù hợp với độ tuổi, thể trạng, có hướng dẫn và giám sát chặt chẽ để bảo đảm an toàn.

Biến tinh thần rèn luyện thành thói quen hằng ngày

Từ giải thể thao giải trí và các môn thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng 2026, vấn đề đặt ra cho Ban Tổ chức không chỉ là phát triển thêm các môn thể thao mới, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để người dân lựa chọn và duy trì hình thức vận động phù hợp. Một sự kiện có thể tạo hứng khởi trong vài ngày, nhưng giá trị lâu dài chỉ được khẳng định khi người tham gia tiếp tục tập luyện, các câu lạc bộ duy trì hoạt động ổn định và cộng đồng có thêm cơ hội tiếp cận những địa điểm tập luyện thuận tiện.

Tại Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, trong đó đề cao việc khuyến khích người dân thường xuyên rèn luyện thể dục, thể thao. Khi sức khỏe được xem là nền tảng của chất lượng cuộc sống, hoạt động thể chất cần được thực hiện thường xuyên, phù hợp với từng độ tuổi, điều kiện sống và khả năng của mỗi người.

Thực tế, không phải ai cũng có nhu cầu hoặc điều kiện tham gia các môn thể thao thành tích cao. Người cao tuổi có thể lựa chọn đi bộ, tập dưỡng sinh; người làm việc văn phòng có thể tìm đến Pilates hoặc các bài tập tăng cường sức mạnh; trẻ nhỏ cần những hoạt động phát triển kỹ năng vận động; trong khi người khuyết tật cần các hình thức tập luyện thích ứng. Vì vậy, đa dạng hóa môn tập và không gian vận động chính là một hướng đi thiết thực để mở rộng cơ hội tham gia thể thao trong cộng đồng.

Trao huy chương cho các vận động viên đạt thành tích cao. Ảnh: Ngân Hà

Theo Tiến sĩ Nguyễn Hữu Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Thể thao giải trí thành phố Hà Nội, các giải thể thao giải trí đa môn tạo điều kiện để những môn thể thao thế hệ mới được giới thiệu rộng rãi, đồng thời hình thành sân chơi giao lưu, thi đấu và kết nối cộng đồng. Để phát triển lâu dài, hoạt động cần được tổ chức bài bản, chú trọng chuyên môn, an toàn và tạo liên kết giữa giải đấu với các câu lạc bộ, cơ sở tập luyện.

Tuy nhiên, xã hội hóa thể thao cần đi cùng quản lý chất lượng, chuẩn hóa chuyên môn, đào tạo nhân lực và bảo đảm an toàn. Việc phát triển các môn mới không chỉ dừng ở tổ chức giải đấu, mà cần có hệ thống hướng dẫn, địa điểm phù hợp, thiết bị đạt yêu cầu và hoạt động thường xuyên để người dân dễ dàng tham gia.

Giải Thể thao giải trí và các môn Thể thao thế hệ mới Hà Nội mở rộng năm 2026 vì thế không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là một ví dụ về cách đưa thể thao đến gần hơn với đời sống. Từ sân chơi cho trẻ nhỏ, các môn rèn luyện thể lực, sự dẻo dai đến những hoạt động kết hợp công nghệ, giải góp phần mở rộng lựa chọn vận động và khuyến khích người dân khám phá hình thức phù hợp với bản thân.

Để tinh thần ấy lan tỏa bền vững, cần tiếp tục phát triển các câu lạc bộ tại khu dân cư, trường học, cơ quan, đơn vị; tổ chức những hoạt động trải nghiệm dễ tham gia; đồng thời nâng cao nhận thức về lợi ích của việc vận động thường xuyên. Khi người dân có thể tập luyện thuận tiện, an toàn và phù hợp với điều kiện của mình, thể thao sẽ không còn chỉ gắn với sân đấu hay những sự kiện lớn, mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hằng ngày. Từ đó xây dựng môi trường để mỗi người chủ động chăm sóc sức khỏe, nâng cao thể lực và góp phần hình thành cộng đồng năng động, khỏe mạnh.