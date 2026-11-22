Dự án đường sắt đô thị số 2 đoạn Thủ Dầu Một - Tao Đàn dùng chung ga F5 của tuyến metro số 1 trên đường Hùng Vương (phường Bình Dương, TPHCM) và kết nối với tuyến metro số 2 tại ga Tao Đàn (phường Bến Thành). Toàn tuyến dài khoảng 33,2km (có 15,5km đi ngầm), gồm 24 nhà ga, trong đó có 11 ga trên cao, 13 ga ngầm cùng depot Hiệp Bình Phước (tại phường Tam Bình và phường Hiệp Bình).