Đưa thể chế thành hành động thực chất gắn với lợi ích người dân, doanh nghiệp
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI khép lại là lúc chặng đường mới mở ra: Đưa tinh thần lập pháp, những "điều kiện cần" trên văn bản đi vào đời sống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chia sẻ của PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, Ủy viên là Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường về vấn đề này.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/dua-the-che-thanh-hanh-dong-thuc-chat-gan-voi-loi-ich-nguoi-dan-doanh-nghiep-post1405062.html