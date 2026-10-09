Đưa thanh toán số về vùng sông nước

Thực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và kế hoạch của ngành điện, từ ngày 1/6/2026, Điện lực Năm Căn bắt đầu triển khai theo lộ trình.

Trước khi chuyển đổi, tỷ lệ khách hàng thanh toán qua thẻ hoặc trích nợ tự động chỉ khoảng 15%; phần lớn vẫn thanh toán bằng tiền mặt. Điện lực phải thuê dịch vụ hỗ trợ đến tận nhà thu tiền.

Điện lực Năm Căn (trụ sở tại ấp Hàng Vịnh, xã Năm Căn) đang quản lý, cung cấp điện cho địa bàn 3 xã: Năm Căn, Đất Mới và Tam Giang.

Đưa thanh toán số về từng khu dân cư

Không còn cảnh nhân viên đến tận nhà thu tiền, khách hàng được hướng dẫn thanh toán qua ứng dụng chăm sóc khách hàng, ngân hàng, trích nợ tự động, ví điện tử hoặc các điểm thu hộ. Thông tin tiền điện được gửi qua các kênh điện tử.

Để thay đổi thói quen thanh toán, Tổ Kinh doanh được giao làm lực lượng nòng cốt. Cán bộ, nhân viên đến từng khu dân cư tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng, sử dụng tài khoản ngân hàng và thực hiện các thao tác thanh toán.

Điện lực Năm Căn khẩn trương triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo lộ trình chuyển đổi số.

Ông Đoàn Hoàng Điệp, Phó Trưởng Điện lực Năm Căn, cho biết đơn vị xác định thanh toán không dùng tiền mặt là nhiệm vụ cần thực hiện, nhất là trong bối cảnh địa bàn có nhiều khu vực đi lại khó khăn. Điện lực phối hợp với các ngân hàng, các nhà mạng Viettel, VNPT và chính quyền địa phương để tuyên truyền, vận động người dân.

Với khách hàng quen sử dụng điện thoại thông minh, việc thanh toán chỉ cần vài thao tác. Tuy nhiên, với người lớn tuổi, hộ neo đơn hoặc người chưa quen giao dịch điện tử, việc chuyển đổi cần được hướng dẫn trực tiếp.

Cán bộ Điện lực Năm Căn đến từng khu dân cư tuyên truyền, vận động người dân thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt.

Ông Bùi Duy Linh, ấp Xẻo Sao, xã Đất Mới, chia sẻ: “Ba tháng nay, anh em Điện lực đến nhà tôi tuyên truyền, vận động thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, rồi hướng dẫn cài app rất nhiệt tình để mình biết được những lợi ích khi sử dụng, rồi mình thanh toán cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn”.

Tại các khu vực đặc thù sông nước, việc tiếp cận khách hàng còn phụ thuộc vào thời tiết và thuỷ triều. Một số khách hàng lớn tuổi chưa biết sử dụng ứng dụng nên vẫn cần nhân viên hướng dẫn trực tiếp.

Vì vậy, Điện lực Năm Căn triển khai theo từng khu vực, từng nhóm khách hàng. Từ tháng 6 đến tháng 7, đơn vị thực hiện tại xã Năm Căn; từ tháng 8 đến tháng 9 tại xã Đất Mới và trong tháng 10 tiếp tục triển khai tại xã Tam Giang.

Tăng dần tỷ lệ, hướng đến đạt 100%

Nhờ cách làm này, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt từng bước tăng lên. Đến cuối tháng 9/2026, tỷ lệ đạt khoảng 75%, tương đương khoảng 15.000 khách hàng.

Tỷ lệ tăng từ 15% lên 75% trong 4 tháng là kết quả đáng ghi nhận, nhưng vẫn còn 25% khách hàng cần tiếp tục được hỗ trợ. Đây chủ yếu là người lớn tuổi, chưa sử dụng thành thạo điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản thanh toán điện tử.

Ông Lê Văn Lin, Ấp 3, xã Năm Căn, cho biết việc sử dụng ứng dụng giúp ông chủ động theo dõi lượng điện tiêu thụ, nhận thông báo tiền điện và lịch tạm ngừng cung cấp điện. Khi nhận thông báo tiền điện, ông có thể thanh toán ngay qua ứng dụng ngân hàng.

Đối với ngành điện, thanh toán số góp phần giảm khối lượng công việc thu tiền trực tiếp, hạn chế sử dụng tiền mặt, đồng thời thuận tiện hơn trong quản lý và đối soát dữ liệu.

Điện lực Năm Căn phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt trong tháng 11/2026.

Từ những chuyến đến từng nhà để thu tiền, cán bộ Điện lực Năm Căn nay vẫn đến từng nhà, nhưng nhiệm vụ đã khác: hướng dẫn khách hàng thực hiện giao dịch trên điện thoại.

Những chuyến xe, chuyến đi bằng vỏ lãi của cán bộ Điện lực Năm Căn sẽ tiếp tục đến các khu dân cư, hướng đến mục tiêu 100% khách hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt – nhanh hơn, thuận tiện hơn và phù hợp với điều kiện vùng sông nước cũng như xu hướng chuyển đổi số quốc gia./.