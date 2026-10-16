Đưa thành công nhịp cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn nặng 3.400 tấn xuống sà lan

Căng thẳng từng centimet trong đêm

Theo ghi nhận tại khu vực cảng Đông Xuyên, đêm 15 rạng sáng 16/10, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng các đơn vị chuyên môn đã phối hợp thực hiện công tác hạ thủy tổ hợp kết cấu vòm thép của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đây là một trong những công đoạn phức tạp của dự án, đòi hỏi sự chính xác cao trong quá trình di chuyển khối kết cấu có trọng lượng hàng ngàn tấn từ trên bờ xuống sà lan.

Nhịp cầu đi bộ nặng 3.400 tấn vượt sông Sài Gòn được hạ thủy xuống sà lan

Để chuẩn bị cho việc hạ thủy, đơn vị thi công đã huy động sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn, dài hơn 100m, rộng 36m, với độ mớn nước 6,1m. Sà lan được neo giữ cố định tại cầu cảng, kết nối với hệ thống cầu dẫn phục vụ phương tiện vận chuyển siêu trường, siêu trọng.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 15/10, đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị vận hành thiết bị, đơn vị quản lý sà lan và lực lượng phụ trách an toàn tiến hành họp kỹ thuật ngay tại hiện trường. Các phương án di chuyển, kiểm soát tải trọng, điều phối phương tiện và xử lý tình huống được rà soát lần cuối.

Đúng 22 giờ, theo hiệu lệnh của bộ phận chỉ huy, hệ thống gồm 30 module xe tự hành đa trục SPMT bắt đầu di chuyển, đưa tổ hợp kết cấu vòm thép cùng hệ khung đỡ dài 156m, cao hơn 20m, tổng trọng lượng khoảng 3.400 tấn tiến dần về phía sà lan. Dưới ánh đèn cao áp, đoàn xe chuyên dụng di chuyển với tốc độ rất chậm. Sau mỗi quãng ngắn, các kỹ sư lại kiểm tra cao độ, độ nghiêng và mức độ ổn định của hệ thống trước khi cho phép tiếp tục.

30 module xe tự hành đa trục SPMT được huy động để di chuyển tổ hợp xuống sà lan

Thời điểm khối thép bắt đầu chuyển tải trọng từ cầu dẫn lên sà lan cũng là lúc công tác kỹ thuật bước vào giai đoạn căng thẳng nhất. Do trọng lượng hàng ngàn tấn dồn về phía trước, mũi sà lan có xu hướng hạ thấp xuống mặt nước. Để duy trì trạng thái cân bằng, hệ thống bơm nước dằn liên tục điều chỉnh lượng nước tại các khoang chứa ở mũi và đuôi sà lan.

Trong khi nước ở các khoang phía mũi được bơm ra ngoài để giảm tải, một lượng nước tương ứng được đưa vào các khoang phía đuôi nhằm tạo đối trọng. Quá trình này được thực hiện đồng bộ với từng bước di chuyển của đoàn xe SPMT.

Các thông số về độ nghiêng, cao độ, mớn nước và khả năng chịu tải được đội ngũ kỹ thuật theo dõi liên tục. Mọi thao tác điều chỉnh đều được thông báo qua bộ đàm để các lực lượng trên bờ và dưới sà lan phối hợp thực hiện.

Sà lan chuyên dụng có trọng tải toàn phần hơn 14.000 tấn dược huy động để chuyên chở nhịp cầu đi bộ vượt sông Sài Gòn

Sau khoảng 4 giờ di chuyển, toàn bộ tổ hợp kết cấu được đưa đến vị trí định sẵn trên boong sà lan. Hệ thống thủy lực của đoàn xe SPMT sau đó hạ dần, chuyển tải trọng khối thép xuống 50 trụ kê bằng thép và bê-tông đã được bố trí trước.

Đến khoảng 3 giờ sáng 16/10, công tác hạ thủy cơ bản hoàn tất, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn. Thành công của công đoạn này đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Huy động nhiều lực lượng bảo đảm an toàn hành trình 124km

Sau khi đưa tổ hợp kết cấu xuống sà lan, đơn vị thi công tiếp tục triển khai công tác chằng buộc, gia cố hệ thống cáp neo nhằm bảo đảm khối thép không bị xê dịch trong quá trình vận chuyển. Dự kiến, công tác cố định kết cấu và kiểm tra kỹ thuật sẽ được thực hiện trong khoảng 48 giờ. Sau khi hoàn tất, các đơn vị liên quan sẽ phối hợp kiểm tra hệ thống neo giữ, phương án lai dắt và thực hiện thủ tục cấp phép trước khi khởi hành.

Công tác hạ thủy cơ bản hoàn tất, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn

Theo kế hoạch, sáng 18/10, đoàn lai dắt sẽ rời cảng Đông Xuyên, bắt đầu hành trình đường thủy dài khoảng 124km để đưa nhịp vòm thép về khu vực trung tâm TPHCM. Đoàn phương tiện gồm một tàu kéo công suất lớn đảm nhận lực kéo chính, hai tàu lai dắt áp mạn hỗ trợ điều chỉnh hướng di chuyển và một tàu kéo dự phòng. Hành trình dự kiến đi qua vịnh Ghềnh Rái, các tuyến sông Dinh, Thị Vải, Lòng Tàu, Nhà Bè trước khi tiến vào sông Sài Gòn.

Do vận chuyển khối kết cấu có kích thước và trọng lượng đặc biệt lớn, công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy được đặt lên hàng đầu. Theo phương án vận chuyển, các phương tiện lưu thông trên tuyến luồng phải tuân thủ hướng dẫn điều tiết, giữ khoảng cách an toàn theo yêu cầu, trong đó có phương án duy trì khoảng cách tối thiểu 5km với đoàn lai dắt. Quá trình vận chuyển cần sự phối hợp giữa đơn vị thi công, Cảng vụ TPHCM, lực lượng hoa tiêu, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát giao thông đường thủy, đường bộ cùng các cơ quan chức năng liên quan.

Để hạn chế rủi ro, đoàn sà lan dự kiến chỉ di chuyển vào ban ngày và tổ chức neo đậu tại vị trí an toàn vào ban đêm. Nếu điều kiện thời tiết, thủy văn thuận lợi, chiều 19/10, đoàn sà lan sẽ đến khu vực bờ Thủ Thiêm, chuẩn bị cho công tác lắp đặt và hợp long nhịp cầu chính.

Cây cầu đi bộ hình lá dừa nước này được kỳ vọng tạo nên biểu tượng mới trên sông Sài Gòn

Theo kế hoạch thi công, công tác hợp long nhịp vòm chính của cầu đi bộ qua sông Sài Gòn dự kiến được triển khai vào ngày 21/10. Đây là công đoạn có yêu cầu kỹ thuật cao bởi toàn bộ khối kết cấu thép phải được đưa vào đúng vị trí thiết kế giữa hai trụ TC01 và TC02 trên sông Sài Gòn.

Liên quan đến hoạt động thi công, Sở Xây dựng TPHCM đã thông báo hạn chế lưu thông đường thủy nội địa phục vụ gói thầu xây lắp số 2 của dự án. Theo đó, việc hạn chế, tạm ngừng lưu thông trên khu vực luồng liên quan được tổ chức trong ngày 19/10 và từ 2 giờ đến 18 giờ trong hai ngày 21 và 22/10 nhằm phục vụ công tác vận chuyển, lắp đặt kết cấu cầu.

Biểu tượng mới trên sông Sài Gòn Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn là công trình kết nối khu vực trung tâm TPHCM gồm phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Bến Bạch Đằng với Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình do Công ty Nutifood tài trợ có thiết kế kiến trúc lấy cảm hứng từ hình ảnh lá dừa nước, một nét đặc trưng của vùng đất Nam Bộ. Cây cầu này được kỳ vọng tạo nên biểu tượng mới trên sông Sài Gòn, góp phần hoàn thiện không gian cảnh quan hai bên bờ sông, tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm hiện hữu và Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Khi hoàn thành, cầu sẽ phục vụ nhu cầu đi bộ, tham quan, ngắm cảnh của người dân và du khách, đồng thời tạo thêm không gian sinh hoạt công cộng ven sông.