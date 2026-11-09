Đưa thanh âm 'Đất phương Nam' đến cuộc thi nhạc cụ dân tộc toàn quốc

Diễn ra tại Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên (Sân khấu Trung tâm Nghệ thuật Việt Bắc), Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 là dịp để các đơn vị nghệ thuật giới thiệu giá trị âm nhạc truyền thống, kỹ thuật biểu diễn và bản sắc văn hóa của từng vùng miền.

Tham gia cuộc thi, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh mang đến chương trình dự thi với chủ đề “Âm vang Đất phương Nam”, khai thác chất liệu âm nhạc cổ truyền, giới thiệu những thanh âm đặc trưng gắn với nghệ thuật sân khấu Hát bội.

Chương trình với chủ đề “Âm vang Đất phương Nam” tại cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 tại Thái Nguyên

Điểm nhấn của chương trình là phần độc tấu kèn thau do nghệ sĩ Ngô Văn Tòng biểu diễn với 2 tác phẩm gồm: Cổ Bản Hát Bội qua các điệu Xuân Nữ - Nam Ai - Khách và nhạc cải biên Liên Khúc Xuất Động.

Thông qua tiếng kèn thau, những chất liệu âm nhạc gắn với Hát Bội được thể hiện qua khả năng xử lý giai điệu của nhạc công, làm nổi bật âm sắc riêng của nhạc cụ trong đời sống nghệ thuật sân khấu truyền thống.

Ở phần hòa tấu, dàn nhạc Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội tiếp tục giới thiệu những bản nhạc gắn với loại hình nghệ thuật này gồm Cổ Bản Hát Bội: Nam Xuân - Kỳ Huê - Khải Hoàn và 2 tác phẩm cải biên: Liên Khúc Ngũ Đối Hạ, Bài Nhịp 3.

Nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình dự thi của Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh

Các tác phẩm cải biên và sáng tác trong chương trình do NSƯT Trần Vương Thạch và NSƯT Hứa Hoàng Kha đảm nhiệm, tạo nên sự kết hợp giữa việc khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống với hoạt động sáng tạo trên nền tảng nghệ thuật Hát Bội.

Đằng sau chương trình là sự tham gia của tập thể nghệ sĩ, nhạc sĩ và ê-kíp Nhà hát, với NSƯT Nguyễn Hoàng Vinh, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội TP. Hồ Chí Minh, chỉ đạo nghệ thuật; NSƯT Trần Vương Thạch và nhạc sĩ Nguyễn Văn Đô biên soạn, dàn dựng.

Với chủ đề “Âm vang Đất phương Nam”, chương trình góp thêm một góc nhìn về giá trị âm nhạc trong nghệ thuật Hát Bội, nơi những làn điệu cổ truyền và tiếng nhạc đặc trưng lưu giữ dấu ấn văn hóa, nghệ thuật của vùng đất phương Nam.

Một số hình ảnh tiết mục tại chương trình

Như Văn Hóa thông tin, Đợt 1 Cuộc thi Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 24 đến 30.10.2026 tại tỉnh Lâm Đồng, với 16 đơn vị, gần 400 nghệ sĩ, diễn viên và 52 tiết mục thuộc hai nội dung độc tấu, hòa tấu. Ban Tổ chức đã trao 6 giải Nhất, 12 giải Nhì; Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao thêm 14 giải thưởng cho các đơn vị, nghệ sĩ và nhạc công có thành tích tốt.

Hội đồng Giám khảo Đợt 1 ghi nhận sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần lao động nghệ thuật và nỗ lực tìm tòi, sáng tạo của các đơn vị. Nhiều nghệ sĩ trẻ thể hiện bài bản cổ với phong thái tự tin và sự am hiểu; một số nghệ sĩ chủ động sáng tác, trình diễn những tác phẩm mới dành cho nhạc cụ dân tộc.

Kết quả chuyên môn của Đợt 1 tạo nền tảng và động lực để Đợt 2 tại Thái Nguyên tiếp tục phát hiện tài năng, khuyến khích sáng tạo và nâng cao chất lượng biểu diễn nhạc cụ truyền thống.

Qua hai đợt tại Lâm Đồng và Thái Nguyên, cuộc thi năm 2026 quy tụ tổng cộng 33 đơn vị nghệ thuật, 18 buổi thi, 150 tiết mục cùng gần 800 nghệ sĩ, diễn viên.

Với tinh thần “Âm sắc Việt, Hội tụ, Tỏa sáng”, cuộc thi tiếp tục khẳng định sức sống của nhạc cụ dân tộc, tạo không gian để nghệ sĩ các vùng, miền gặp gỡ và góp phần đưa những giá trị âm nhạc truyền thống đến gần hơn với công chúng.