Đưa Tết Trung thu đến với con em công nhân lao động

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đem chú Cuội và chị Hằng đến với con em lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Tết Trung thu là dịp để trẻ em vui chơi, sum vầy và cảm nhận tình yêu thương của gia đình, cộng đồng. Tuy nhiên, với những gia đình công nhân còn nhiều khó khăn, việc dành cho con một mùa Trung thu trọn vẹn đôi khi vẫn là điều không dễ dàng.

Thấu hiểu thực tế đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội triển khai chương trình “Vui hội Trăng rằm” tại 3 địa điểm trên địa bàn thành phố, hướng đến con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chia sẻ, động viên cùng người lao động

Chương trình đầu tiên diễn ra tại xã Thiên Lộc, Hà Nội, dành cho con công nhân lao động thuộc Công đoàn các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp Hà Nội cùng Công đoàn xã.

Trao 1.650 suất quà tặng con em lao động có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu 2026. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Dự và phát biểu tại lễ hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai khẳng định: Đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động là lực lượng có đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế-xã hội của Thủ đô. Đằng sau những thành quả lao động ấy là sự cố gắng, trách nhiệm và cả những hy sinh thầm lặng của mỗi gia đình công nhân, người lao động.

Vì vậy, chăm lo cho con đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động không chỉ mang lại niềm vui cho các cháu mà còn góp phần chia sẻ với các gia đình; động viên người lao động thêm yên tâm làm việc, gắn bó với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của Thủ đô.

Thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức Công đoàn, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ, quan tâm hơn nữa đến đời sống của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động; kịp thời chăm lo, hỗ trợ các gia đình còn gặp khó khăn; dành thêm nhiều nguồn lực và tổ chức các hoạt động thiết thực cho trẻ em, để mọi trẻ em đều được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện.

Niềm vui trẻ nhỏ khi được tham dự chương trình. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Hai chương trình tiếp theo tổ chức tại địa bàn phường Phúc Lợi vàphường Hà Đông. Mặc dù 19 giờ 30 phút chương trình mới chính thức diễn ra nhưng ba mẹ con chị Nguyễn Thùy Lê đã có mặt rất sớm tại sân Trường tiểu học Phúc Lợi (Hà Nội) cùng hòa vào tiếng trống múa lân và các trò chơi dân gian.

Mặc dù chở hai con bằng xe máy quãng đường 20km từ Khu công nghiệp VSIP tỉnh Bắc Ninh sang nhưng nhìn các con vui đùa nô nức cùng nhiều bạn nhỏ khác chính là món quà lớn nhất mà chị Lê dành tặng con mùa Trung thu năm nay.

Điểm nhấn của chương trình “Vui hội Trăng rằm” là các hoạt động vui chơi, giải trí gắn với nét đẹp văn hóa truyền thống. Các em nhỏ được thưởng thức chương trình văn nghệ, múa lân-sư-rồng, tham gia rước đèn, phá cỗ, trò chơi dân gian và trải nghiệm làm đồ chơi Trung thu truyền thống.

Không chỉ tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, các hoạt động còn góp phần giáo dục trẻ em về truyền thống văn hóa dân tộc, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước, khuyến khích các em giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp.

Thêm nhiều ước mơ xanh trong hành trình tương lai

Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố trao 1.650 suất quà tặng con em lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Trong đó, 1.000 suất do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hỗ trợ từ Quỹ “Vì người nghèo” theo đề xuất của Liên đoàn Lao động thành phố; 650 suất từ nguồn kinh phí Công đoàn.

Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Ngoài hỗ trợ bằng tiền, các cháu còn được Liên đoàn Lao động thành phố tặng túi quà hiện vật trị giá 300 nghìn đồng. Món quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn đối với gia đình người lao động còn khó khăn nói chung, thế hệ tương lai nói riêng.

Cùng với đó, các cấp Công đoàn Thủ đô còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương, khu công nghiệp, khu nhà trọ và những địa bàn tập trung đông công nhân lao động.

Các trường hợp được ưu tiên là con đoàn viên, người lao động có cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động, mắc bệnh hiểm nghèo, mất việc làm hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Việc chăm lo được triển khai theo hướng thiết thực, đúng đối tượng, góp phần hỗ trợ những gia đình đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Theo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, việc tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho con đoàn viên, người lao động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp Công đoàn, gia đình, nhà trường và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

Thông qua những sân chơi phù hợp với lứa tuổi, các em có thêm cơ hội giao lưu, vui chơi, rèn luyện thể chất, phát triển tinh thần và tiếp cận những giá trị văn hóa truyền thống. Đây cũng là hoạt động góp phần thực hiện các chính sách, chương trình liên quan đến trẻ em, chú trọng tạo điều kiện phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai tặng quà con em công nhân, lao động. (Ảnh: NGỌC ÁNH)

Đối với tổ chức Công đoàn, chăm lo cho con đoàn viên, người lao động là một phần quan trọng trong việc đồng hành cùng gia đình công nhân. Khi người lao động yên tâm về đời sống gia đình, con em được quan tâm, chăm sóc, niềm tin đối với tổ chức Công đoàn tiếp tục được củng cố.

Với sự thành công từ ba chương trình đêm hội, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội mong rằng, từ các đêm hội do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổ chức sẽ tiếp tục được lan tỏa rộng hơn nữa trong cộng đồng; để ngày càng có nhiều cháu thiếu nhi, nhất là con công nhân, viên chức, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, được quan tâm, chăm sóc và có điều kiện học tập, vui chơi, phát triển toàn diện.

Đồng chí Lê Đình Hùng đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; quan tâm thiết thực hơn nữa đến đời sống gia đình đoàn viên, người lao động; đồng thời phối hợp chặt chẽ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ngành, doanh nghiệp, nhà trường và các tổ chức, cá nhân để cùng chăm lo cho trẻ em.