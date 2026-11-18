Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, sức khỏe, sức bền và khả năng vận động cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Qua hội thao, Sư đoàn 395 đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, phong trào thể dục, thể thao ở các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, xây dựng đội tuyển tham gia hội thao cấp Quân khu.

Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tranh tài của các vận động viên tại hội thao.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung quần vợt.

Vận động viên tập trung vào từng đường bóng trong mỗi trận đấu.

Các vận động viên tham gia tranh tài ở nội dung đơn nam pickleball.

Vận động viên tiến hành giao bóng, bắt đầu trận đấu pickleball.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông.

Môn bóng bàn thu hút nhiều vận động viên tham gia tranh tài.