Đua tài tại Hội thao thể dục, thể thao Sư đoàn 395 năm 2026
Trong 2 ngày 17 và 18-11, Sư đoàn 395 (Quân khu 3) tổ chức Hội thao thể dục, thể thao năm 2026. Tham gia hội thao có 4 đội tuyển, gồm 80 vận động viên đến từ các cơ quan, đơn vị trong toàn sư đoàn. Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở các môn: Cầu lông, bóng bàn, quần vợt và pickleball.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục, thể thao, nâng cao thể lực, sức khỏe, sức bền và khả năng vận động cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh. Qua hội thao, Sư đoàn 395 đánh giá thực chất kết quả huấn luyện thể lực, phong trào thể dục, thể thao ở các cơ quan, đơn vị; làm cơ sở tuyển chọn những vận động viên có thành tích xuất sắc, xây dựng đội tuyển tham gia hội thao cấp Quân khu.
Báo Quân đội nhân dân giới thiệu một số hình ảnh tranh tài của các vận động viên tại hội thao.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/dua-tai-tai-hoi-thao-the-duc-the-thao-su-doan-395-nam-2026-1065090