Học sinh Trường THPT Marie Curie trải nghiệm cùng robot tại ngày hội

Đây là hoạt động trọng tâm trong Tuần lễ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Marie Curie với nhiều gian hàng STEM/STEAM, trưng bày mô hình, sản phẩm sáng tạo và các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường thành viên ĐHQG TPHCM.

Tại đây, học sinh không chỉ tham quan, tìm hiểu mà còn trực tiếp thực hiện thí nghiệm, quan sát hiện tượng, đo đạc, lắp ráp mô hình, lập trình, điều khiển thiết bị và giải quyết các nhiệm vụ khoa học. Các lớp học chuyên đề, workshop, thử thách và trình diễn STEM cũng tạo cơ hội để các em giao lưu với giảng viên, chuyên gia và sinh viên.

Đặc biệt, với “Giấy thông hành STEAM”, mỗi học sinh có thể chủ động lựa chọn hành trình khám phá các lĩnh vực khoa học, công nghệ, hoàn thành nhiệm vụ trải nghiệm và tích lũy kiến thức.

Đặng Khánh Ngọc (lớp 12A2) chia sẻ: “Em được trực tiếp quan sát các mẫu đá, hóa thạch và khám phá nhiều điều thú vị. Ngày hội mang đến cho em những trải nghiệm mới mẻ, bổ ích mà trước đây em chưa có cơ hội tìm hiểu”.

Đồng hành cùng ngày hội, NCS.ThS Thái Chương, Phó Trưởng ban Tư vấn Chuyển đổi số Giáo dục, Trung tâm Dữ liệu, ĐHQG TPHCM, cho rằng các hoạt động trải nghiệm tại ngày hội giúp học sinh khơi gợi tư duy sáng tạo, rèn khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Qua đó, các em có thêm cơ sở khám phá năng lực, hình thành ý tưởng khởi nghiệp và định hướng nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu xã hội.

Các em học sinh hào hứng khám phá khoa học

Cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân, Hiệu trưởng Trường THPT Marie Curie, cho biết, thực hiện tinh thần Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, nhà trường xác định việc đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo là một trong những định hướng quan trọng trong quá trình nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.

“Qua ngày hội chúng tôi mong muốn tạo dựng một không gian học thuật mở, nơi khoa học trở nên gần gũi, công nghệ trở thành công cụ sáng tạo, nghệ thuật khơi nguồn cảm hứng và những kiến thức trong sách vở được chuyển hóa thành những trải nghiệm thực tiễn đầy ý nghĩa”, cô Nguyễn Ngọc Khánh Vân chia sẻ.

Với chủ đề “Từ lớp học đến phòng thí nghiệm”, Tuần lễ Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Marie Curie diễn ra với ba nhóm hoạt động chính: Trưng bày, trải nghiệm khoa học - công nghệ; tập huấn giáo viên theo hình thức trực tuyến; học sinh tham quan tại ĐHQG TPHCM.

Tuần lễ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành, giữa kiến thức của từng môn học với những vấn đề của cuộc sống; đồng thời tăng cường sự kết nối giữa giáo dục phổ thông với môi trường học tập và nghiên cứu khoa học ở bậc đại học.