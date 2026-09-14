Đưa Starlink đến vùng lõm sóng: Thêm 'cánh tay nối dài' cho hạ tầng số
254 bộ thiết bị Starlink cùng gói dịch vụ miễn phí 6 tháng được bàn giao cho 13 tỉnh, thành phố, mở thêm phương án kết nối Internet tại những khu vực còn lõm sóng, sóng yếu. Đây được xác định là “cánh tay nối dài”, giúp người dân tiếp cận sớm hơn với các dịch vụ số thiết yếu, khi hạ tầng bền vững tiếp tục được đầu tư.
Nguồn Doanh nhân & Pháp luật: https://doanhnhan.baophapluat.vn/dua-starlink-den-vung-lom-song-them-canh-tay-noi-dai-cho-ha-tang-so.html