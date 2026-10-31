Đưa sóng viễn thông đến những thôn bản vùng cao

Các bản vùng cao Sơn La đang dần được phủ sóng Viettel

Nỗ lực phủ sóng

Hiện nay, toàn tỉnh có 247 khu vực lõm sóng, gồm 73 thôn, bản và 174 cụm dân cư, phân bố tại các xã vùng 3, chủ yếu ở khu vực núi cao, biên giới. Xác định xóa vùng lõm sóng là nhiệm vụ cần ưu tiên, bởi hạ tầng viễn thông là nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số, nhất là tại những địa bàn còn nhiều khó khăn. Viettel Sơn La đã xây dựng kế hoạch, tổ chức khảo sát và thuê các vị trí xây dựng trạm phát sóng.

Thiếu tá Nguyễn Chí Công, Giám đốc Viettel Sơn La, cho biết: Đơn vị đang tập trung cao nhân lực, huy động đội ngũ kỹ sư, công nhân có chuyên môn, tay nghề cao, chủ động khắc phục khó khăn trong quá trình thi công, phấn đấu hoàn thành 100% số trạm phát sóng theo kế hoạch năm 2026.

Tại các xã biên giới khu vực Sông Mã, những ngày này, các đội kỹ thuật của Viettel Sơn La đang có mặt, khẩn trương xây dựng trạm phát sóng. Nắng nóng, địa hình dốc cao, đường rừng trơn trượt khiến việc vận chuyển thiết bị đến vị trí lắp đặt gặp nhiều trở ngại. Có điểm, xe chở vật tư chỉ có thể dừng ở chân núi, toàn bộ thiết bị còn lại phải huy động nhân lực khiêng, vác lên vị trí xây dựng. Tiến độ thi công vì thế phụ thuộc nhiều vào sức người và điều kiện thời tiết. Ông Lương Thanh Tuấn, Giám đốc kỹ thuật Trung tâm Sông Mã, Viettel Sơn La, cho biết: Chúng tôi xác định phủ sóng các thôn, bản lõm sóng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới là nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Vì vậy, đội ngũ kỹ sư, công nhân tập trung hoàn thiện từng hạng mục, sớm đưa các trạm phát sóng vào hoạt động.

Cán bộ kỹ thuật của Viettel hỗ trợ nhau vận chuyển thiết bị lên trạm phát sóng.

Tính đến cuối tháng 10, Viettel Sơn La đã hoàn thành xây dựng 200 trạm, lắp đặt thiết bị tại 151 trạm và hoàn thành phát sóng 110 trạm. Đây là kết quả từ sự chủ động trong khảo sát, chuẩn bị mặt bằng, tổ chức thi công và huy động nhân lực của đơn vị, từng bước đưa hạ tầng viễn thông đến những địa bàn trước đây chưa có sóng.

Vươn sóng đến những thôn bản

Từ trung tâm xã Bó Sinh, chúng tôi cùng đoàn kỹ thuật Viettel Sơn La vượt hơn 8 km đến bản Bó Sinh. Nằm giữa địa hình núi cao, chia cắt, bản có 118 hộ, gần 600 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái, Mông sinh sống. Nhiều năm qua, hơn 55 hộ ở khu vực vùng lõm chưa có sóng điện thoại ổn định, việc liên lạc, trao đổi thông tin rất khó khăn.

Chỉ tay về phía trạm phát sóng vừa được lắp đặt, ông Lò Văn Năng, Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Bó Sinh, phấn khởi nói: Trước đây, mỗi khi cần thông báo công việc chung, tôi phải sử dụng loa phát thanh của bản, nhưng địa bàn rộng, núi cao chia cắt nên nhiều hộ không nghe được thông báo. Có việc cần trao đổi, tôi phải trực tiếp đến từng nhà hoặc nhờ người đi gọi. Người thân đi làm ăn xa, muốn liên lạc với gia đình cũng không gọi được. Có người phải đi bộ cả cây số, tìm đến vị trí cao hơn mới bắt được tín hiệu điện thoại. Từ đầu tháng 10, bản được đầu tư trạm phát sóng, bà con ai cũng phấn khởi. Giờ đây, việc thông báo công việc chung thuận lợi hơn, người dân có thể gọi điện cho người thân ngay tại nhà, trẻ em cũng có thêm điều kiện học tập, tìm kiếm thông tin trên Internet.

Cán bộ kỹ thuật Viettel khu vực Sông Mã lắp đặt và kiểm tra các công đoạn cuối cùng trước khi đưa phát sóng.

Đến thăm gia đình chị Tếnh Thị Máy, bản Bó Sinh, chúng tôi được nghe thêm những thay đổi trong sinh hoạt kể từ khi có sóng điện thoại. Chị Máy, cho biết: Trước đây, muốn gọi điện cho người thân ở xa, tôi đi khá xa nhà để tìm sóng mà vẫn không liên lạc được. Bây giờ, có sóng điện thoại ngay tại bản, muốn gọi cho người thân lúc nào cũng thuận tiện. Gia đình tôi còn có thể tìm hiểu thông tin về sản xuất, giá cả nông sản và cập nhật những tin tức cần thiết, cuộc sống sinh hoạt vì thế cũng thuận lợi.

Người dân tại bản Bó Sinh, xã Bó Sinh đã có thể gọi điện thoại và vào mạng data tốc độ cao.

Niềm vui của người dân bản Bó Sinh cũng là mong mỏi chung của hàng nghìn hộ dân tại các khu vực chưa có sóng viễn thông trên địa bàn tỉnh. Việc đưa các trạm phát sóng đến những bản làng vùng sâu, vùng xa không chỉ giải quyết nhu cầu liên lạc hằng ngày, còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và đời sống. Qua đó, từng bước thu hẹp khoảng cách về tiếp cận thông tin giữa khu vực thuận lợi và địa bàn vùng cao, biên giới.

Phấn đấu đến cuối năm 2026, Viettel hoàn thành xây dựng các trạm phát sóng còn lại phục vụ các thôn, bản, cụm dân cư chưa có sóng ổn định. Thiếu tá Nguyễn Chí Công, Giám đốc Viettel Sơn La, chia sẻ: Các trạm phát sóng còn lại chưa được xây dựng đều là những địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, địa hình phức tạp, giao thông đi lại cực kỳ khó khăn, dân cư phân bố không tập trung. Chi phí đầu tư hạ tầng viễn thông tại những địa bàn này cao hơn nhiều so với khu vực đồng bằng, trong khi số lượng người sử dụng dịch vụ còn hạn chế. Tuy nhiên, chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, ưu tiên thực hiện. Viettel Sơn La đang tập trung nhân lực, phương tiện, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đồng loạt, quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch được giao năm 2026.

Người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận dịch vụ internet tốc độ cao.

Khi Viettel Sơn La hoàn thành kế hoạch, các khu vực lõm sóng trong tỉnh sẽ được phủ sóng 4G, giúp hàng chục nghìn người dân có thêm điều kiện sử dụng điện thoại và Internet tốc độ cao. Học sinh vùng cao có thể tìm kiếm tài liệu, học tập trực tuyến; người dân thuận lợi hơn trong trao đổi kinh nghiệm sản xuất, tiếp cận thông tin thị trường; các cơ sở y tế, chính quyền cơ sở nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin, nghiệp vụ, phục vụ nhân dân.

Các trạm phát sóng của Viettel vươn lên giữa núi rừng Tây Bắc.

Việc Viettel Sơn La nỗ lực xóa các vùng lõm sóng, không chỉ đơn thuần là phủ sóng viễn thông, còn mở ra cơ hội tiếp cận tri thức, dịch vụ số và phát triển kinh tế cho đồng bào vùng cao. Những cột sóng Viettel vươn cao giữa núi rừng Sơn La - đang từng ngày nối gần hơn khoảng cách số, đưa lợi ích của chuyển đổi số đến tận những thôn bản xa xôi nhất./.