Đưa sóng 4G/5G đến các khu dân cư vùng cao Trà Leng

Theo đó, Viettel Đà Nẵng đã triển khai thi công, lắp đặt các trạm phát sóng 4G/5G tại các thôn Tăkcleng, Sar Chỉa và Moang Roang thuộc xã Trà Leng.

Đây là những khu dân cư miền núi có địa hình chia cắt, điều kiện giao thông khó khăn, ảnh hưởng đến việc vận chuyển vật tư, thiết bị và triển khai hạ tầng viễn thông.

Việc phát triển hạ tầng viễn thông tại Trà Leng có ý nghĩa thiết thực đối với đời sống người dân vùng cao. Khi các trạm phát sóng được đưa vào vận hành ổn định, người dân sẽ thuận lợi hơn trong liên lạc với người thân, cập nhật thông tin, tiếp cận các dịch vụ số và trao đổi thông tin phục vụ sản xuất, sinh hoạt.

Đặc biệt, hạ tầng kết nối internet di động còn tạo điều kiện hỗ trợ học sinh tiếp cận tài liệu học tập trực tuyến, giáo viên ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và người dân tìm hiểu, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đối với địa bàn miền núi thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, sạt lở và nguy cơ chia cắt giao thông, việc mở rộng vùng phủ sóng cũng góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận thông tin cảnh báo thiên tai, duy trì liên lạc và phối hợp ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Việc triển khai các trạm phát sóng tại Trà Leng góp phần cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin, tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo đảm người dân vùng cao có thêm cơ hội thụ hưởng những tiện ích từ chuyển đổi số.