Đưa Sơn La thành trung tâm năng lượng vùng Tây Bắc

Sơn La hiện có tổng công suất các nguồn điện đang vận hành khoảng 3.669MW, trong đó có Nhà máy Thủy điện Sơn La công suất 2.400MW, Nhà máy Thủy điện Huội Quảng 520MW, 57 nhà máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng 670MW, cùng khoảng 70,12MW điện mặt trời mái nhà và 9MW điện sinh khối.

Trong các đợt nắng nóng cao điểm năm 2026, các nhà máy thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp huy động công suất, góp phần hỗ trợ hệ thống điện miền Bắc. Riêng giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6, sản lượng điện huy động đạt hơn 385,4 triệu kWh, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2025; công suất huy động cao nhất đạt 382,8MW, tương đương khoảng 19% tổng công suất huy động thủy điện nhỏ toàn miền Bắc. Đặc biệt, 17 trong số 22 nhà máy thủy điện đấu nối lưới trung áp đã tham gia dịch chuyển thời gian phát điện với tổng công suất 114,1MW, góp phần hỗ trợ hệ thống trong các thời điểm phụ tải tăng cao.

Công nhân Công ty Điện lực Sơn La kiểm tra hệ thống lưới điện bằng thiết bị flycam.

Kết quả này cho thấy vai trò quan trọng của các nguồn điện tại Sơn La, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường phối hợp giữa đơn vị điều độ, ngành điện và các chủ đầu tư để nâng cao hiệu quả vận hành, bảo đảm an toàn hệ thống. Trong giai đoạn 2026-2030, Sơn La dự kiến phát triển thêm khoảng 6.273MW nguồn điện mới, trong đó có 3.674MW điện mặt trời, 980MW điện gió và dự án thủy điện tích năng Đông Phù Yên công suất 1.200MW. Quy mô này mở ra cơ hội phát triển kinh tế, nhưng cũng đòi hỏi hạ tầng truyền tải phải được đầu tư đồng bộ để tiếp nhận và giải tỏa công suất. Trên cơ sở đó, EVNNPC đề xuất khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS); đồng thời ưu tiên rà soát, đầu tư lưới điện nhằm nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất.

Để bảo đảm phát triển đồng bộ giữa nguồn và lưới điện trên địa bàn, ông Nguyễn Thành Công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đề nghị EVNNPC ưu tiên các công trình lưới điện 110kV; đồng thời phối hợp thúc đẩy các dự án truyền tải 220kV, 500kV. Tỉnh cam kết chỉ đạo các sở, ngành tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, đất đai và giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, ông Tăng Thế Hùng, Phó cục trưởng Cục Điện lực, Bộ Công Thương đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh Sơn La trong công tác quản lý nhà nước về điện lực, rà soát quy hoạch và tháo gỡ những khó khăn về thủ tục đầu tư các dự án nguồn, lưới điện. Đồng thời, nhấn mạnh yêu cầu gắn tiến độ phát triển nguồn điện với năng lực hạ tầng truyền tải, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả đầu tư và an toàn hệ thống điện.

Ông Nguyễn Đức Thiện, Tổng giám đốc EVNNPC khẳng định, tổng công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La và các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, phát triển đồng bộ nguồn và lưới điện, nâng cao khả năng tiếp nhận và giải tỏa công suất. Qua đó, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế về năng lượng, hướng tới xây dựng Sơn La trở thành trung tâm năng lượng của vùng Tây Bắc, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và khu vực.