Đưa sen, hẹ vào bún, bánh canh: Cách làm mới ở Đồng Tháp

Chế biến sâu các sản phẩm bún truyền thống vừa giúp tiêu thụ nguồn nông sản lớn của tỉnh Đồng Tháp như bí đỏ, gấc, hẹ,… vừa đa dạng sản phẩm cung ứng cho người tiêu dùng. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Trong những năm gần đây, tỉnh Đồng Tháp có nhiều chương trình đẩy mạnh chế biến nông sản nhằm tăng giá trị nông sản, góp phần giải quyết nguồn nguyên liệu trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đồng thời đa dạng hóa các dòng sản phẩm và khả năng cạnh tranh để phát triển nông nghiệp Đồng Tháp bền vững.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, hiện toàn tỉnh có hơn 800 doanh nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và lương thực. Các ngành chế biến chủ lực đã hình thành gắn với sản phẩm thế mạnh của vùng như: thủy sản (cá tra), lúa gạo, trái cây (sầu riêng, xoài, thanh long, nhãn, mít…), sen…; trong đó, có trên 200 doanh nghiệp chế biến lúa gạo, tổng công suất khoảng 4,5 - 5 triệu tấn/năm; 25 doanh nghiệp chế biến trái cây, tổng công suất khoảng 700.000 tấn/năm; 48 doanh nghiệp chế biến thủy sản, công suất hơn 640.000 tấn/năm.

Dây chuyền sản xuất bún truyền thống kết hợp công nghệ cao tại Công ty TNHH Tú Trinh Food. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Nhiều doanh nghiệp của tỉnh Đồng Tháp cũng đã ứng dụng công nghệ cấp đông nhanh IQF để xử lý cấp đông sản phẩm tươi, giữ được độ tươi ngon của nông sản và rau củ quả sau chế biến, thời gian bảo quản sản phẩm tươi được dài hơn, đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng thế giới.

Với nguồn nguyên liệu dồi dào của tỉnh Đồng Tháp, nhiều doanh nghiệp đã sử dụng cả nguồn nguyên liệu lẫn phụ phẩm nông nghiệp tạo nên nhiều sản phẩm khác lạ nhưng đậm nét văn hóa của tỉnh Đồng Tháp nói riêng, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Song song cùng các doanh nghiệp lớn như Vĩnh Hoàn, Cả May, Sen Đại Việt, Ecolotus…, hiện có nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ đang ngày càng tạo tiếng vang cho các sản phẩm truyền thống, kết hợp với công nghệ chế biến hiện đại được nhiều người tiêu dùng trong nước và thế giới đón nhận.

Sản xuất bún truyền thống kết hợp công nghệ cao tại Công ty TNHH Tú Trinh Food. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Đến với cánh đồng hẹ VietGAP của Công ty TNHH Tú Trinh Foods - VN, mới thấy được ngoài cung cấp cho người tiêu dùng hẹ tươi, cây hẹ còn góp phần vào đa dạng hóa sản phẩm bún tươi và bánh canh truyền thống của tỉnh Đồng Tháp. Theo chị Lê Thị Mỹ Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Tú Trinh Foods-VN, chị là người kế thừa nghề làm bún truyền thống của gia đình chồng. Với kiến thức công nghệ thực phẩm chị học được, chị muốn sản phẩm của gia đình vẫn tiếp tục phát triển và vươn xa hơn so với dòng sản phẩm truyền thống, đồng thời góp phần giải quyết nguồn hẹ của bà con nông dân xã Long Phú Thuận, nên đã trăn trở nghiên cứu dòng bánh canh hẹ. Sau 12 lần thử nghiệm, sản phẩm bánh canh hẹ ra đời được nhiều người đón nhận.

Chưa dừng lại ở đó, chị Lê Thị Mỹ Ngọc mang hoài bão sẽ góp phần đưa các loại nông sản của tỉnh Đồng Tháp như hạt sen, bí đỏ, gấc, hoa đậu biếc, khoai môn… vào bánh canh và bún. Trong các dòng sản phẩm được chị nghiên cứu, bánh canh sen và bún sen là dòng sản phẩm chiếm nhiều thời gian nhất. Sau 20 lần thất bại vì đặc tính ngậm nước của hạt sen, làm cho bánh canh và bún gãy nát, thì chị cũng thành công cho ra sản phẩm bánh canh dẻo của gạo, thơm của sen, kết hợp công nghệ cấp đông nhanh IQF, thời gian bảo quản các loại bánh canh tươi này lên đến 12 tháng, vẫn giữ được độ thơm và màu sắc của các nguyên liệu phối trộn, độ dẻo của gạo chế biến. Sau 5 năm, chị cho ra thị trường 9 dòng sản phẩm bún và bánh canh đa sắc màu của các loại nông sản đặc trưng tỉnh Đồng Tháp.

Các sản phẩm bún và bánh canh truyền thống chế biến sâu của Công ty TNHH Tú Trinh đã được xuất khẩu sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản và chuẩn bị xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Chị Lê Thị Mỹ Ngọc chia sẻ, nhờ sự ủng hộ của người tiêu dùng, mỗi tháng Công ty TNHH Tú Trinh Foods - VN giải quyết được hơn 27 tấn nông sản các loại cho nông dân tỉnh Đồng Tháp, để các sản phẩm bánh canh đạt tỷ lệ nông sản phối trộn được cao nhất như: 40% hẹ trong bánh canh hẹ, 16% bột hạt sen, 32% bí đỏ hấp chín… Mỗi sản phẩm bánh canh và bún của Tú Trinh Foods - VN đều hướng đến khẩu vị và hương vị tốt nhất, tươi nguyên nhất để người tiêu dùng thưởng thức như đang sử dụng rau củ tươi. Đây là tiêu chí trước tiên khi tiến hành làm sản phẩm của chị Lê Thị Mỹ Ngọc.

Mỗi tháng Công ty TNHH Tú Trinh tiêu thụ khoảng 25 đến 27 tấn sản phẩm bún và bánh canh qua nhiều nền tảng như bán hàng trực tuyến, các quán ăn và xuất khẩu theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Với tâm huyết hướng tới người tiêu dùng, sản phẩm bún và bánh canh rau củ của Tú Trinh Foods - VN đạt giải Nhất truyền thông chương trình Khởi nghiệp xanh 2026.

Công nhân Công ty TNHH Tú Trinh chuẩn bị sản phẩm bánh canh giao cho khách hàng giao dịch qua thương mại điện tử. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Để mở rộng thị trường tiêu thụ, trong thời gian tới, Công ty TNHH Tú Trinh Foods - VN xuất khẩu sản phẩm bánh canh và bún chế biến ra thị trường Mỹ, góp phần tạo tiếng vang cho sản phẩm chế biến tươi của tỉnh Đồng Tháp.

Đánh giá về sản phẩm bánh canh Tú Trinh Foods - VN, ông Nguyễn Chí Thân, Trưởng Phòng Kinh tế xã Long Phú Thuận, tỉnh Đồng Tháp cho biết, Công ty TNHH Tú Trinh Foods - VN là một trong 71 doanh nghiệp tại Long Phú Thuận, là doanh nghiệp điển hình khởi nghiệp từ nghề làm bún truyền thống của gia đình trên 35 năm, từ đó phát triển sản xuất các loại bánh từ bột gạo như bánh canh, bún, phở kết hợp với các loại rau củ quả, góp phần giải quyết nguồn nông sản của bà con nông dân xã Long Phú Thuận và nguồn nguyên liệu sen của tỉnh Đồng Tháp. Không chỉ hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, Tú Trinh Foods - VN cũng góp phần giải quyết việc làm cho gần 50 lao động của địa phương với nguồn thu nhập ổn định, đủ trang trải cuộc sống mà không cần đến nơi khác tìm việc.

Thời gian qua, để thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, xác định doanh nghiệp phát triển là một trong những động lực thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, UBND xã Long Phú Thuận luôn quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển tại quê hương Long Phú Thuận.

Bánh canh hạt sen là sản phẩm chế biến được ưa chuộng nhất trong các loại sản phẩm bánh canh của Công ty TNHH Tú Trinh Food. Ảnh: Hồng Nhung - TTXVN

Để giúp doanh nghiệp phát triển, UBND xã Long Phú Thuận hỗ trợ việc tuyên truyền, quảng bá sản phẩm cho doanh nghiệp như hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại do tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Đồng thời, năm 2026 UBND xã Long Phú Thuận thường xuyên hỗ trợ Tú Trinh Foods - VN nâng cao chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ tham gia, đánh giá sản phẩm OCOP tỉnh với 9 sản phẩm bún, bánh canh, phở, liên kết với nông dân tiêu thụ sản phẩm tại địa phương, đây cũng là nguồn nguyên liệu chính sử dụng để sản xuất chế biến sản phẩm (hàng năm chiếm tỷ lệ trên 80%). Qua đó, đã góp phần nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế của xã Long Phú Thuận.

Đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết, sản phẩm chế biến sâu góp phần lớn vào nâng cao giá trị nông sản của tỉnh Đồng Tháp. Vì vậy, đến năm 2030, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đạt tỷ lệ chế biến sâu trong ngành nông nghiệp ước đạt 30% và phát triển cơ sở hạ tầng, logistics đồng bộ để vận chuyển các dòng sản phẩm nông sản chế biến sâu đến với người tiêu dùng nhanh nhất; trong đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ hình thành và phát triển 15 chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản bền vững, gắn với tiêu chuẩn chất lượng, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu thị trường xuất khẩu đối với các ngành hàng chủ lực như thủy sản, cây ăn trái, lúa gạo.