Đưa sáng chế vào đời sống, gỡ nút thắt để công nghệ không nằm trên giấy

Tại Ngày hội "Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh năm 2026", đoàn công tác Cục Sở hữu trí tuệ phối hợp với Hội Nữ trí thức Việt Nam và Hội Sáng chế Việt Nam tổ chức khu trưng bày sáng chế, đồng thời tư vấn miễn phí về sở hữu trí tuệ cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp địa phương.

Cục Sở hữu trí tuệ hỗ trợ, tư vấn trực tiếp về sở hữu trí tuệ tại sự kiện.

Các giải pháp được giới thiệu không chỉ dừng ở kết quả nghiên cứu mà còn hướng đến khả năng ứng dụng, chuyển giao và mở rộng sản xuất. Qua gần 50 lượt tư vấn trực tiếp, Cục đã đồng hành cùng các chủ thể từ bước tra cứu, lựa chọn đối tượng cần bảo hộ đến thủ tục xác lập quyền và quản lý tài sản trí tuệ, đồng thời tiếp nhận các nhu cầu về công nghệ và chuyển giao công nghệ.

Tại khu trưng bày, nhiều giải pháp thuộc lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản, dược liệu, năng lượng và môi trường được lựa chọn theo tiêu chí tính thực tiễn và khả năng thương mại hóa. Nhiều giải pháp đã có văn bằng bảo hộ; một số đã sản xuất thử nghiệm hoặc có mặt trên thị trường, sẵn sàng để doanh nghiệp tiếp nhận, chuyển giao và mở rộng ứng dụng.

Một trong những giải pháp thu hút sự chú ý là công nghệ bào chế hệ nano kháng sinh thế hệ mới dùng trong chăn nuôi gia cầm của PGS.TS. Hà Phương Thư (Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam). Giải pháp gồm hệ nano kháng sinh thảo dược từ tỏi kết hợp nano bạc, và hệ nano tổ hợp kháng sinh Doxycyclin - Florphenicol - nano Ag.

Cũng trong lĩnh vực nông nghiệp, quy trình nuôi trồng đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris của tác giả Nguyễn Văn Thanh giúp chuẩn hóa các công đoạn, hỗ trợ người nuôi kiểm soát quá trình sinh trưởng và tạo cơ sở nhân rộng mô hình ở quy mô nông hộ, cơ sở sản xuất.

TS. Nguyễn Thị Ngoan - Viện Hóa học giới thiệu công nghệ sấy vi sóng và chiết xuất siêu âm, hướng tới rút ngắn thời gian chế biến, tiết kiệm dung môi và bảo toàn màu sắc, hương vị, hoạt chất của nguyên liệu. Trong khi đó, GS.TS. Lê Mai Hương, Phó Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam mang đến các sản phẩm như Bioglucumin (viên nấm nghệ), SKGOLD đông trùng hạ thảo và viên lợi gan, trong đó có sản phẩm từng đoạt huy chương tại Triển lãm quốc tế về sáng chế của phụ nữ tại Hàn Quốc.

Ở lĩnh vực năng lượng và môi trường, GS.TS. Vũ Thị Thu Hà, Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam, giới thiệu phụ gia đa chức năng FNT6VN cho nhiên liệu lỏng và phụ gia ECOAL cho than, hướng tới tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải mà không phải cải hoán thiết bị. Nhà sáng chế Trần Chí giới thiệu thiết bị xử lý khí thải cho động cơ đốt trong, sử dụng dung dịch xử lý khí thải phun vào các khoang lọc bố trí theo hình zigzag.

Đằng sau các giải pháp là nhu cầu tìm kiếm đối tác để thương mại hóa. Các nhà sáng chế sẵn sàng hợp tác theo nhiều hình thức như chuyển giao công nghệ, hoàn thiện sản phẩm theo đơn đặt hàng, góp vốn thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tư vấn kỹ thuật hoặc đào tạo chuyển giao quy trình.

Tại sự kiện, các nhà khoa học trực tiếp thuyết minh về giải pháp kỹ thuật và khả năng ứng dụng. Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận nhu cầu công nghệ của các cơ sở sản xuất, kinh doanh để kết nối với tác giả.

Thời gian qua, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, hướng dẫn thủ tục đăng ký, tập huấn, truyền thông, kết nối cung - cầu công nghệ và hỗ trợ khai thác, thương mại hóa tài sản trí tuệ tại nhiều vùng miền. Việc mang sáng chế tiềm năng và gian tư vấn đến Tây Ninh là một bước cụ thể trong nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.