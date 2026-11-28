Hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần được triển khai thực chất

Tại buổi gặp gỡ, kết nối doanh nghiệp tỉnh Cà Mau với doanh nghiệp thành phố Hà Nội diễn ra mới đây, ông Nguyễn Xuân Lưu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, hợp tác kinh tế giữa Hà Nội và Cà Mau cần được triển khai thực chất, hiệu quả, có chiều sâu, lấy doanh nghiệp làm trung tâm.

Trên cơ sở tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển của hai địa phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề xuất tập trung vào bốn lĩnh vực: kết nối sản xuất, chế biến, phân phối và tiêu thụ sản phẩm; hợp tác đầu tư, phát triển công nghiệp, năng lượng và dịch vụ; thúc đẩy khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thương mại điện tử và phát triển nguồn nhân lực; liên kết phát triển du lịch, văn hóa.

Lãnh đạo hai địa phương tham quan các sản phẩm OCOP của tỉnh Cà Mau. Ảnh: Hanoisme

Để hiện thực hóa các nội dung hợp tác, Hà Nội đề nghị các sở, ngành hai địa phương cụ thể hóa thỏa thuận thành kế hoạch với nhiệm vụ, đầu mối và tiến độ rõ ràng; các hiệp hội phát huy vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, tiếp cận thị trường và xúc tiến thương mại.

“Doanh nghiệp cần chủ động lựa chọn cơ hội phù hợp, chú trọng chất lượng sản phẩm, uy tín thương hiệu và hiệu quả hợp tác lâu dài”, ông Nguyễn Xuân Lưu nói.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết, sau hợp nhất, Cà Mau có thêm điều kiện phát triển các lĩnh vực kinh tế biển, năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến và logistics.

Trong khi đó, Hà Nội có thế mạnh về thị trường, tài chính, khoa học công nghệ, quản trị và hệ thống phân phối. Đây là cơ sở để hai địa phương bổ trợ thế mạnh, mở rộng hợp tác.

Cà Mau đề xuất tập trung vào ba nhóm lĩnh vực: kết nối doanh nghiệp phân phối Hà Nội với nhà sản xuất của tỉnh, đưa thủy sản, đặc sản và sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường phía Bắc; thu hút đầu tư vào chuỗi giá trị thủy sản, năng lượng, khu công nghiệp, cảng biển và logistics; hợp tác phát triển du lịch, dịch vụ, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau khẳng định sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, công khai thông tin quy hoạch, dự án và chính sách; đồng thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong phạm vi thẩm quyền.

Doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng hành trình kết nối Thủ đô với Đất Mũi

Liên quan đến vấn đề này, TS Mạc Quốc Anh, cho biết: Hà Nội và Cà Mau có nhiều cơ hội để hợp tác.

Cụ thể, Cà Mau có thế mạnh về thủy sản, kinh tế biển, du lịch sinh thái; Hà Nội có thị trường tiêu thụ lớn, mạng lưới phân phối, doanh nghiệp công nghệ, các trường đại học và cơ sở đào tạo. Những lợi thế bổ sung cho nhau này cần được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác.

Thứ nhất, hợp tác tiêu thụ nông sản, thủy sản và sản phẩm OCOP. Chúng ta có thể kết nối tôm, cua, thực phẩm chế biến và đặc sản Cà Mau với siêu thị, nhà hàng, khách sạn và các kênh bán hàng trực tuyến tại Hà Nội.

“Hai bên cùng chuẩn hóa chất lượng, bao bì, truy xuất nguồn gốc và xây dựng hợp đồng cung ứng ổn định, để sản phẩm giữ được uy tín và người sản xuất có đầu ra bền vững”, ông nói.

Thứ hai, hợp tác chế biến và logistics. Doanh nghiệp hai địa phương có thể cùng nghiên cứu kho lạnh, bảo quản, vận chuyển và phân phối. Khi tổ chức tốt chuỗi cung ứng, chúng ta có điều kiện giảm hao hụt, tiết kiệm chi phí và nâng giá trị sản phẩm. Đây cũng là cơ hội cho doanh nghiệp Hà Nội cung cấp công nghệ, thiết bị, dịch vụ quản trị và tham gia đầu tư phù hợp.

Thứ ba, hợp tác du lịch và dịch vụ. Các doanh nghiệp lữ hành có thể xây dựng hành trình kết nối Thủ đô với Đất Mũi, gắn trải nghiệm văn hóa Hà Nội với sinh thái rừng ngập mặn, văn hóa sông nước và ẩm thực Cà Mau. Cần cùng khảo sát sản phẩm, thống nhất chất lượng dịch vụ và phối hợp quảng bá tới các nhóm khách phù hợp.

Thứ tư, hợp tác đào tạo nhân lực và chuyển đổi số. HANOISME sẵn sàng phối hợp với các hội, hiệp hội, cơ sở đào tạo của Cà Mau để kết nối chương trình quản trị doanh nghiệp, kỹ năng bán hàng, thương mại điện tử và ứng dụng công nghệ. Nội dung đào tạo cần xuất phát từ công việc thực tế, giúp doanh nghiệp vận dụng ngay vào sản xuất, kinh doanh.

Để những cơ hội này sớm thành kết quả, TS Mạc Quốc Anh đề nghị các đơn vị xác định đầu mối phối hợp; lập danh mục doanh nghiệp, sản phẩm và nhu cầu hợp tác; tổ chức kết nối theo từng ngành hàng.

“Hiệu quả hợp tác cần được thể hiện bằng những đơn hàng, dự án khả thi và việc làm cho người lao động”, ông Mạc Quốc Anh nói.